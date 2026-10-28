Mr Pips khai khách thành 'con bạc' trong vòng xoáy lừa 1.600 tỉ, nhân viên chở vàng đến nhà trả lương

Mr Pips Phó Đức Nam và Shark Bình tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Ngày 28-10, tại phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo gần 1.600 tỉ đồng, Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) trả lời khá rành rọt những câu hỏi về cách thức hoạt động của các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối và quy trình nạp, rút tiền của nhà đầu tư.

Có lúc, Nam còn nhớ tên những bị hại, số tiền họ từng rút khỏi tài khoản. Tuy nhiên, khi hội đồng xét xử hỏi về số lượng công ty đã thành lập hoặc tổng số tiền hưởng lợi, bị cáo nhiều lần trả lời không nhớ chính xác.

Đáng chú ý, trước câu hỏi của chủ tọa Trần Nam Hà, Mr Pips thừa nhận nhà đầu tư cá nhân không có khả năng chiến thắng trên các sàn giao dịch do đường dây của mình điều hành.

Nam cho rằng nhiều bị hại là những nhà đầu tư nghiệp dư, thiếu kinh nghiệm nhưng bị cuốn vào mong muốn kiếm lợi nhuận cao. Từ chỗ tìm kiếm cơ hội đầu tư, họ dần trở thành những "con bạc" trong cuộc chơi thắng thua.

Lương, thưởng bằng vàng được nhân viên mang đến tận nhà Mr Pips

Một nội dung được hội đồng xét xử tập trung làm rõ là nguồn gốc khối tài sản khổng lồ mà Phó Đức Nam có được trong thời gian điều hành đường dây.

Theo cáo trạng, Nam bị cáo buộc rửa tiền hơn 561,6 tỉ đồng thông qua việc mua bất động sản, vàng và ngoại tệ.

Tuy nhiên, tại tòa, Mr Pips bày tỏ băn khoăn về cáo buộc này. Nam cho rằng mình được công ty trả lương, hoa hồng bằng vàng và ngoại tệ, chứ không có mục đích che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Khi chủ tọa hỏi có phải công ty trả lương bằng vàng hay không, Nam xác nhận và giải thích đây là chính sách dành cho một số người điều hành cấp cao.

Theo lời khai, nếu có nhu cầu, bị cáo có thể lựa chọn nhận lương, thưởng bằng vàng hoặc ngoại tệ thay vì tiền.

Chế độ này chỉ áp dụng đối với ba người gồm Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Bùi Trung Đức.

Chủ tọa tiếp tục hỏi vì sao lại lựa chọn cách nhận lương như vậy, có phải do số tiền được trả quá lớn hay không?

Nam giải thích đây là chính sách của công ty và bị cáo lựa chọn nhận thù lao bằng vàng, ngoại tệ.

Theo Mr Pips, hằng tháng, khi bị cáo yêu cầu nhận vàng hoặc USD, phía công ty ở nước ngoài sẽ chuyển ngoại tệ hoặc USDT cho các "nhà vàng". Sau đó, nhân viên tài vụ nhận vàng, ngoại tệ và mang đến tận nhà giao cho bị cáo.

Nam khai mỗi tháng mình được hưởng khoảng 3-5% tổng lợi nhuận của các sàn giao dịch. Khi được hỏi về số tiền đã hưởng lợi, bị cáo nói không nhớ chính xác, nhưng qua kết luận điều tra, Nam biết mình được xác định hưởng lợi hơn 500 tỉ đồng.

Trái với lời giải thích này, cáo trạng xác định Nam đã sử dụng hơn 378,2 tỉ đồng tiền phạm tội để mua 32 bất động sản, hơn 141 tỉ đồng mua vàng và hơn 42,3 tỉ đồng mua ngoại tệ nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản.

Tổng số tiền bị cáo buộc rửa là hơn 561,6 tỉ đồng.

Không đứng tên công ty để tránh bị khách hàng tìm ra

Trả lời hội đồng xét xử về quá trình tổ chức hoạt động, Phó Đức Nam khai đã thành lập khoảng 10 công ty tại Việt Nam nhưng không nhớ chính xác tên từng doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Nam thừa nhận không trực tiếp đứng tên hoặc giữ chức vụ tại các công ty này mà chỉ tham gia điều hành.

"Tại sao bị cáo lại không đứng tên?", hội đồng xét xử hỏi.

"Bị cáo không muốn khách hàng tìm ra các công ty này", Nam trả lời.

Khi được yêu cầu giải thích rõ hơn, Mr Pips nói trong quá trình đầu tư có những khách hàng phát sinh khiếu nại, khiếu kiện nên bị cáo không muốn họ tìm được mình.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Đối với hệ thống sàn giao dịch, Nam khai có sự tham gia của Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) cùng các cộng sự tại Việt Nam là Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức.

Theo bị cáo, bộ phận kinh doanh chịu trách nhiệm tiếp cận khách hàng, giới thiệu cơ hội đầu tư và hướng dẫn họ nạp tiền thực hiện những giao dịch đầu tiên.

Sau đó, thông tin được chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng để tiếp tục tư vấn, thúc đẩy nhà đầu tư nạp thêm tiền và đặt lệnh giao dịch.

"Gian dối ở bộ phận sale là đánh vào lòng tham của khách hàng, còn gian dối ở bộ phận chăm sóc khách hàng là đánh vào mong muốn hưởng lãi cao của khách", Nam khai.

Mr Pips cho biết nhân viên chăm sóc khách hàng được hưởng hoa hồng khoảng 4-6%, có thời điểm lên tới 7%, cao hơn nhiều so với bộ phận kinh doanh.

Bị cáo đề nghị tiếp tục làm rõ trách nhiệm của những nhân viên chăm sóc khách hàng, đồng thời kiểm tra dòng tiền qua cổng thanh toán 9Pay để xác định số tiền hoa hồng họ đã nhận.

Tại tòa, Phó Đức Nam cho biết cơ bản đồng tình với phần khai báo trước đó của Lê Khắc Ngọ, song cho rằng một số nội dung trong kết luận điều tra và cáo trạng chưa phản ánh chính xác hoạt động của các sàn giao dịch.

Theo Nam, có trường hợp bị hại nhầm lẫn giữa những sàn đã tham gia đầu tư, dẫn đến việc xác định trách nhiệm của các cá nhân liên quan chưa chính xác. Vì vậy, bị cáo đề nghị cơ quan điều tra kiểm tra lại email, lịch sử giao dịch của từng bị hại để làm rõ họ đã đầu tư vào sàn nào, số tiền nạp và rút ra sao.

Ngoài việc đề nghị tiếp tục điều tra những người thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng, Mr Pips còn kiến nghị làm rõ trách nhiệm của Bùi Trung Đức, một trong những người cùng tham gia điều hành hệ thống sàn giao dịch.

Theo cáo trạng, hệ thống của Phó Đức Nam sử dụng 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5. Những sàn này được lập trình sẵn, không đối ứng với thị trường tài chính quốc tế. Khách hàng thực chất giao dịch với chủ sàn, khi thua lỗ thì chủ sàn hưởng tiền.

Viện kiểm sát xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, phải chịu trách nhiệm đối với 919 vụ lừa đảo, tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỉ đồng.

Bị hại giơ tay phản bác, cả phòng xử có tiếng vỗ tay

Đáng chú ý, ngay sau khi Phó Đức Nam dừng lời khai vào cuối buổi sáng, bà Nguyễn Thị Lan Anh (56 tuổi), một trong những bị hại của vụ án, giơ tay xin trình bày.

Bà Lan Anh cho rằng nhiều nội dung trong lời khai của Nam và Lê Khắc Ngọ không đúng sự thật, đặc biệt là cách giải thích nhà đầu tư bị cuốn vào cuộc chơi thắng thua.

Theo bà, các sàn giao dịch được tạo ra nhằm mục đích lừa đảo, chứ không phải nơi nhà đầu tư có thể giao dịch bình thường với thị trường quốc tế.

Bà kể đã quay được clip cho thấy tài khoản của mình tự phát sinh những lệnh mua bán chứng khoán dù bà không thực hiện giao dịch. Người phụ nữ cho biết tài khoản bị can thiệp khiến bà mất 138.000 USD chỉ trong hai đêm.

Không chỉ bị mất tiền, bà Lan Anh còn kể từng cùng nhiều bị hại đến văn phòng công ty trên đường Nguyễn Hoàng, Hà Nội, để khiếu nại nhưng bị một nhóm người đánh đập.

"Tôi đã từng bị truy sát", bà nói trước Hội đồng xét xử.

Theo lời nữ bị hại, có lần khoảng 20 người kéo đến tận nhà đe dọa sau khi bà mang clip chứng minh tài khoản bị can thiệp đến công ty khiếu nại. Lo sợ bị tiếp tục tìm đến, bà phải sang nước ngoài lẩn tránh trong nhiều năm.

Cáo trạng xác định bà Lan Anh bị dụ dỗ đầu tư vào sàn ACXFX và bị chiếm đoạt hơn 1,17 tỉ đồng. Riêng những nội dung bị hành hung, đe dọa là lời bà trực tiếp trình bày tại tòa.

Sau khi bà Lan Anh dứt lời, nhiều bị hại đang ngồi theo dõi phiên xét xử đã vỗ tay hưởng ứng.