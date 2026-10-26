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Cận cảnh Shark Bình, Mr Pips cùng các bị cáo được cảnh sát dẫn giải đến tòa

tác giả
THÂN HOÀNG
và 1 tác giả khác
THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG
NAM TRẦN
NAM TRẦN

Sáng 26-10, Shark Bình, Mr Pips cùng nhiều bị cáo được cảnh sát dẫn giải đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội để xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.568 tỉ đồng. Phiên tòa có tổng cộng 188 bị cáo, dự kiến kéo dài 15 ngày.

Cận cảnh Shark Bình, Mr Pips cùng các bị cáo được cảnh sát dẫn giải đến tòa - Ảnh 2.

Shark Bình được dẫn giải đến phiên tòa sáng 26-10 - Ảnh: NAM TRẦN

Từ khoảng 7h30, các xe chở phạm lần lượt đưa các bị cáo đến trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội. Công tác dẫn giải, bảo đảm an ninh được triển khai để phục vụ phiên xét xử vụ án lừa đảo đầu tư ngoại hối, chứng khoán quốc tế với số lượng bị cáo và bị hại đặc biệt lớn.

Trong số 188 bị cáo hầu tòa có những cái tên từng gây chú ý trên mạng xã hội và trong giới kinh doanh như Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) và Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, được biết đến với tên gọi Shark Bình).

Cận cảnh Shark Bình, Mr Pips cùng các bị cáo được cảnh sát dẫn giải đến tòa - Ảnh 3.

Shark Bình cười tươi khi được cảnh sát hỗ trợ tư pháp đưa ra khỏi xe chở bị cáo - Ảnh: THÂN HOÀNG

Khoảng 7h50, ông Nguyễn Hòa Bình được dẫn giải đến tòa trên một xe chở phạm riêng. Mặc áo sơ mi sáng màu, quần âu sơ vin và đi giày đen, Shark Bình bước xuống xe với vẻ khá bình thản, nét mặt thoải mái, có lúc còn nở nụ cười tươi trước khi vào tòa.

Trong vụ án này, Shark Bình bị truy tố về tội rửa tiền. Theo cáo trạng, ông bị cáo buộc giúp đường dây của Mr Pips rửa gần 320 tỉ đồng qua hệ thống ví điện tử Ngân Lượng. Ông Bình là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Lượng.

Cận cảnh Shark Bình, Mr Pips cùng các bị cáo được cảnh sát dẫn giải đến tòa - Ảnh 4.

Shark Bình được dẫn giải đến phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) cũng được cảnh sát dẫn giải đến phiên tòa sáng 26-10. Từng nổi tiếng trên mạng xã hội với những video khoe tiền, vàng, siêu xe và hàng hiệu, Nam nay bị đưa ra xét xử với cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tài chính.

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Nam bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm về 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỉ đồng. Trong khi đó, Ngọ bị cáo buộc liên quan 287 vụ lừa đảo, với số tiền hơn 344 tỉ đồng.

Cận cảnh Shark Bình, Mr Pips cùng các bị cáo được cảnh sát dẫn giải đến tòa - Ảnh 5.

Mr Pips Phó Đức Nam được dẫn giải đến phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Nhiều bị cáo khác lần lượt được lực lượng cảnh sát dẫn giải vào khu vực xét xử. Phần lớn trong số này là những người từng làm việc tại các công ty, văn phòng và sàn giao dịch do nhóm của Mr Pips tổ chức, bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một số nữ bị cáo cũng được dẫn giải đến tòa. Đáng chú ý, trong vụ án này, nhiều người thân và bạn gái của Mr Pips cũng bị truy tố về tội rửa tiền. Cơ quan tố tụng cáo buộc những người liên quan đã tham gia che giấu nguồn gốc, chuyển dịch hoặc cất giữ tài sản do phạm tội mà có.

Cận cảnh Shark Bình, Mr Pips cùng các bị cáo được cảnh sát dẫn giải đến tòa - Ảnh 6.

Một số bị cáo được dẫn giải đến phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Cận cảnh Shark Bình, Mr Pips cùng các bị cáo được cảnh sát dẫn giải đến tòa - Ảnh 7.

Một số nữ bị cáo được dẫn giải đến phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Theo cáo trạng, để vận hành đường dây lừa đảo, nhóm của Phó Đức Nam đã lập 81 công ty, thuê 43 văn phòng tại nhiều địa phương và tuyển dụng nhân viên tìm kiếm khách hàng qua điện thoại, mạng xã hội.

Các website giao dịch được thiết kế có tên gọi, giao diện tương tự những sàn ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Nhà đầu tư ban đầu thường được hướng dẫn giao dịch với số tiền nhỏ, có lãi và được rút tiền để tạo lòng tin.

Sau khi nạp số tiền lớn hơn, họ bị dẫn dắt vào những lệnh giao dịch rủi ro, khiến tài khoản liên tục thua lỗ. Theo cáo trạng, những giao dịch này thực chất nằm trong hệ thống do nhóm của Nam kiểm soát.

Cận cảnh Shark Bình, Mr Pips cùng các bị cáo được cảnh sát dẫn giải đến tòa - Ảnh 8.

Một bị cáo được dẫn giải đến phiên tòa sáng 26-10 - Ảnh: NAM TRẦN

Liên quan đến Shark Bình, Viện kiểm sát xác định từ tháng 6-2020 đến tháng 9-2022, có 232 bị hại chuyển gần 320 tỉ đồng vào các ví Ngân Lượng liên quan đường dây Mr Pips.

Ông Bình bị cáo buộc biết các sàn giao dịch này đang bị công an xác minh nhưng vẫn chỉ đạo duy trì giao dịch để tiếp tục thu phí. 

Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên phối hợp với phía Mr Pips cung cấp dữ liệu giao dịch không đúng thực tế cho cơ quan điều tra.

Cận cảnh Shark Bình, Mr Pips cùng các bị cáo được cảnh sát dẫn giải đến tòa - Ảnh 9.

Hàng trăm bị hại xếp hàng làm thủ tục vào dự phiên tòa sáng 26-10 - Ảnh: THÂN HOÀNG

Do quy mô vụ án lớn, phiên tòa được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại ba điểm cầu. Trong đó, 51 bị cáo tham gia tại phòng xét xử chính của Tòa án nhân dân TP Hà Nội, 137 bị cáo tham gia từ Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội.

Tòa đã triệu tập 919 bị hại, gần 100 người liên quan, đại diện 18 công ty và hai ngân hàng. Hơn 200 luật sư đăng ký tham gia phiên tòa.

Phiên xét xử do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa, dự kiến kéo dài 15 ngày. Các cáo buộc đối với Mr Pips, Shark Bình cùng những bị cáo liên quan sẽ được hội đồng xét xử xem xét, làm rõ tại tòa.

Cận cảnh Shark Bình, Mr Pips cùng các bị cáo được cảnh sát dẫn giải đến tòa - Ảnh 10.

Các bị cáo bị dẫn giải đến phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Cận cảnh Shark Bình, Mr Pips cùng các bị cáo được cảnh sát dẫn giải đến tòa - Ảnh 11.

Các bị cáo bị dẫn giải đến phiên tòa sáng 26-10 - Ảnh: NAM TRẦN

Cận cảnh Shark Bình, Mr Pips cùng các bị cáo được cảnh sát dẫn giải đến tòa - Ảnh 12.

Các bị cáo bị dẫn giải đến phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Cận cảnh Shark Bình, Mr Pips cùng các bị cáo được cảnh sát dẫn giải đến tòa - Ảnh 13.

Hàng trăm bị hại xếp hàng làm thủ tục vào dự phiên tòa - Ảnh: THÂN HOÀNG

Cận cảnh Shark Bình, Mr Pips cùng các bị cáo được cảnh sát dẫn giải đến tòa - Ảnh 12.Shark Bình cười tươi khi đến tòa, đối diện cáo buộc rửa tiền 320 tỉ trong vụ Mr Pips

Sáng 26-10, "siêu lừa" Phó Đức Nam (Mr Pips), ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 186 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án lừa đảo gần 1.600 tỉ đồng. Riêng Shark Bình bị cáo buộc giúp đường dây của Mr Pips rửa tiền gần 320 tỉ đồng qua hệ thống ví điện tử Ngân Lượng.

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THÂN HOÀNG - NAM TRẦN
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    Chủ đề: Nguyễn Hoà Bình Mr Pips Toà án nhân dân TP Hà Nội Tập đoàn NextTech Shark Bình

    Dòng sự kiện: Đường dây lừa đảo của Mr Pips Phó Đức Nam

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