Bị hại vụ Mr Pips khóc nghẹn: 'Gia đình tan vỡ, tôi từng mua thuốc để tự tử'

Mr Pips Phó Đức Nam tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Chiều 27-10, sau khi đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 186 bị cáo khác chuyển sang phần xét hỏi.

Hội đồng xét xử bắt đầu thẩm vấn những người bị hại về quá trình bị dụ dỗ tham gia các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế trong đường dây do Mr Pips bị cáo buộc điều hành.

Trong số những người đứng trước tòa kể lại hành trình mất tiền, có những phụ nữ đã phải bán nhà, gánh những khoản nợ hàng chục tỉ đồng. Có người mất cả gia đình, sự nghiệp sau những lần nạp tiền để mong gỡ lại số vốn đã mất.

Mất hơn 9 tỉ, vẫn bị giục vay thêm 10 tỉ để gỡ

Đứng trước tòa, bị hại Nguyễn Thị Mơ nhiều lần bật khóc, giọng nghẹn lại khi kể về quá trình bị dụ dỗ đầu tư và những hệ lụy mà gia đình bà phải gánh chịu.

Bà Mơ trình bày đã nhiều lần chuyển tiền vào các sàn giao dịch với tổng số tiền hơn 10,233 tỉ đồng. Trong quá trình đầu tư, bà chỉ rút được hơn 1,1 tỉ đồng, còn lại bị mất hơn 9 tỉ đồng.

Điều khiến người phụ nữ này bức xúc là ngay cả khi tài khoản đã bị "cháy tài khoản", những người tư vấn vẫn liên tục gọi điện, thúc giục bà vay mượn thêm tiền để tiếp tục đầu tư.

"Khi tôi đã cháy tài khoản thì các bị cáo còn dã man gọi liên hồi, giục tôi vay thêm 10 tỉ đồng đập vào tài khoản để kéo lại số tiền thua", bà Mơ trình bày.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Theo lời bị hại, đến thời điểm này bà bắt đầu nhận ra mình đã rơi vào bẫy lừa đảo. Thay vì tiếp tục nạp tiền, bà tìm cách kéo dài việc trao đổi với những người tư vấn để lấy lại tiền.

Sau hơn một tháng, bà được rút ra hơn 1 tỉ đồng, nhưng phần lớn số tiền đã chuyển vào sàn vẫn không thể lấy lại.

Theo cáo trạng, đây cũng là một trong những thủ đoạn được đường dây của Mr Pips sử dụng để chiếm đoạt tiền của người tham gia đầu tư.

Nhóm này lập các website giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế, sau đó bố trí nhân viên tiếp cận khách hàng, tự xưng là chuyên gia tài chính để hướng dẫn mở tài khoản, nạp tiền và đặt lệnh giao dịch.

Khi khách hàng thua lỗ, nhân viên tiếp tục thuyết phục họ nạp thêm tiền với lý do cứu tài khoản, gỡ lại vốn. Theo cáo buộc, các sàn giao dịch thực chất nằm dưới sự kiểm soát của nhóm điều hành, không thực hiện giao dịch đối ứng với thị trường quốc tế như quảng cáo.

Trình bày trước tòa, bà Mơ cho biết hơn 9 tỉ đồng bị mất không phải toàn bộ là tiền tích lũy của gia đình, mà phần lớn đến từ những khoản vay ngân hàng và người thân.

Sau khi tài khoản bị đánh cháy, người phụ nữ phải lần lượt bán nhà, bán đất, bán cả xe để trả nợ. Công việc, sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đau đớn hơn, những khoản nợ đã đẩy cuộc hôn nhân của bà đến chỗ tan vỡ.

"Vì tiền mà vợ chồng cãi nhau, chúng tôi đã ly hôn, con cái mỗi người một nơi", bà Mơ kể trong nước mắt.

Bà nói thiệt hại mà mình phải chịu không chỉ là khoản tiền hơn 9 tỉ đồng, mà còn là danh dự, sự nghiệp, hạnh phúc gia đình và tương lai của các con.

Hội đồng xét xử phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Trình bày trước tòa, bà Mơ kể có những thời điểm tuyệt vọng, bà từng nghĩ đến việc tìm đến cái chết, thậm chí đã mua thuốc với ý định tự tử, nhưng may mắn được gia đình cứu giúp kịp thời.

Nhiều lần nghẹn lời, người phụ nữ cho biết đến nay cuộc sống vẫn chưa thể ổn định. Bà đang phải ở nhà thuê, trong khi mỗi tháng vẫn phải trả 40-50 triệu đồng tiền lãi của những khoản vay trước đây.

"Thực sự hành vi của các bị cáo rất dã man. Bản thân bị hại đã mất sạch, không còn gì nhưng họ vẫn dụ dỗ chúng tôi vay lãi để nạp thêm tiền vào tài khoản", bà Mơ bức xúc.

Theo bà, hậu quả của những hành vi này không chỉ là thiệt hại về tài sản mà còn đẩy nhiều người vào cảnh cùng quẫn. Bà cho rằng những gì mà các bị cáo gây ra cho mình và các bị hại chẳng khác nào bị "giết người gián tiếp".

Mất hơn 20 tỉ, phải bán nhà, vợ chồng ly thân

Cũng là một phụ nữ bị cuốn vào các sàn giao dịch do đường dây Mr Pips vận hành, bà Phạm Thị Hồng Minh trình bày đã mất hơn 20 tỉ đồng sau những lần nghe theo lời mời gọi đầu tư.

Theo lời khai, bà Minh được hai người sử dụng tài khoản Zalo có tên "Ngân Nguyễn" và "Trang Ngọc" tiếp cận, dụ dỗ tham gia giao dịch trên các sàn đầu tư.

Tin lời những người tư vấn, bà liên tục chuyển tiền vào tài khoản để thực hiện các lệnh giao dịch.

Tổng cộng, bà Minh đã nạp hơn 21 tỉ đồng nhưng chỉ rút được hơn 1 tỉ đồng. Số tiền còn lại hơn 20 tỉ đồng bị mất.

Đứng trước hội đồng xét xử, bà Minh cho biết khoản tiền bị mất đã khiến cuộc sống gia đình đảo lộn hoàn toàn.

Để có tiền đầu tư, bà đã vay ngân hàng. Sau khi mất tiền, gia đình không còn khả năng xoay xở, phải bán nhà để giải quyết những khoản nợ.

Hạnh phúc gia đình cũng bị ảnh hưởng. Vợ chồng bà hiện sống ly thân, trong khi các con chịu tác động về tâm lý, không còn tinh thần tập trung học tập như trước.

Đến nay, gia đình vẫn phải gánh những khoản nợ ngân hàng phát sinh từ việc vay tiền đầu tư vào các sàn giao dịch.

Trước tòa, bà Minh đề nghị hội đồng xét xử buộc các bị cáo hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, đồng thời phải trả cả tiền lãi để bù đắp những thiệt hại mà bà và gia đình phải chịu.

"May mà hôm đi vay nóng, người cho vay không có nhà"

Không mất hàng chục tỉ đồng như hai nữ bị hại trên, nhưng khoản tiền hơn 520 triệu đồng bị lừa cũng khiến ông Lê Xuân Tuyến (trú tại Long Biên, Hà Nội) rơi vào cảnh kiệt quệ.

Đứng trước tòa, ông Tuyến kể khoảng tháng 6-2021, ông liên tục nhận được những cuộc gọi, tin nhắn qua Zalo từ những người tự giới thiệu là nhân viên tư vấn đầu tư chứng khoán trên nền tảng MT4.

Do từng đọc nhiều thông tin cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo đầu tư, ban đầu ông Tuyến không quan tâm đến những lời mời gọi.

Tuy nhiên những người tư vấn vẫn kiên trì liên lạc, liên tục thuyết phục ông tham gia. Sau hơn một tháng, ông bắt đầu tin tưởng và quyết định mở tài khoản, nạp 1.000 USD để đầu tư thử.

Hai lần giao dịch đầu tiên đều có lãi khiến ông dần tin rằng đây là một kênh đầu tư có thể mang lại thu nhập lớn.

"Sau đó nhân viên bảo tôi số tiền thực hiện các lệnh ít quá nên tiền lãi cũng ít, khuyên tôi nạp thêm tiền để kiếm được nhiều hơn. Tin lời nhân viên này, tôi tiếp tục nạp thêm 1.000 USD", ông Tuyến kể.

Nhưng những khoản lãi ban đầu nhanh chóng biến thành các khoản thua lỗ. Càng nạp thêm tiền, số tiền bị mất càng lớn.

Theo cáo trạng, việc để người tham gia thắng một số lệnh ban đầu nhằm tạo lòng tin là thủ đoạn được nhóm lừa đảo sử dụng. Khi khách hàng đã nạp số tiền lớn, nhân viên tiếp tục hướng dẫn thực hiện các giao dịch khiến tài khoản thua lỗ, rồi thúc giục nạp thêm tiền để gỡ vốn.

Ông Tuyến cho biết bản thân cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Với tâm lý không muốn mất số tiền đã đầu tư, ông đi vay mượn khắp nơi để tiếp tục nạp tiền.

"Lúc đó kinh tế của tôi đã kiệt quệ nên mới dừng lại. Tôi phải vay mượn khắp nơi mới có được 500 triệu đồng để nạp vào tài khoản", ông Tuyến trình bày.

Đáng chú ý, trong quá trình tìm tiền đầu tư, bị hại từng quyết định tìm đến một người chuyên cho vay lấy lãi để vay thêm tiền. Tuy nhiên khi đến nơi, người cho vay lại không có nhà nên ông đành quay về.

Nhắc lại chi tiết này, ông Tuyến cho rằng đó là một sự may mắn đối với mình.

"May mắn hôm đi vay thì người cho vay không có nhà. Nếu hôm đấy tôi mà vay được tiền lãi ngày thì chắc bây giờ không còn đứng được ở đây", ông nói trước tòa.

Nghe người bị hại kể lại hành trình từ chỗ cảnh giác với các lời mời chào đầu tư đến khi mất hơn nửa tỉ đồng, chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Trần Nam Hà, nói rằng giá như ông giữ được sự kiên định ngay từ đầu thì sự việc đã không xảy ra.

Khối tài sản 'gây choáng' trong vụ Mr Pips: 250kg vàng trị giá 611 tỉ, dàn siêu xe và 111 nhà đất Khoảng 250kg vàng trị giá hơn 611 tỉ đồng, 41 ô tô, hơn 122 tỉ đồng tiền mặt cùng hàng loạt đồng hồ, túi xách hàng hiệu bị thu giữ trong vụ án Mr Pips và đồng phạm. Cơ quan điều tra còn tạm dừng giao dịch 111 bất động sản để xác minh.



