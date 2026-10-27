Khối tài sản 'gây choáng' trong vụ Mr Pips: 250kg vàng trị giá 611 tỉ, dàn siêu xe và 111 nhà đất

Shark Bình cùng các bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án liên quan Mr Pips - Ảnh: GIANG LONG

Ngày 27-10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục ngày xét xử thứ hai đối với Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 185 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và các tội danh liên quan.

Chiều nay, đại diện viện kiểm sát tiếp tục công bố cáo trạng truy tố các bị cáo.

Theo cáo trạng, đường dây do Phó Đức Nam cầm đầu đã thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.560 tỉ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ khối tài sản đặc biệt lớn của các bị cáo và những người liên quan.

Đáng chú ý nhất là số vàng được thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips), Ngô Thị Thêu (vợ cũ Mr Hunter) và những người thân của Phó Đức Nam.

Theo tổng hợp từ các kết quả định giá nêu trong cáo trạng, khoảng 250kg vàng bị thu giữ trong vụ án có tổng giá trị hơn 611 tỉ đồng. Thời điểm định giá là tháng 10 và 11-2024.

Bên cạnh vàng, cơ quan điều tra thu giữ 41 ô tô liên quan các bị cáo và những người khác. Trong số này có nhiều dòng xe đắt tiền như Rolls-Royce Cullinan, Ferrari Roma, Lamborghini Urus, Porsche, Mercedes-Benz...

Về tiền mặt, tổng hợp các khoản được thu giữ và giao nộp trong hồ sơ cho thấy số tiền khoảng 122,7 tỉ đồng. Riêng tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cảnh sát thu giữ 44,8 tỉ đồng và hơn 1,7 triệu USD, được xác định liên quan Phó Đức Nam.

Cơ quan điều tra còn thu giữ tổng cộng hơn 2,3 triệu USD và nhiều loại ngoại tệ khác từ các bị cáo, người liên quan.

Tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cảnh sát còn phát hiện 60 đồng hồ, 33 túi xách và 3 ví, trong đó có nhiều thương hiệu nổi tiếng như Rolex, Patek Philippe, Richard Mille, Hermès, Chanel, Louis Vuitton...

Ngoài số tài sản trên, cơ quan điều tra đã xác minh, phong tỏa 18 tài khoản tiết kiệm với tổng số dư khoảng 59,3 tỉ đồng và tạm dừng giao dịch đối với 111 bất động sản thuộc sở hữu các bị cáo, người liên quan để phục vụ điều tra.

Infographic dưới đây thể hiện những con số gây choáng về khối tài sản được thu giữ, phong tỏa và tạm dừng giao dịch trong vụ án Mr Pips và đồng phạm.

Đồ họa khối tài sản bị kê biên, thu giữ, hạn chế giao dịch trong vụ Mr Pips - Đồ họa: THÂN HOÀNG