Shark Bình cười tươi khi đến tòa, đối diện cáo buộc rửa tiền 320 tỉ trong vụ Mr Pips

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) được dẫn giải đến phiên tòa sáng 26-10 - Ảnh: NAM TRẦN

Khoảng 7h30 sáng 26-10, các bị cáo được dẫn giải đến trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội để chuẩn bị cho phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền do Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) cầm đầu.

Khoảng 7h50, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) được dẫn giải đến tòa trên một xe chở phạm riêng. Mặc áo sơ mi sáng màu, quần âu sơ vin và đi giày đen, ông Bình bước xuống xe với vẻ khá bình thản, nét mặt thoải mái, có lúc còn nở nụ cười tươi trước khi bước vào phiên xét xử vụ án Mr Pips.

Trong số 188 bị cáo hầu tòa có những cái tên từng gây chú ý trên mạng xã hội và trong giới kinh doanh như Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) và Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, được biết đến với tên gọi Shark Bình).

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày, do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa.

Do số lượng người tham gia tố tụng đặc biệt lớn, tòa tổ chức xét xử trực tiếp kết hợp trực tuyến tại ba điểm cầu. Trong đó, 51 bị cáo tham gia tại phòng xét xử chính của Tòa án nhân dân TP Hà Nội, 137 bị cáo tham gia từ Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội.

Tòa cũng triệu tập 919 bị hại, gần 100 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đại diện 18 công ty và hai ngân hàng. Có hơn 200 luật sư đăng ký tham gia phiên tòa.

Các bị cáo được dẫn giải đến phiên tòa ngày 26-10 - Ảnh: NAM TRẦN

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Ông Nguyễn Hòa Bình bị truy tố về tội rửa tiền.

Các bị cáo còn lại bị truy tố về những tội danh liên quan đến hoạt động của đường dây, gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế.

Lập 81 công ty "bình phong", giăng bẫy nhà đầu tư

Theo cáo trạng, để xây dựng đường dây lừa đảo, Phó Đức Nam đã sang tận Thổ Nhĩ Kỳ tìm hiểu cách vận hành các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế, sau đó đưa mô hình về Việt Nam.

Nam cùng Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ, tạo lập hàng loạt website có tên gọi, giao diện tương tự những sàn giao dịch tài chính quốc tế, kết nối với phần mềm MT4, MT5 để thu hút nhà đầu tư.

Dù không được cấp phép, nhóm của Nam vẫn tổ chức hoạt động với quy mô lớn. Để che giấu hoạt động và vận hành đường dây, Nam chỉ đạo thành lập 81 công ty, thuê 43 văn phòng tại nhiều địa phương, tuyển dụng hàng trăm nhân viên, phân chia thành các bộ phận chuyên trách.

Các nhân viên được giao tìm kiếm khách hàng qua mạng xã hội, gọi điện, tư vấn về cơ hội kiếm tiền từ chứng khoán, ngoại hối quốc tế. Người có nhu cầu đầu tư sẽ được hướng dẫn mở tài khoản, nạp tiền và thực hiện giao dịch.

Mr Pips Phó Đức Nam được dẫn giải đến phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Điều đáng nói, theo Viện kiểm sát, các sàn giao dịch này thực chất không kết nối với thị trường tài chính quốc tế như quảng cáo. Nhà đầu tư tưởng đang mua bán chứng khoán, ngoại hối trên thị trường thật nhưng thực tế chỉ giao dịch trong hệ thống do nhóm của Nam kiểm soát.

Để tạo lòng tin, nhân viên ban đầu thường hướng dẫn khách đầu tư số tiền nhỏ, giao dịch có lãi và cho rút tiền. Khi khách đã tin tưởng, họ tiếp tục được thuyết phục nạp thêm tiền, tăng khối lượng giao dịch với lời hứa có thể thu lợi nhuận lớn.

Bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG



Sau đó nhân viên đưa ra các nhận định thị trường, hướng dẫn khách đặt những lệnh giao dịch rủi ro khiến tài khoản liên tục thua lỗ, thậm chí "cháy" sạch tiền.

Không dừng lại ở đó, có trường hợp nhà đầu tư sau khi mất tiền còn được giới thiệu sang sàn khác, hứa hẹn giúp gỡ vốn, nhưng tiếp tục rơi vào bẫy.

Cáo trạng xác định đường dây do Phó Đức Nam cầm đầu đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 1.568 tỉ đồng. Với vai trò chủ mưu, Nam bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền này.

Để che giấu nguồn gốc tiền phạm tội, Nam còn bị cáo buộc chuyển tiền qua nhiều tài khoản, mua bất động sản, vàng, đổi ngoại tệ và các tài sản có giá trị lớn.

Shark Bình bị cáo buộc giúp Mr Pips rửa gần 320 tỉ đồng

Một trong những mắt xích đáng chú ý của vụ án là hệ thống ví điện tử Ngân Lượng, do Công ty cổ phần Ngân Lượng cung cấp. Ông Nguyễn Hòa Bình là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty này.

Theo cáo trạng, để nhận tiền của các nhà đầu tư, đường dây của Phó Đức Nam đã mở tài khoản ví điện tử tại nhiều đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Ngân Lượng, rồi kết nối với các sàn giao dịch ngoại hối.

Một số nữ bị cáo được dẫn giải đến tòa sáng 26-10 - Ảnh: NAM TRẦN

Các giao dịch qua Ngân Lượng được áp dụng mức phí 2,5% đối với tiền nạp và 1% cộng 1.000 đồng đối với mỗi lần rút tiền.

Từ tháng 6-2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được công văn của cơ quan công an đề nghị xác minh những tài khoản ví có giao dịch nhận tiền liên quan các sàn forex của Phó Đức Nam.

Viện kiểm sát cáo buộc, sau khi được cấp dưới báo cáo, ông Bình biết các sàn forex này có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đang bị cơ quan công an xác minh nhưng vẫn chỉ đạo duy trì hoạt động để tiếp tục thu phí giao dịch.

Không chỉ vậy, Shark Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên phối hợp với phía Phó Đức Nam tạo lập dữ liệu nạp, rút tiền của một tài khoản ví khác, thay vì cung cấp thông tin thật của các ví nhận tiền nhà đầu tư.

Các dữ liệu này sau đó được sử dụng để trả lời yêu cầu xác minh của cơ quan công an, nhằm che giấu dòng tiền thực tế chảy qua hệ thống thanh toán.

Các bị cáo được dẫn giải đến phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Các bị cáo bị dẫn giải đến tòa ngày 26-10 - Ảnh: NAM TRẦN

Theo cáo trạng, từ tháng 6-2020 đến tháng 9-2022, có 232 bị hại chuyển gần 320 tỉ đồng vào các ví Ngân Lượng liên quan đường dây của Phó Đức Nam.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của ông Nguyễn Hòa Bình và hai cấp dưới có dấu hiệu phạm tội rửa tiền. Đây cũng là số tiền ông Bình bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm trong vụ án.

Các cáo buộc đối với Phó Đức Nam, Nguyễn Hòa Bình cùng những bị cáo liên quan sẽ được Hội đồng xét xử xem xét, làm rõ trong phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày.

Shark Bình bị đề nghị truy tố thêm 3 tội danh trong một vụ án khác Ngoài việc bị xét xử trong phiên tòa hôm nay, ông Nguyễn Hòa Bình còn bị cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội đề nghị truy tố thêm ba tội danh. Ông bị cáo buộc cùng đồng phạm lừa đảo số tiền đặc biệt lớn qua dự án AntEx, để ngoài sổ sách gần 45 tỉ đồng doanh thu bất động sản và trốn thuế hơn 38,7 tỉ đồng.

Điều tra bổ sung vụ Mr Pips lừa 1.300 tỉ đồng, có sự tham gia rửa tiền của Shark Bình Viện kiểm sát trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ Mr Pips cùng đồng phạm thực hiện chuỗi 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng của nhà đầu tư, và có sự tham gia rửa tiền hàng trăm tỉ từ Shark Bình.



