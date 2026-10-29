Bạn gái Mr Pips kể chuyện giữ 'kho' vàng 222 tỉ, trong tủ quần áo luôn có 44 tỉ tiền mặt và triệu USD

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Mặc chiếc áo sơ mi trắng sơ vin cùng quần âu đen, Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi), bạn gái Mr Pips, đứng trước bục khai báo phiên xử chiều 29-10 với vẻ khá bình tĩnh.

Bằng giọng nhỏ nhẹ, chậm rãi, "bóng hồng" của Mr Pips trả lời rành rọt những câu hỏi của chủ tọa Trần Nam Hà về khối tài sản khổng lồ mà người yêu giao quản lý.

Từ hàng chục tỉ đồng tiền mặt, hơn 1,7 triệu USD đến những thỏi vàng mỗi thỏi nặng gần 1kg, bất động sản, đồng hồ và túi xách hàng hiệu, từng khoản tài sản được Tâm kể lại trong phần xét hỏi.

Đáng chú ý, khi được hỏi về cách cất giữ số tiền khổng lồ tại nhà, Tâm khai có thời điểm bị cáo quản lý tới 44,8 tỉ đồng tiền mặt, hơn 1,7 triệu USD cùng nhiều ngoại tệ khác. Số tiền trong nhà có lúc tăng, lúc giảm tùy theo việc Nam giao giữ hoặc yêu cầu sử dụng.

Theo lời khai của Tâm, tiền được cất trong tủ quần áo, sau đó bị cáo khóa cửa phòng lại.

Những thỏi vàng gần 1kg cứ được mang đến rồi cất giữ

Trả lời chủ tọa, Tâm cho biết quen Phó Đức Nam từ năm 2017, sau đó hai người nảy sinh tình cảm và chung sống. Theo những gì bạn trai nói với Tâm, thời điểm này Nam làm quản lý sàn chứng khoán quốc tế và kinh doanh nhiều lĩnh vực.

Trong thời gian yêu nhau, Nam nhiều lần giao Tâm cất giữ tiền, vàng và những tài sản có giá trị lớn tại căn hộ hai người sinh sống.

Khi chủ tọa hỏi về số vàng, Tâm kể từ năm 2019 đến 2022, mỗi khi có người mang vàng đến, Nam lại gọi điện thông báo để bị cáo xuống nhận. Những thỏi vàng sau đó được Tâm mang lên nhà cất giữ.

Theo bị cáo, tổng cộng có 78 thỏi vàng, mỗi thỏi gần 1kg. Tâm khẳng định không trực tiếp mua số vàng này, chỉ làm theo yêu cầu của bạn trai. Thậm chí, những thỏi vàng được mang đến thế nào, bị cáo cất giữ nguyên như vậy, chưa từng bóc niêm phong.

Việc mua vàng ở đâu, giao dịch ra sao, Tâm khai không biết. Còn khi Nam yêu cầu lấy tiền từ số tài sản đang quản lý, bị cáo sẽ thực hiện.

Mr Pips Phó Đức Nam bị dẫn giải đến phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Theo cáo trạng, khi khám xét căn hộ trị giá khoảng 28 tỉ đồng tại TP.HCM của Tâm, cảnh sát thu giữ tổng cộng hơn 94kg vàng, được định giá hơn 222 tỉ đồng.

Trong số này có 78 thỏi vàng nguyên khối, 214 lượng vàng SJC, 280 miếng vàng Thần Tài và vàng 12 con giáp, cùng nhiều sản phẩm chế tác bằng vàng.

Cơ quan điều tra còn thu giữ một tượng mèo bằng vàng nặng hơn 5,8kg, định giá khoảng 13,7 tỉ đồng và một dây chuyền vàng gắn mặt mèo nặng hơn 1kg, trị giá khoảng 2,46 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, toàn bộ số vàng trên thuộc sở hữu của Phó Đức Nam, được cất giữ tại nơi ở của bạn gái.

Ngoài "kho" vàng, cảnh sát còn thu giữ 44,8 tỉ đồng tiền mặt, hơn 1,72 triệu USD, hàng chục nghìn đô la Singapore cùng nhiều loại ngoại tệ khác.

Căn hộ này còn là nơi cất giữ bộ sưu tập gồm 60 chiếc đồng hồ xa xỉ và 33 túi xách, 3 chiếc ví mang những thương hiệu như Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Gucci, Prada...

Giữa những khoản tiền và tài sản khổng lồ được nhắc đến trong phần xét hỏi, chủ tọa Trần Nam Hà đặt vấn đề vì sao Tâm tin người yêu có thể sở hữu khối tài sản lớn đến vậy.

Tâm giải thích khá bình tĩnh: "Trong quá trình quen biết, bị cáo thấy Nam làm ăn, kinh doanh nhiều lĩnh vực. Với năng lực của Nam, bị cáo tin bạn trai kiếm được số tiền lớn để mua vàng, bất động sản và tích trữ ngoại tệ là điều phù hợp".

Chủ tọa đặt vấn đề "bị cáo có công việc gì hay chỉ ở nhà trông tiền cho Nam"?

"Bóng hồng" của Mr Pips trình bày, bị cáo cũng đi làm, phụ trách công việc marketing tại một công ty nước ngoài, chứ không chỉ ở nhà quản lý tài sản của bạn trai.

Bạn gái Mr Pips khai chỉ dùng túi xách 2-3 triệu, hàng hiệu do bạn trai tặng

Không chỉ giao giữ tiền và vàng, Mr Pips còn nhờ bạn gái đứng tên, hỗ trợ giao dịch nhiều bất động sản và đổi ngoại tệ.

Tại tòa, Tâm khai đã giúp Nam mua 15 bất động sản. Đối với ô tô, bị cáo nói Nam tự mua, trong đó có 4 chiếc được nhờ Phó Đức Tú (em trai Mr Pips) đứng tên mua rồi chuyển sang tên Tâm để thuận tiện giao dịch khi Tú không có mặt tại Việt Nam.

Năm 2022, Nam còn nhờ Tâm sang Campuchia đứng tên một căn hộ trị giá khoảng 700.000 USD. Đến năm 2023, bị cáo được bạn trai nhờ mua 1 triệu USD.

Khối tài sản bị thu giữ tại căn hộ của Mr Pips và bạn gái sinh sống - Đồ họa: THÂN HOÀNG

Tâm cũng khai có tài khoản tại Úc và Thái Lan, trong đó tài khoản tại Úc có khoảng 3,6 tỉ đồng, tài khoản tại Thái Lan có khoảng 800 triệu đồng. Bị cáo cho biết đây là số tiền Nam cho mình.

Riêng số tiền trong một tài khoản tại Campuchia có tiền Tâm không nhận là của mình và đề nghị cơ quan chức năng xác minh chủ sở hữu thực sự của số tiền để trả lại cho người có quyền sở hữu.

Một nội dung khác được chủ tọa thẩm vấn là bộ sưu tập túi xách hàng hiệu, đồng hồ xa xỉ bị thu giữ tại căn hộ.

Khi được hỏi chiếc túi xách đắt nhất mình sử dụng có giá bao nhiêu, Tâm khai những chiếc túi bản thân thường dùng chỉ có giá khoảng 2–3 triệu đồng.

Còn những chiếc túi mang thương hiệu xa xỉ, bị cáo cho biết phần lớn là quà được Nam hoặc bạn bè tặng.

Chủ tọa hỏi Tâm có biết giá trị những chiếc túi hàng hiệu vào thời điểm được tặng hay không?

"Bóng hồng" của Mr Pips giải thích bản thân không hỏi giá tiền khi người yêu mua. Theo lời Tâm, Nam có những lúc rất hưng phấn, mua sắm nhiều đồ đắt tiền, từ túi xách đến siêu xe.

Tâm nói trong số trang sức, đồng hồ và túi xách bị thu giữ, có những món do bị cáo dùng thu nhập cá nhân để mua, số khác là quà của Nam hoặc bạn bè. Vì được để chung tại căn hộ nên khi khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ để phục vụ điều tra.

Bị cáo buộc rửa tiền 384 tỉ, bạn gái Mr Pips chỉ nhận trách nhiệm khoảng 50 tỉ

Một trong những nội dung đáng chú ý trong phần xét hỏi là khi Tâm trình bày quan điểm về cáo buộc rửa tiền hơn 384 tỉ đồng.

Theo viện kiểm sát, Tâm đã tham gia quản lý, sử dụng và chuyển đổi số tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của Phó Đức Nam thông qua các giao dịch bất động sản, vàng, ngoại tệ.

Tuy nhiên, đứng trước tòa, Tâm đề nghị HĐXX xem lại trách nhiệm của mình theo từng giai đoạn.

Bị cáo giải thích từ khi quen Nam đến trước năm 2023, phần lớn tài sản do Nam giao thì Tâm chỉ cất giữ "còn quyền quyết định sử dụng thuộc về bạn trai".

Đến năm 2023, Tâm khai có nghe tài xế kể chuyện Bùi Trung Đức bị bắt. Theo bị cáo, đáng lẽ lúc đó bản thân phải tìm hiểu xem hoạt động của Nam có liên quan đến những hành vi tương tự hay không.

Tuy nhiên, Tâm thừa nhận đã không tìm hiểu mà vẫn tiếp tục cất giữ, hỗ trợ quản lý tài sản cho bạn trai.

Từ đó, Tâm đề nghị tòa xem xét trách nhiệm của mình về tội rửa tiền ở thời điểm này trở đi, thay vì tính toàn bộ các giao dịch trước đó.

Khi chủ tọa hỏi bị cáo xác định mình phải chịu trách nhiệm rửa tiền đối với bao nhiêu tiền, Tâm bình tĩnh trả lời "chỉ khoảng 50 tỉ đồng".

Bị cáo dẫn ra một số giao dịch như hỗ trợ mua căn hộ khoảng 23,5 tỉ đồng, mua 1 triệu USD tương đương khoảng 25 tỉ đồng và một giao dịch căn hộ khác trị giá khoảng 7 tỉ đồng.

Cuối phần trình bày, Tâm đề nghị HĐXX phân định rõ tài sản riêng của bị cáo đang bị thu giữ với tài sản của Phó Đức Nam.

Theo Tâm, tài sản thuộc sở hữu của Nam đã được giao nộp có thể sử dụng để khắc phục hậu quả cho những người bị hại, còn những tài sản riêng của bị cáo cần được xem xét.

Tâm cũng lý giải rằng bản thân không tham lam. "Nếu muốn bị cáo đã có thể nhận tất cả tài sản đang cất giữ là của mình. Tuy nhiên, bị cáo đã khai rõ món nào của Nam, món nào là tài sản riêng hoặc được người khác tặng.

Chính vì tin tưởng sự trung thực đó nên Phó Đức Nam đã giao bị cáo quản lý khối tài sản lớn trong nhiều năm", bạn gái Mr Pips trình bày.