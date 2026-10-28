Cựu công an khai nhận 'lương' 90 triệu đồng/tháng từ Mr Pips nhưng không biết đường dây lừa đảo 1.600 tỉ

Mr Pips Phó Đức Nam tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

“Vậy bị cáo nhận 80-90 triệu đồng mỗi tháng để làm gì?”, chủ tọa Trần Nam Hà chất vấn Phạm Trường Sơn khi bị cáo trình bày về khoản tiền nhận từ Mr Pips Phó Đức Nam.

Đứng trước bục khai báo, Sơn giải thích khi đó Nam muốn tìm hiểu việc xin cấp phép hoạt động kinh doanh ngoại hối (Forex) tại Việt Nam. Do có những mối quan hệ có thể giúp tìm hiểu vấn đề này, Sơn cho rằng khoản tiền Nam chuyển là để cảm ơn mình.

“Thời điểm đó tôi nghĩ là chính đáng”, bị cáo nói.

Lời khai của cựu cán bộ công an Phạm Trường Sơn trình bày tại phiên tòa cuối buổi chiều 28-10, khi hội đồng xét xử chuyển sang thẩm vấn nhóm bị cáo được xác định tham gia tổ tư vấn cho nhóm Mr Pips.

Hai người được gọi lên trả lời là Phạm Trường Sơn (46 tuổi) và Nguyễn Thanh Phong (36 tuổi), đều là cựu cán bộ công an. Theo cáo trạng, cả hai cùng một luật sư tham gia tổ tư vấn, nhận tổng cộng 6,44 tỉ đồng từ Phó Đức Nam.

Nhận đến 90 triệu đồng mỗi tháng, khai tưởng là 'tiền sạch'

Bị cáo Phạm Trường Sơn khai quen Phó Đức Nam thông qua Nguyễn Thanh Phong, người có em gái là Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái của Mr Pips.

Theo lời Sơn, trong một cuộc gặp tại khách sạn Grand Pacific ở Hà Nội, Nam đề cập việc thành lập bộ phận pháp chế cho công ty để tìm hiểu những quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Sơn nói với Nam rằng mình đang làm việc trong cơ quan nhà nước nên không thể trực tiếp tư vấn pháp lý. Tuy nhiên nếu Nam cần tìm hiểu vấn đề gì, bị cáo có thể hỗ trợ.

“Nam bảo muốn tìm hiểu xin cấp phép cho hoạt động Forex tại Việt Nam và đảm bảo việc quản lý, đảm bảo nhân viên công ty hoạt động cho tốt”, Sơn trình bày.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Theo Sơn, Nam giới thiệu công ty đã được cấp phép hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ, còn tại Việt Nam loại hình này chưa được cấp phép nhưng cũng không bị cấm. Nam muốn tìm hiểu các quy định để tổ chức hoạt động.

Bị cáo khai Mr Pips còn nói đã được phía công ty ở nước ngoài đồng ý trích kinh phí để thành lập trung tâm quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật.

“Nam bảo đây là tiền sạch”, Sơn thuật lại.

Với cách hiểu đó, Sơn cho rằng mình tin tưởng, không nghi ngờ nguồn gốc khoản tiền được chuyển.

Trong gần hai năm, bị cáo Sơn khai nhận hơn 2 tỉ đồng từ Nam, tính bình quân 80-90 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên tiền không được chuyển cố định hằng tháng, mà có khi vài tháng mới nhận một lần.

Khi chủ tọa truy vấn nhận khoản tiền lớn như vậy để làm gì, Sơn tiếp tục giải thích công việc chủ yếu là hỗ trợ tìm hiểu môi trường pháp lý, những quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Nam.

Bị cáo cho biết từng nghe Nam nói công ty có tình trạng nhân viên đưa thông tin nội bộ ra ngoài, trong khi nhiều khách hàng sau khi đầu tư thua lỗ đã khiếu kiện, đòi lại tiền.

Có lần, Sơn hỏi thẳng Nam những khách hàng đó khiếu kiện về hành vi gì. "Nam trả lời rằng họ tố cáo công ty lừa đảo", bị cáo Sơn thuật lại.

Nghe vậy, Sơn hỏi Nam có thực sự lừa đảo hay không. Theo lời Sơn, Mr Pips khẳng định chắc chắn không, giải thích công ty không can thiệp vào các lệnh giao dịch của nhà đầu tư.

Sơn tiếp tục hỏi nếu không can thiệp vào giao dịch thì công ty kiếm tiền bằng cách nào. Nam nói nguồn thu đến từ hoạt động môi giới chứng khoán và lãi cho vay ký quỹ (margin).

Hội đồng xét xử phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Trước hội đồng xét xử, Sơn nhiều lần khẳng định đã tin những lời giải thích này và không nhận ra hoạt động lừa đảo.

Bị cáo cho biết khi nghe tin Phó Đức Nam bị bắt, bản thân rất trăn trở. Đến lúc làm việc với cơ quan điều tra, Sơn mới biết những cáo buộc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Nam.

“Tôi rất xót xa”, Sơn nói và cho rằng nếu biết đường dây có hành vi lừa đảo, bị cáo đã ngăn chặn hoặc tố giác.

Sơn thừa nhận nhận thức của mình về hoạt động kinh doanh của Nam còn hạn chế, đồng thời đề nghị hội đồng xét xử đánh giá lại bản chất, mức độ giúp sức của bị cáo đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Sơn cùng hai bị cáo biết hoạt động lừa đảo của Phó Đức Nam nhưng vẫn tham gia tổ tư vấn, hỗ trợ giải quyết những tình huống khi nhân viên bị khách hàng khiếu kiện hoặc cơ quan chức năng triệu tập.

Cáo trạng xác định nhóm này sử dụng Telegram mang tên “Đầu tư rượu vang” để trao đổi công việc. Khi có nhân viên gặp rắc rối do bị khách hàng tố giác, Nam sẽ thông báo lên nhóm để các thành viên góp ý cách xử lý.

Phía Nam thống nhất trả khoảng 350 triệu đồng mỗi tháng cho tổ tư vấn, chưa kể khoản phát sinh khi tư vấn những vụ việc cụ thể.

Có tháng Mr Pips không hỏi câu nào nhưng vẫn chuyển tiền

Sau phần xét hỏi Phạm Trường Sơn, chủ tọa chuyển sang thẩm vấn Nguyễn Thanh Phong, cựu công an bị truy tố hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Cũng như Sơn, bị cáo Phong không đồng tình với một số nội dung cáo buộc trong cáo trạng của viện kiểm sát.

Phong khai quen Nam từ mối quan hệ gia đình, bởi em gái mình là Nguyễn Thanh Tâm có quan hệ tình cảm với Mr Pips.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Theo Phong, Nam nhiều lần khẳng định hoạt động kinh doanh hợp pháp và chỉ là người đại diện cho một công ty chứng khoán. Bị cáo cho rằng Nam đã khiến mình tin tưởng vào những lời giới thiệu đó.

“Nam nói không kinh doanh Forex, mà tìm hiểu một mô hình giống Forex tại Việt Nam”, Phong trình bày.

Bị cáo cũng phủ nhận việc tham gia tổ tư vấn để giúp Nam đối phó với cơ quan chức năng. Theo Phong, Mr Pips muốn thuê luật sư riêng và tìm những người có hiểu biết pháp luật để hỗ trợ tìm hiểu các quy định.

Phong khẳng định chưa từng liên hệ hay can thiệp giúp Nam xử lý việc nhân viên bị khiếu kiện.

Nói về những khoản tiền được chuyển, Phong khai Nam khẳng định đây là kinh phí của công ty nước ngoài. Việc chuyển tiền hoàn toàn do Nam tự nguyện, không ai yêu cầu hoặc đòi hỏi.

Đáng chú ý, Phong kể có những tháng Nam không hỏi tư vấn câu nào nhưng vẫn chuyển tiền khiến các thành viên cảm thấy ngại.

Có thời điểm Nam than phiền bị căng thẳng, áp lực công việc, Phong nói đã trao đổi với mọi người về việc không nhận tiền nữa, để Nam dành kinh phí giải quyết công việc.

Theo Phong, trong nhóm trao đổi có cả Phó Đức Nam. Bị cáo khai tại tòa từng hai lần chuyển lại tiền cho Nam sau khi nhận kinh phí phân chia cho các thành viên.

Trong khi đó cáo trạng xác định từ ngày 4-10-2021 đến 3-6-2023, Phó Đức Nam đã 13 lần chuyển tổng cộng 6,44 tỉ đồng cho Nguyễn Thanh Phong để trả công tổ tư vấn.

Sau đó Phong chuyển cho luật sư Nguyễn Bá Sơn hơn 2,2 tỉ, chuyển cho Phạm Trường Sơn hơn 2 tỉ và bản thân hưởng gần 2,2 tỉ đồng.

Không chỉ bị cáo buộc giúp sức cho đường dây lừa đảo, Nguyễn Thanh Phong còn bị truy tố tội rửa tiền liên quan đến khoản 1 tỉ đồng Phó Đức Nam góp mua đất tại Tây Ninh.

Trước hội đồng xét xử, Phong khẳng định mình bị oan về tội danh này.

Bị cáo giải thích năm 2022, thị trường bất động sản đang trong cơn sốt đất. Phong muốn mua bốn thửa đất nông nghiệp của người thân để đầu tư, chờ dự án triển khai và kỳ vọng giá đất tăng.

Do chỉ có 1,2 tỉ đồng, còn thiếu 1 tỉ đồng, Phong rủ Nam góp vốn. Theo bị cáo, Mr Pips đã trực tiếp đến xem đất trước khi cả hai quyết định đầu tư.

“Khi đó sốt đất, nhà bị cáo gần cửa khẩu Mộc Bài và đang có dự án nên muốn mua để đầu tư”, Phong trình bày.

Tuy nhiên cáo trạng xác định Phong biết 1 tỉ đồng nhận từ Nam có nguồn gốc từ hành vi phạm tội nhưng vẫn dùng để mua đất, từ đó bị truy tố về tội rửa tiền.

Cuối phần trình bày, Phong còn phân trần về hoàn cảnh gia đình. Bị cáo cho rằng vì em gái là bạn gái của Mr Pips nên nhiều người nghi ngờ mình rất giàu có.

Phong nói dù em gái có quan hệ tình cảm với Nam nhưng không mang tài sản về gia đình, còn bố mẹ bị cáo vẫn làm ruộng để mưu sinh.