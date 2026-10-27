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Luật sư kiến nghị đưa Mr Pips đi giám định tâm thần

tác giả
THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

Luật sư bào chữa cho Phó Đức Nam (Mr Pips) cho biết đã gửi Tòa án nhân dân TP Hà Nội đơn kiến nghị trưng cầu giám định pháp y tâm thần, kèm tài liệu về quá trình khám, điều trị của bị cáo từ năm 2013 đến nay.

Luật sư gửi kiến nghị đưa Mr Pips đi giám định tâm thần - Ảnh 1.

Bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) bị dẫn giải đến phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 27-10, phiên tòa sơ thẩm xét xử Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 185 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổng gần 1.600 tỉ đồng và rửa tiền bước sang ngày làm việc thứ hai.

Luật sư Phạm Thanh Bình và Vũ Tuấn Linh (Đoàn luật sư Hà Nội) bào chữa cho bị cáo Phó Đức Nam đã có đơn kiến nghị gửi Hội đồng xét xử (HĐXX), đề nghị trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị cáo.

Theo luật sư, đơn kiến nghị cùng các tài liệu, hồ sơ y khoa liên quan đã được gửi đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội từ ngày 22-10, trước khi phiên tòa sơ thẩm được mở.

Luật sư viện dẫn hồ sơ điều trị từ 13 năm trước

Trong đơn kiến nghị, hai luật sư cho biết qua làm việc với Phó Đức Nam, gia đình và nghiên cứu hồ sơ bệnh án, tài liệu y khoa, các văn bản của trại tạm giam, phía bào chữa nhận thấy bị cáo có tiền sử điều trị bệnh lý tâm thần từ nhiều năm trước.

Cụ thể, theo tài liệu được luật sư viện dẫn, khoảng năm 2013, Phó Đức Nam từng được khám, điều trị tại Bệnh viện Alexandra ở Singapore. Sau khi về Việt Nam, bị cáo tiếp tục được khám, điều trị tại nhiều cơ sở y tế ở Vũng Tàu, Đồng Nai và TP.HCM.

Ngoài ra, giấy chứng nhận ngày 10-4-2014 của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 thể hiện Nam đang điều trị nội trú từ ngày 6-4-2014, với chẩn đoán giai đoạn hưng cảm. Giấy ra viện ghi nhận thời gian điều trị từ ngày 6 đến 18-4-2014.

Luật sư gửi kiến nghị đưa Mr Pips đi giám định tâm thần - Ảnh 2.

Mr Pips Phó Đức Nam tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Trong đơn, hai luật sư cũng đề cập đến tình trạng sức khỏe của Nam trong thời gian bị tạm giam.

Cụ thể, đơn kiến nghị dẫn lại các văn bản của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội, được ban hành từ tháng 10-2025 đến 10-2026 để thông tin về tình trạng sức khỏe và quá trình khám, điều trị của Nam.

Trong văn bản ngày 23-10-2025 được luật sư trích dẫn, trại tạm giam cho biết từ khi Nam vào trại ngày 4-11-2024 đến 23-2-2025, bộ phận y tế đã theo dõi, cấp phát thuốc theo đơn của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM.

Từ ngày 24-2-2025, Nam được bộ phận y tế trại khám, đề xuất chuyển đến chuyên khoa tâm thần của Bệnh viện Bạch Mai để khám, chữa bệnh. Sau đó, Nam trở về trại điều trị theo đơn và được tái khám định kỳ.

Từ những tài liệu trên, phía bào chữa cho rằng có cơ sở để đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng giám định pháp y tâm thần đối với Phó Đức Nam.

Kết quả xác minh trước đó: Phó Đức Nam có biểu hiện sức khỏe bình thường

Một nội dung khác trong đơn kiến nghị là quan điểm của luật sư đối với kết quả xác minh tình trạng sức khỏe, nhận thức của Nam trong giai đoạn điều tra.

Theo đơn, cơ quan điều tra đã thu thập thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, những người từng làm việc, tiếp xúc với Nam và một số người bị tạm giam cùng buồng.

Luật sư gửi kiến nghị đưa Mr Pips đi giám định tâm thần - Ảnh 3.

Đồ họa toàn cảnh vụ án liên quan Mr Pips và Shark Bình - Đồ họa: THÂN HOÀNG

Các tài liệu trong hồ sơ vụ án thể hiện tại những thời điểm được xác minh, Nam có biểu hiện sức khỏe bình thường, tinh thần tỉnh táo, minh mẫn.

Tuy nhiên, phía luật sư cho rằng các nhận xét này chỉ phản ánh sự quan sát tại những thời điểm nhất định, không thể thay thế kết luận giám định pháp y tâm thần của cơ quan chuyên môn.

Luật sư bào chữa cho rằng hồ sơ điều trị của Nam từ năm 2013 cùng những tài liệu y khoa trong thời gian tạm giam là các căn cứ cần được xem xét, làm rõ bằng giám định chuyên môn.

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. 

Nam bị cáo buộc cùng Lê Khắc Ngọ tổ chức, điều hành đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối, chứng khoán quốc tế thông qua hệ thống các công ty và website giao dịch, chiếm đoạt hơn 1.568 tỉ đồng của các bị hại.

Phiên tòa do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa, dự kiến kéo dài 15 ngày.

Bố Mr Pips từng bị lừa tiền tỉ khi tìm cách đưa con đi giám định tâm thần

Theo kết quả điều tra, sau khi Phó Đức Nam bị bắt, ông Phó Đức Thắng (bố Nam) nhờ cháu họ Phó Đức Tuấn tìm luật sư và người giúp con được giám định tâm thần, chữa bệnh.

Thông qua Tuấn, ông Thắng gặp Nguyễn Đăng Quang, người nhận lời giúp đỡ và yêu cầu chuẩn bị 100.000 USD để đi "quan hệ". Sau khi nhận hơn 2,5 tỉ đồng, Quang không thực hiện việc đã hứa mà sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra cáo buộc Quang lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn ông Thắng được xác định là bị hại trong hành vi này.

Luật sư gửi kiến nghị đưa Mr Pips đi giám định tâm thần - Ảnh 4.'Kho' vàng 222 tỉ cùng túi Hermès, Chanel chất đầy bên trong căn hộ 28 tỉ của bạn gái Mr Pips

Khám xét căn hộ trị giá 28 tỉ đồng của Nguyễn Thanh Tâm - bạn gái Mr Pips, cảnh sát phát hiện 94kg vàng, hàng chục tỉ đồng tiền mặt cùng bộ sưu tập túi Hermès, Chanel và đồng hồ xa xỉ. Từ căn hộ này, hồ sơ vụ án hé lộ vai trò của 'bóng hồng' tham gia rửa tiền hơn 384 tỉ đồng cho bạn trai.

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THÂN HOÀNG
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    Chủ đề: Đồng NAi Mr Pips Shark Bình TP Hà Nội bệnh viện Bạch Mai

    Dòng sự kiện: Đường dây lừa đảo của Mr Pips Phó Đức Nam

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