Hai cuộc bỏ trốn xuyên biên giới của vợ chồng Mr Hunter và kho vàng 356 tỉ

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Hôm nay (28-10), Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 185 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và các tội danh liên quan.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát được công bố tại tòa, Lê Khắc Ngọ (36 tuổi) là một trong những người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo cùng Phó Đức Nam. Ngô Thị Thêu (31 tuổi), người từng là vợ Ngọ, cũng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức.

Đáng chú ý, trước khi bị đưa ra xét xử, cả Ngọ và Thêu đều từng bị truy nã quốc tế. Hai người bỏ trốn theo những hành trình khác nhau, một người sang Philippines, người còn lại đến Thái Lan, trước khi lần lượt bị bắt và đưa về Việt Nam.

Người trốn sang Philippines, người bị bắt tại Thái Lan

Ngày 24-10-2024, khi đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu đứng trước nguy cơ bị phát hiện, Ngô Thị Thêu biết tin công an quận chuẩn bị kiểm tra, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Theo cáo trạng, thời điểm này Thêu cũng biết Đinh Thị Dung và Đào Văn Nam, hai người giữ vai trò quản lý trong hệ thống lừa đảo, đang tìm cách bỏ trốn nhằm cản trở việc phát hiện, điều tra.

Thêu đã bàn bạc với Dung và Nam rồi cùng xuất cảnh ra nước ngoài.

Ngày 10-12-2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã Ngô Thị Thêu về tội không tố giác tội phạm. Đến ngày 14-2-2025, Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với người phụ nữ này.

Việc truy tìm Thêu được mở rộng sang nhiều nước, trong đó có Thái Lan, Lào, Campuchia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 22-5-2025, lực lượng chức năng Thái Lan phát hiện Thêu đang cư trú trái phép tại nước này. Qua phối hợp với Interpol Việt Nam, cảnh sát Thái Lan xác định Thêu là đối tượng đang bị truy nã và tiến hành bắt giữ.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Theo thông tin Bộ Công an từng công bố, thời điểm bị phát hiện, Thêu có dấu hiệu chuẩn bị bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, ngày 15-8-2025, tổ công tác của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận, dẫn giải Thêu từ Thái Lan về nước.

Trong khi Thêu đã bị bắt và đưa về Việt Nam, Lê Khắc Ngọ vẫn chưa được dẫn độ về nước.

Theo thông tin Công an Hà Nội, sau khi bỏ trốn khỏi Việt Nam, Mr Hunter sang Campuchia, sau đó tiếp tục đến Philippines.

Ngày 11-11-2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Ngọ. Hai tuần sau, ngày 25-11-2024, Interpol tiếp tục ban hành quyết định truy nã quốc tế đối với người này.

Đến tháng 9-2025, cảnh sát Philippines bắt giữ Ngọ do nhập cảnh trái phép và đưa vào cơ sở giam giữ của Cục Di trú Philippines.

Phía Việt Nam sau đó phối hợp với các cơ quan chức năng Philippines hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đưa Ngọ về nước. Lê Khắc Ngọ được lực lượng chức năng dẫn độ từ Philippines về Hà Nội.

Hai người từng là vợ chồng sau đó cùng bị truy tố, đưa ra xét xử trong vụ án lừa đảo do Mr Pips cầm đầu.

Kho vàng 356 tỉ và vai trò của Mr Hunter cùng vợ cũ trong đường dây lừa đảo

Cùng với quá trình truy bắt những người bỏ trốn, cơ quan điều tra tiến hành khám xét các địa điểm liên quan đến Lê Khắc Ngọ và Ngô Thị Thêu, thu giữ một khối lượng lớn tiền, vàng cùng giấy tờ bất động sản.

Đáng chú ý nhất là cuộc khám xét căn hộ tại tòa Diamond (S5), khu nhà ở số 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 143 miếng vàng nguyên khối, trong đó 141 miếng nặng gần 1kg mỗi miếng, hai miếng còn lại có khối lượng lần lượt hơn 531g và 468g.

Kết quả định giá xác định toàn bộ số vàng trên có giá trị hơn 356 tỉ đồng tại thời điểm ngày 30-10-2024.

Hai nữ bị cáo bị dẫn giải đến tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Theo cáo trạng, đây là tài sản của Lê Khắc Ngọ, được mua từ tiền phạm tội mà có. Trong giai đoạn 2021-2023, Ngọ đã sử dụng hơn 188 tỉ đồng để mua 143 miếng vàng này nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tiền chiếm đoạt.

Cũng tại các căn hộ được khám xét đối với Ngô Thị Thêu, cơ quan điều tra thu giữ hơn 18,8 tỉ đồng cùng 84.825 USD.

Kết quả điều tra xác định trong số này, 18,3 tỉ đồng và toàn bộ số USD là tiền Ngọ giao Thêu quản lý, chi tiêu khi còn là vợ chồng, hơn 503 triệu đồng còn lại là tiền của Thêu.

Ngoài tiền và vàng, cơ quan điều tra còn thu giữ bản gốc 34 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài liệu liên quan đến nhiều bất động sản khác. Các giấy tờ này liên quan đến tài sản của nhiều bị can và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Theo viện kiểm sát, Lê Khắc Ngọ còn sử dụng hơn 7,1 tỉ đồng từ nguồn tiền phạm tội để mua bốn bất động sản. Tổng số tiền bị cáo buộc rửa tiền thông qua việc mua vàng và bất động sản là hơn 195,3 tỉ đồng.

Trước khi bỏ trốn, Mr Hunter đã cùng Phó Đức Nam xây dựng hệ thống văn phòng kinh doanh chuyên dụ dỗ bị hại đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Từ tháng 10-2019, Ngọ tham gia mở rộng mạng lưới này, tổ chức phát triển 28 văn phòng, gồm 26 văn phòng tại Hà Nội và hai văn phòng tại Đà Nẵng. Các nhân viên sử dụng thông tin gian dối về những sàn giao dịch quốc tế, cam kết lợi nhuận để lôi kéo khách hàng nạp tiền.

Viện kiểm sát xác định Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 339 tỉ đồng.

Riêng Ngô Thị Thêu, cáo trạng xác định người phụ nữ này biết rõ nhân sự, mô hình và cách thức hoạt động của tổ chức lừa đảo do Nam và Ngọ cầm đầu.

Năm 2021, Thêu đã can thiệp, nhờ Đinh Thị Dung tuyển dụng Đào Văn Nam vào làm việc trong hệ thống. Đào Văn Nam sau này kết hôn với Ngô Thị Thạo, em gái của Thêu.

Khi Nam lần lượt được đưa lên các vị trí quản lý cao hơn, người này vẫn thông báo cho Thêu và được Thêu trao đổi, động viên trong công việc.

Đầu năm 2023, Thêu tiếp tục giới thiệu Phạm Văn Trường, là em họ mình, vào làm nhân viên kinh doanh tại một văn phòng sàn chứng khoán trên phố Duy Tân, Hà Nội. Thêu còn giới thiệu hai người thân khác cung cấp suất ăn cho các văn phòng trong hệ thống.

Đáng chú ý, sau khi Ngô Thị Thêu bị bắt và dẫn giải về Việt Nam, ngày 26-9-2025, cơ quan điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Thêu từ tội không tố giác tội phạm sang tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong khi đó, Lê Khắc Ngọ bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Theo cáo trạng, quá trình điều tra, Mr Hunter đã đề nghị được sử dụng toàn bộ tài sản bị thu giữ để bồi thường cho các bị hại trong vụ án. Nếu sau khi bồi thường vẫn còn tài sản, Ngọ xin tự nguyện nộp phần còn lại vào công quỹ nhà nước.