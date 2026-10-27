Bị hại vụ Mr Pips kể chuyện bị mất 5 tỉ và những lần bị thúc nộp tiền lúc nửa đêm

Shark Bình được dẫn giải rời tòa chiều muộn 27-10 - Ảnh: GIANG LONG

Chiều 27-10, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 186 bị cáo khác tiếp tục phần thẩm vấn.

Hội đồng xét xử bắt đầu làm rõ quá trình các bị hại bị dụ dỗ tham gia đầu tư vào những sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối do đường dây Mr Pips điều hành.

Trả lời câu hỏi của luật sư, bị hại Nguyễn Văn Triển kể lại hành trình từ một người chưa biết đầu tư chứng khoán phái sinh đến khi mất hơn 5 tỉ đồng vì liên tục nghe theo lời hướng dẫn của các nhân viên tư vấn.

Đáng chú ý, ông Triển khai đã nạp hơn 4 tỉ đồng thông qua cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng của Shark Bình. Số tiền còn lại được chuyển trực tiếp cho những người liên quan đường dây.

Từ 2.000 USD đầu tiên đến tài khoản VIP liên tục thua lỗ

Theo lời trình bày tại tòa, khoảng tháng 11-2021, ông Triển được một người tên Cương tiếp cận, mời tham gia đầu tư chứng khoán phái sinh. Người này đưa ông vào các nhóm trò chuyện để tìm hiểu cách thức giao dịch, hướng dẫn mở tài khoản và đặt lệnh.

Sau khoảng một tháng được tư vấn, ông Triển quyết định tham gia, nạp khoản tiền đầu tiên 2.000 USD để thử đầu tư.

Tuần đầu tiên, theo hướng dẫn của Cương, ông đặt những lệnh giao dịch nhỏ và đều có lãi. Thấy tài khoản liên tục hiển thị số dư dương, ông bắt đầu tin tưởng vào khả năng kiếm tiền từ các sàn giao dịch.

Cương tiếp tục mời ông đầu tư thêm, hướng dẫn đặt các lệnh mua chứng khoán. Những lệnh này cũng hiển thị có lãi nhưng nhân viên tư vấn khuyên ông giữ lại, không chốt lệnh.

Khi ông Triển đã tin tưởng, nhân viên tiếp tục thuyết phục nạp thêm tiền để nâng cấp lên tài khoản VIP, được hưởng chế độ tư vấn riêng.

Sau khi nâng cấp, ông được chuyển sang một nhân viên khác tên Hoàng Cơ, trực tiếp hỗ trợ một kèm một, hướng dẫn đặt các lệnh mua bán các mã vàng, dầu và những sản phẩm đầu tư khác.

Mr Pips Phó Đức Nam được dẫn giải rời tòa sau phiên xử chiều 27-10 - Ảnh: GIANG LONG

Tuy nhiên, kể từ khi được chăm sóc theo chế độ VIP, các lệnh giao dịch của ông bắt đầu liên tục thua lỗ. Tài khoản thường xuyên hiển thị số dư âm, có nguy cơ bị "cháy" - ông Triển trình bày tại tòa.

Thế nhưng nhân viên tư vấn vẫn liên tục thúc giục ông nạp thêm tiền để giữ tài khoản, tránh mất toàn bộ số vốn trước đó.

"Cứ 23h, 0h, Cơ lại thúc giục tôi nạp thêm tiền để tài khoản không bị cháy. Tôi đành phải vay mượn ngân hàng, người thân để nạp thêm", ông Triển kể trước hội đồng xét xử.

Cứ mỗi lần tài khoản đứng trước nguy cơ bị "cháy", ông lại xoay xở tiền để nạp thêm với hy vọng cứu được những khoản đã đầu tư.

"Bản thân tôi lúc đó không nghĩ ra mình đang bị lừa", ông Triển phân trần.

Đáng chú ý, bị hại cho biết phần lớn số tiền đầu tư được chuyển thông qua cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng, thuộc hệ sinh thái NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình sáng lập.

"Đến nay, tôi vẫn nhớ rõ mã nạp tiền trên hệ thống Ngân Lượng", ông Triển trình bày.

Khi được luật sư hỏi về việc rút tiền lãi trong giai đoạn đầu, ông Triển cho biết nhân viên tư vấn yêu cầu phải thông báo trước hai ngày để trình lãnh đạo phê duyệt. Sau khi được chấp thuận, khoảng hai ngày sau tiền mới chuyển về tài khoản.

Những lần rút được tiền lãi ban đầu càng khiến ông tin tưởng vào hoạt động của sàn giao dịch, tiếp tục nghe theo hướng dẫn đầu tư.

Đến khi tài khoản liên tục thua lỗ, ông vẫn bị cuốn vào những lần nạp tiền để mong gỡ lại vốn.

Kết quả, ông Triển mất hơn 5 tỉ đồng. Trong đó, hơn 4 tỉ đồng được cơ quan tố tụng ghi nhận là tiền nạp qua hệ thống ví Ngân Lượng, số còn lại được chuyển trực tiếp cho những người liên quan đường dây.

Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền gần 320 tỉ

Quá trình ông Triển bị dụ dỗ đầu tư cũng là thủ đoạn được viện kiểm sát mô tả trong cáo trạng truy tố đường dây của Phó Đức Nam.

Theo đó, nhóm Mr Pips sử dụng hàng loạt nhân viên tư vấn tiếp cận khách hàng qua điện thoại, mạng xã hội, giới thiệu các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế có khả năng sinh lời cao.

Khi khách hàng đồng ý tham gia, nhân viên hướng dẫn mở tài khoản, nạp tiền và đặt những lệnh giao dịch nhỏ. Ban đầu, họ được cho thắng một số lệnh, thậm chí rút được tiền để tạo lòng tin.

Sau đó, nhân viên liên tục thuyết phục khách hàng nâng cấp tài khoản, tăng số vốn đầu tư. Khi các lệnh giao dịch thua lỗ, người tham gia tiếp tục bị thúc giục nạp tiền để "gồng lỗ", tránh bị "cháy" tài khoản.

Để tiếp nhận tiền của bị hại, nhóm của Mr Pips đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty cổ phần Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng.

Hàng trăm bị hại xếp hàng chờ làm thủ tục vào dự tòa - Ảnh: THÂN HOÀNG

Theo viện kiểm sát, khi Phó Đức Nam mở thêm các sàn DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, hệ thống Ngân Lượng tiếp tục được kết nối để tiếp nhận tiền của người tham gia đầu tư.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 6-2020 đến tháng 9-2022, có 232 bị hại chuyển gần 320 tỉ đồng vào các ví Ngân Lượng kết nối với hệ thống của Mr Pips.

Dòng tiền sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Ngân Lượng, trước khi được nạp vào các sàn ngoại hối do Phó Đức Nam điều hành.

Đáng chú ý, viện kiểm sát cáo buộc từ giữa năm 2020, Ngân Lượng liên tục nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh những ví điện tử có giao dịch liên quan đường dây Mr Pips.

Mặc dù được cấp dưới báo cáo, biết các sàn ngoại hối có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật và đang bị công an xác minh, ông Nguyễn Hòa Bình vẫn bị cáo buộc chỉ đạo duy trì hệ thống thanh toán để tiếp tục thu phí.

Không chỉ vậy, Shark Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên phối hợp với phía Phó Đức Nam tạo lập dữ liệu nạp, rút tiền của một ví khác, thay vì cung cấp thông tin giao dịch thực tế cho cơ quan điều tra.

Theo cáo trạng, việc này nhằm che giấu các ví thanh toán thực tế và gây khó khăn cho quá trình truy vết dòng tiền của bị hại.

Với những hành vi trên, ông Nguyễn Hòa Bình cùng hai cấp dưới bị truy tố về tội rửa tiền.

Liên tục nhận thông tin về những người đầu tư có lãi, cuối cùng mất hơn 1,3 tỉ đồng

Cũng tại phiên tòa chiều 27-10, bị hại Võ Văn Hiến kể lại quá trình bị những tài khoản Zalo liên tục liên hệ, mời chào tham gia đầu tư chứng khoán quốc tế.

Ông Hiến cho biết khoảng năm 2021, không hiểu vì sao những người này biết được thông tin cá nhân của mình để tìm cách tiếp cận.

Các tài khoản Zalo liên tục gửi hình ảnh người này, người kia đầu tư có lãi, giới thiệu cơ hội kiếm tiền từ các sàn giao dịch chứng khoán nước ngoài.

Có thời điểm, ông còn được "phím" thông tin một số công ty Mỹ sắp công bố báo cáo tài chính, chia cổ tức nên nếu đầu tư sẽ có lãi.

Tin lời mời chào, ông Hiến được hướng dẫn mở tài khoản, nạp tiền và đặt các lệnh giao dịch.

Tuy nhiên, trái với những lời hứa hẹn ban đầu, các khoản đầu tư của ông liên tục thua lỗ.

Tổng cộng ông Hiến đã nạp hơn 1,3 tỉ đồng vào các sàn giao dịch. Đến nay, ông cho biết bản thân chưa nhận được một đồng lợi nhuận nào, trong khi tài khoản đã bị đánh "cháy".

Tại phiên tòa, các bị hại đề nghị tòa buộc những người liên quan hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt. Một số người còn yêu cầu thanh toán cả tiền lãi phát sinh do phải vay mượn để đầu tư, cùng khoản bồi thường tổn thất tinh thần.