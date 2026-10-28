Vụ Mr Pips: Lê Khắc Ngọ khai được trả lương bằng 142kg vàng, tự định giá hơn 600 tỉ

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, cánh tay phải đắc lực của Mr Pips tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Ngày 28-10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter), người bị cáo buộc cùng Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng.

Trong phần khai báo, Ngọ nhiều lần đề nghị hội đồng xét xử cho phép sử dụng toàn bộ tài sản bị thu giữ để khắc phục hậu quả vụ án, không chỉ đối với trách nhiệm của bản thân mà còn hỗ trợ một số bị cáo từng làm việc dưới quyền.

Ngọ kể tên nhiều nhân viên trong hệ thống, cho rằng họ chỉ làm công ăn lương, không biết rõ hoạt động của các sàn giao dịch và có vai trò không đáng kể.

"Bị cáo có đủ tiền không mà đòi đỡ hộ người ta?", chủ tọa Trần Nam Hà hỏi.

Ngọ lập tức khẳng định mình có thừa tài sản để thực hiện nguyện vọng này. Để chứng minh, bị cáo lần lượt liệt kê những tài sản đang bị cơ quan điều tra thu giữ, trong đó đáng chú ý nhất là khoảng 142kg vàng nguyên khối.

Những lần nhân viên chở vàng đến nhà trả lương thay vì tiền mặt

Theo cáo trạng, khi khám xét căn hộ tại tòa Diamond, khu nhà ở số 136 Hồ Tùng Mậu (Hà Nội), cơ quan điều tra thu giữ 143 miếng vàng nguyên khối được xác định là tài sản của Lê Khắc Ngọ.

Trong số này có 141 miếng nặng gần 1kg mỗi miếng, hai miếng còn lại có khối lượng hơn 531g và 468g. Tổng số vàng khoảng 142kg, được định giá hơn 356 tỉ đồng tại thời điểm ngày 30-10-2024.

Tại tòa, Ngọ đề nghị xem xét lại giá trị số vàng theo mặt bằng giá hiện nay. Theo cách tính của bị cáo, khối vàng này có thể trị giá hơn 600 tỉ đồng, gần gấp đôi con số được xác định trong quá trình điều tra.

Ngọ mong muốn số vàng được định giá lại để có thể quy đổi thành tiền khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Một phần số vàng bị thu giữ trong vụ án - Ảnh: CACC

Khi chủ tọa hỏi về nguồn gốc khối tài sản này, Mr Hunter khai đó là tiền lương, hoa hồng được hưởng trong thời gian làm việc cho hệ thống của Phó Đức Nam.

"Thay vì nhận tiền thì bị cáo nhận vàng", Ngọ trình bày và cho biết có hai nhân viên tài vụ của công ty chở vàng đến nhà.

Theo lời khai của Ngọ, sau khi nhận vàng "bị cáo chỉ cất giữ, không có ý định che giấu nguồn gốc hay thực hiện các giao dịch nhằm tẩu tán tài sản".

Từ đó, Ngọ đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại cáo buộc rửa tiền đối với mình.

Tuy nhiên, nội dung này khác với kết luận điều tra được viện kiểm sát sử dụng để truy tố.

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến 2023, Ngọ đã sử dụng hơn 188,2 tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để mua 143 miếng vàng nguyên khối nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền.

Ngoài ra, Ngọ còn bị cáo buộc sử dụng hơn 7,1 tỉ đồng từ nguồn tiền phạm tội để mua 4 bất động sản. Tổng số tiền bị cáo buộc rửa thông qua việc mua vàng và bất động sản là hơn 195,3 tỉ đồng.

Bên cạnh số vàng, Ngọ cũng nhắc đến những bất động sản, ô tô hạng sang như Lamborghini, Porsche và các tài sản khác đang bị thu giữ.

Bị cáo tiếp tục khẳng định mong muốn dùng toàn bộ số tài sản này để bồi thường cho các bị hại. Nếu sau khi thực hiện các nghĩa vụ vẫn còn tiền, Ngọ xin tự nguyện nộp phần dư vào ngân sách nhà nước.

Mr Hunter khai chỉ làm diễn giả, đọc theo kịch bản có sẵn

Giải thích về quá trình tham gia hệ thống của Mr Pips, Lê Khắc Ngọ khai mình đã tìm hiểu lĩnh vực chứng khoán, ngoại hối từ năm 2011, khi hoạt động đầu tư Forex còn khá mới mẻ tại Việt Nam.

Ngọ kể từng trải qua những lần đầu tư thua lỗ, sau đó tự học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và bắt đầu kiếm được tiền từ thị trường này.

Năm 2019, Ngọ thành lập công ty riêng nhưng chỉ duy trì khoảng 5 tháng rồi giải thể để hợp tác với Phó Đức Nam, người mà bị cáo khai đã quen biết từ năm 2017.

Theo Ngọ, công việc ban đầu của bị cáo trong hệ thống là làm diễn giả, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm đầu tư chứng khoán, ngoại hối tại các hội thảo trực tuyến.

Trong những cuộc hội thảo qua Zoom có hàng nghìn người tham gia, Ngọ cho biết mình chủ yếu đọc những tài liệu, slide do bộ phận marketing chuẩn bị.

Bị cáo cho rằng những gì mình trình bày chỉ là kiến thức, kinh nghiệm đầu tư, bao gồm cả cơ hội sinh lời và rủi ro.

Tuy nhiên, khi chủ tọa phân tích hoạt động kinh doanh sàn ngoại hối chưa được cấp phép tại Việt Nam, đặt câu hỏi việc biết rõ điều đó mà vẫn quảng bá, giới thiệu nhà đầu tư tham gia có đúng hay không, Ngọ không đưa ra câu trả lời trực tiếp.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Về quá trình vận hành các văn phòng kinh doanh, Ngọ khai công việc của bộ phận sale do mình quản lý chủ yếu là tiếp cận khách hàng, giới thiệu sàn giao dịch, hướng dẫn mở tài khoản và ghi nhận số tiền nạp.

Sau bước này, thông tin khách hàng được chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng để tiếp tục tư vấn, hướng dẫn giao dịch.

Ngọ cho rằng từ thời điểm bàn giao, nhân viên sale không còn quyền can thiệp vào các lệnh giao dịch của nhà đầu tư.

"Tất cả những bức xúc mà khách gặp phải đều do bộ phận chăm sóc khách hàng sau đó chi phối, không liên quan bộ phận sale của bị cáo", Ngọ trình bày.

Bị cáo cũng đề nghị những người khai báo sau cần làm rõ vai trò từng bộ phận, tránh quy trách nhiệm không đúng cho mình.

Trong khi đó, theo cáo trạng, từ năm 2019, Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống sàn chứng khoán, Forex trên phạm vi cả nước.

Ngọ tổ chức phát triển hệ thống 28 văn phòng kinh doanh tại Hà Nội và Đà Nẵng. Các nhân viên được tuyển dụng, đào tạo theo kịch bản để tiếp cận khách hàng, giới thiệu các sàn giao dịch quốc tế, dụ dỗ họ nạp tiền đầu tư.

Viện kiểm sát xác định Ngọ có vai trò chủ mưu, cầm đầu cùng Phó Đức Nam, phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 339,5 tỉ đồng.

Biệt danh 'thợ săn' và những hình ảnh hào nhoáng của Mr Hunter

Một nội dung khác được chủ tọa đặt câu hỏi với Lê Khắc Ngọ là việc xây dựng hình ảnh Mr Hunter trên các nền tảng mạng xã hội.

Trước khi bị bắt, Ngọ thường xuất hiện trong những hình ảnh gắn với siêu xe Ferrari, đồng hồ Richard Mille và cuộc sống giàu sang.

Đây cũng là thời điểm Phó Đức Nam nổi tiếng trên mạng xã hội với những video khoe tiền, vàng, đồ hiệu, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Tuy nhiên, tại tòa, Ngọ khai việc xây dựng hình ảnh cá nhân không phải do mình chủ động đề xuất.

Khi chủ tọa hỏi về biệt danh Mr Hunter, bị cáo nói ngay cả mình cũng không rõ tên gọi này có ý nghĩa gì, chỉ đoán "hình như là thợ săn".

Theo Ngọ, biệt danh và những nội dung đăng tải trên Facebook, TikTok đều do bộ phận marketing xây dựng.

Bị cáo khai từng được phía công ty tại Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội, sử dụng hình ảnh giàu có để thu hút nhà đầu tư.

"Bị cáo ban đầu không muốn làm, nhưng bên Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu phải làm", Ngọ trình bày.

Ngọ cho rằng các hình ảnh và video đăng tải trên mạng đều được công ty chuẩn bị, dàn dựng theo kịch bản, bản thân không trực tiếp quản lý các tài khoản này.

Về thời gian bỏ trốn, Ngọ khai sau khi sang Thổ Nhĩ Kỳ và biết tin một số người trong hệ thống ở Việt Nam bị bắt, các văn phòng bị khám xét, bị cáo không trở về nước mà sang Campuchia tiếp tục làm việc.

Theo hồ sơ vụ án, Ngọ sau đó bị truy nã quốc tế, bị cơ quan chức năng Philippines bắt giữ và được đưa về Việt Nam ngày 13-12-2025.

Bị hại vụ Mr Pips kể bị 20 côn đồ đến nhà 'truy sát', phải trốn ra nước ngoài Khi Mr Pips vừa dừng lời khai, một nữ bị hại giơ tay xin trình bày, khẳng định có clip chứng minh tài khoản đầu tư bị can thiệp, tự phát sinh lệnh giao dịch khiến bà mất 138.000 USD trong hai đêm. Bà còn kể bị 20 người kéo đến nhà đe dọa, phải trốn ra nước ngoài nhiều năm.



