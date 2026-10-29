Vụ Mr Pips: Bị hại mất hơn 5 tỉ, bỏ điện thoại lên chùa, về nhà cầm máy lại bị lừa thêm 3 tỉ

Mr Pips Phó Đức Nam được dẫn giải đến phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 29-10, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 185 bị cáo khác tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục bước sang ngày xét xử thứ tư.

Những ngày qua, nhiều bị hại đã kể trước tòa hành trình từ những khoản đầu tư ban đầu chỉ vài chục triệu đồng đến khi mất hàng tỉ đồng, phải bán nhà, bán xe trả nợ, thậm chí có người từng nghĩ đến chuyện tự tử.

Trao đổi bên lề phiên tòa, chị T., một bị hại mất hơn 8 tỉ đồng, kể rằng sau lần đầu bị lừa, chị từng quyết tâm không sử dụng mạng xã hội, hạn chế dùng điện thoại để không còn bị những lời mời đầu tư làm phiền. Thế nhưng khi nỗi ám ảnh về khoản tiền đã mất chưa nguôi, một cuộc gọi khác lại khiến chị tiếp tục rơi vào bẫy.

Bỏ điện thoại, tránh xa mạng xã hội vẫn không thoát bẫy lừa

Chị T. kể, ban đầu một người tự giới thiệu là nhân viên tư vấn liên hệ, mời chị đầu tư vào sàn chứng khoán nước ngoài, quảng cáo đây là sàn đã được Việt Nam cấp phép.

Vì không am hiểu công nghệ, chị nhiều lần từ chối. Tuy nhiên, người này kiên trì thuyết phục, đề nghị giúp chị lập email, mở tài khoản và hướng dẫn toàn bộ việc giao dịch.

Tin lời, chị T. đồng ý nạp 24 triệu đồng để thử đầu tư. Vài ngày sau, tài khoản bị "cháy", toàn bộ số tiền đã nạp mất sạch.

Nhân viên tư vấn giải thích do bận việc nên không kịp hỗ trợ chị, đồng thời hứa giúp mở tài khoản mới để gỡ lại số tiền đã mất.

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Sau nhiều lần trao đổi, chị được giới thiệu với một người tên Huy Hoàng để trực tiếp hỗ trợ. Vì tiếc khoản tiền ban đầu, chị nạp thêm 300 triệu đồng, nhưng chỉ khoảng một tuần sau, tài khoản tiếp tục bị âm.

Lần này, người tư vấn lại giới thiệu chị với một "chuyên gia VIP", được quảng cáo là người chuyên tư vấn cho những khách hàng có vốn đầu tư hàng triệu USD.

Nghe theo hướng dẫn, chị T. nạp thêm 500 triệu đồng và tài khoản hiển thị khoản lãi khoảng 10.000 USD. Thấy có lãi, chị muốn rút tiền, dừng đầu tư để bảo toàn vốn.

Tuy nhiên, người tư vấn tiếp tục thuyết phục: "Chị cứ tin em, đầu tư là sẽ có lãi. Em sẽ hỗ trợ chị rút tiền ra".

Những lời hứa hẹn cùng hy vọng lấy lại số tiền đã mất khiến chị tiếp tục chuyển tiền. Chỉ trong khoảng bảy ngày, chị đã đầu tư hơn 5 tỉ đồng.

Đến khi không còn khả năng xoay xở, chị yêu cầu nhân viên tư vấn tìm cách lấy lại tiền, nếu không sẽ trình báo công an.

Theo lời chị T., khi nghe nhắc đến công an, người tư vấn hướng dẫn chị tiếp tục giao dịch để có thể rút 5.000 USD, kèm điều kiện không được trình báo.

Quá hoang mang, chị kể lại mọi chuyện với chồng. Người chồng động viên chị thử làm theo hướng dẫn để lấy lại được đồng nào hay đồng đó. Sau đó chị rút được 5.000 USD, nhưng mất liên lạc với người tư vấn.

Để thoát khỏi những ám ảnh, chị tìm cách hạn chế sử dụng điện thoại, không vào mạng xã hội, tránh tiếp xúc với những lời mời đầu tư. Chị cũng kể về việc tìm đến cửa chùa để ổn định tinh thần.

Tưởng rằng việc cắt đứt liên lạc với những người tư vấn sẽ giúp mình không còn bị lừa, nhưng chỉ khoảng một tháng sau, chị T. bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người khác.

Người này nói đã biết chuyện chị bị lừa hơn 5 tỉ đồng, đồng thời khẳng định sàn trước đây chị tham gia là sàn lừa đảo, còn sàn mình giới thiệu mới là nơi đầu tư chân chính, dễ kiếm lợi nhuận.

"Lúc đầu tôi quả quyết nói không còn tiền nữa, không đầu tư đâu", chị T. nhớ lại.

Thế nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ, khoản tiền hơn 5 tỉ đồng đã mất vẫn khiến chị không cam lòng. Hy vọng có thể gỡ lại một phần số tiền ấy khiến chị một lần nữa đồng ý mở tài khoản đầu tư.

Lần này, mọi chuyện diễn ra còn nhanh hơn trước. "Vừa vào được năm phút, tôi đã thấy lệnh bị sập", chị T. kể. Chỉ trong một đêm, tài khoản của chị tiếp tục mất hơn 3 tỉ đồng.

Sau biến cố, chị T. phải điều trị tâm lý nhiều tháng mới dần ổn định tinh thần. "Tôi công nhận mình dại, nhưng phải nói rằng các đối tượng thao túng tâm lý rất giỏi, từng bước dụ dỗ khiến mình cứ muốn nạp thêm tiền để gỡ lại", chị T. nói.

Nạp tiền để 'cứu' tài khoản, 20 ngày mất 200.000 USD

Cũng là bị hại trong vụ án, chị N.T.L. kể cuối năm 2021 được mời tham gia một sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế.

Để kiểm chứng, chị từ quê xuống Hà Nội, trực tiếp đến văn phòng gặp các chuyên viên tư vấn.

Thấy công ty có địa chỉ rõ ràng, chị L. tin tưởng và quyết định đầu tư. Khoản tiền đầu tiên chị nạp là 3.000 USD. Một vài lệnh giao dịch ban đầu mang về khoản lãi từ 10 - 30 USD.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Sau đó, nhân viên liên tục khuyến khích chị nạp thêm tiền. Chỉ khoảng 4-5 ngày, tài khoản bắt đầu bị âm và chị được yêu cầu bổ sung tiền để tránh bị "cháy".

"Hằng đêm tài khoản bị trừ phí qua đêm, tùy khối lượng giao dịch mà có đêm bị trừ đến 1.000 USD. Thấy tiếc tiền, tôi lại nạp thêm để gỡ, nhưng càng nạp càng mất", chị L. kể.

Chỉ trong 20 ngày, chị mất 200.000 USD. Khi nghi ngờ bị lừa, chị quyết định không nạp thêm và phản hồi với nhân viên tư vấn. Theo lời chị, ngay trong ngày hôm đó tài khoản bị "cháy" hoàn toàn.

Sau hơn bốn năm, hậu quả vẫn đeo bám gia đình chị. Người phụ nữ phải bán nhà, bán xe trả nợ nhưng đến nay vẫn chưa trả hết, mỗi tháng tiếp tục gánh hàng chục triệu đồng tiền lãi.

Theo dõi lời khai của các bị cáo những ngày qua, chị L. cho biết đã ghi chép lại và rất bức xúc vì nhiều người chưa gửi lời xin lỗi đến các bị hại.

"Lúc nhận tiền của các bị hại, họ chắc rất vui vẻ, sung sướng mà không biết những người như chúng tôi đã khổ sở, sống dở chết dở như thế nào", chị T. nói.

Trước đó, trong phiên xét hỏi ngày 28-10, Phó Đức Nam thừa nhận các nhà đầu tư cá nhân tham gia những sàn giao dịch do đường dây điều hành không có khả năng chiến thắng.

Theo cáo trạng, đường dây do Nam và Ngọ cầm đầu đã lập các sàn giao dịch không đối ứng với thị trường quốc tế, sử dụng nhân viên tư vấn để lôi kéo khách hàng nạp tiền, tiếp tục giao dịch và gỡ vốn, qua đó chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục phần thẩm vấn.