Bị hại vụ Mr Pips kể bị 20 côn đồ đến nhà 'truy sát', phải trốn ra nước ngoài

Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Trưa 28-10, khi phiên thẩm vấn vụ án Mr Pips tại TAND TP Hà Nội chuẩn bị kết thúc, sau phần khai của Phó Đức Nam (Mr Pips), một phụ nữ ngồi ở hàng ghế dành cho bị hại bất ngờ giơ tay xin trình bày.

Người này là bà Nguyễn Thị Lan Anh (56 tuổi), một trong những bị hại của đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu.

Trước hội đồng xét xử, bà Lan Anh cho rằng nhiều nội dung trong lời khai của hai bị cáo không đúng sự thật. Đặc biệt, bà phản bác cách lý giải rằng những người tham gia đầu tư được đưa vào cuộc chơi có thắng, có thua như những "con bạc".

Theo bà Lan Anh, đây không phải hoạt động đầu tư thông thường mà là hệ thống sàn giao dịch được tạo ra để lừa đảo, trong đó tài khoản của khách hàng có thể bị can thiệp nhằm làm mất toàn bộ số tiền đã nạp.

"Tôi có bằng chứng", bà Lan Anh khẳng định trước tòa.

Hai đêm mất 138.000 USD, tài khoản tự phát sinh lệnh giao dịch

Bà Lan Anh kể trong quá trình tham gia đầu tư, bà đã tìm hiểu và phát hiện sàn giao dịch mà mình được mời tham gia không có thật trên thị trường quốc tế.

Điều khiến bà nghi ngờ là những lệnh mua bán chứng khoán liên tục xuất hiện trong tài khoản, kể cả khi bà không thực hiện bất kỳ thao tác giao dịch nào.

Theo lời bị hại, bà đã ghi lại được clip thể hiện việc hệ thống tự kích hoạt các lệnh mua bán, can thiệp vào tài khoản của nhà đầu tư.

"Tôi quay được clip, trong một đêm tài khoản của tôi không vào lệnh nhưng vẫn tự nhảy ra những lệnh mua bán chứng khoán và bị đánh cháy tài khoản", bà Lan Anh trình bày.

Người phụ nữ cho biết chỉ trong hai đêm, tài khoản của bà bị can thiệp dẫn đến thua lỗ 138.000 USD.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Từ những gì trực tiếp trải qua, bà cho rằng lời khai của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ về việc đưa nhà đầu tư vào cuộc chơi thắng thua là không đúng bản chất hoạt động của các sàn giao dịch.

"Các bị cáo Ngọ, Nam khai rằng họ đẩy nhà đầu tư vào cuộc chơi thắng thua là không đúng. Sàn chứng khoán họ tạo ra là sàn ảo để lừa đảo, không có thật", bà Lan Anh nói.

Những tình tiết nữ bị hại trình bày tại tòa cũng cho thấy vì sao bà quyết định tìm đến công ty để yêu cầu giải thích về các lệnh giao dịch bất thường.

Theo lời bà Lan Anh, sau khi ghi lại được clip, bà mang chứng cứ đến công ty khiếu nại về việc tài khoản bị can thiệp và mất tiền. Khi đó, có nhân viên hứa sẽ hoàn trả số tiền cho bà.

Theo cáo trạng, tháng 3-2021, Nghiêm Quốc Chính, nhân viên kinh doanh tại một văn phòng trên đường Nguyễn Hoàng, Hà Nội, liên hệ với bà Lan Anh để mời tham gia đầu tư chứng khoán quốc tế.

Nhận thấy bà Lan Anh là khách hàng có điều kiện kinh tế, Chính trao đổi thông tin với Trần Đình Công.

Sau đó, Công báo cáo cấp trên là Nguyễn Văn Nguyện, đề nghị được đến gặp trực tiếp bà Lan Anh và được đồng ý.

Chính và Công đã đến tận nhà bà Lan Anh để giới thiệu, thuyết phục bà tham gia đầu tư trên sàn ACXFX.

Tin tưởng những thông tin được đưa ra, từ ngày 18 đến 25-3-2021, bà Lan Anh nạp tiền vào sàn giao dịch này.

Viện kiểm sát xác định số tiền bà Lan Anh bị chiếm đoạt trong vụ án là hơn 1,17 tỉ đồng. Sau khi nhận thấy sàn ACXFX có dấu hiệu lừa đảo, bà đã đăng nhiều bài viết trên Facebook phản ánh hoạt động của sàn và gửi đơn tố giác đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Bị hại kể bị côn đồ đánh khi khiếu nại, 20 người kéo đến nhà đe dọa

Đáng chú ý, trong phần trình bày trước hội đồng xét xử, bà Lan Anh còn kể về những lần đi khiếu nại đòi tiền và việc bản thân bị đe dọa sau đó.

Theo nữ bị hại, có lần bà cùng nhiều người bị mất tiền tìm đến văn phòng công ty trên đường Nguyễn Hoàng, Hà Nội, yêu cầu giải quyết.

Tuy nhiên, thay vì được giải thích và giải quyết quyền lợi, nhóm bị hại đã bị những người mà bà gọi là "côn đồ" đàn áp, đánh đập. Bà Lan Anh cho biết có người bị thương phải nhập viện.

Hàng trăm bị hại xếp hàng làm thủ tục vào dự tòa - Ảnh: THÂN HOÀNG

"Tôi đã từng bị truy sát", bà Lan Anh nói trước tòa khi kể lại những gì mình trải qua sau khi phát hiện dấu hiệu gian dối của sàn giao dịch.

Theo lời bà, sau khi mang clip đến công ty khiếu nại, có lần khoảng 20 người kéo đến tận nhà riêng của bà để đe dọa. Lo sợ bị hành hung, bà phải rời Việt Nam, sang nước ngoài lẩn tránh.

Bà Lan Anh nói việc trốn đi nước ngoài không chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Suốt thời gian dài, bà không dám trở về sinh sống tại Việt Nam vì lo sợ tiếp tục bị đe dọa.

"Nhóm côn đồ đến tìm tôi trong nhiều lần", nữ bị hại kể.

Trong thời gian ở nước ngoài, bà nhận được email từ phía sàn giao dịch thông báo sẽ trả lại tiền.

Sau đó, bà cho biết đã rút được khoảng 2 tỉ đồng, nhưng vẫn còn hơn 1 tỉ đồng chưa thể lấy lại.

Theo cáo trạng, đường dây do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ tổ chức sử dụng nhiều sàn giao dịch được giới thiệu là chứng khoán, ngoại hối quốc tế để dụ dỗ khách hàng nạp tiền.

Nhân viên được đào tạo theo kịch bản, giới thiệu sàn có uy tín, có chuyên gia tư vấn và cam kết khả năng sinh lời. Ban đầu, khách hàng có thể được hướng dẫn giao dịch có lãi, rút một số khoản tiền nhỏ để tạo lòng tin.

Sau đó khách tiếp tục được nhân viên kinh doanh và bộ phận chăm sóc khách hàng thúc đẩy nạp thêm tiền, đặt nhiều lệnh giao dịch, dẫn đến thua lỗ và bị chiếm đoạt tài sản.