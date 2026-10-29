Vụ Mr Pips: Bị cáo Bàn Tòn Chày thất nghiệp tìm việc qua Facebook, lên trưởng phòng nhận 2,6 tỉ

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ bị dẫn giải rời tòa sau phiên xét xử thứ ba - Ảnh: THÂN HOÀNG

Sáng 29-10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối do Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) cầm đầu.

Trong số những người lần lượt đứng trước bục khai báo có Bàn Tòn Chày (29 tuổi, dân tộc Dao, quê Lào Cai), từng giữ chức trưởng phòng kinh doanh tại một văn phòng thuộc hệ thống của Mr Pips.

Trả lời hội đồng xét xử, Chày khai khá trôi chảy, rành mạch về quá trình tìm việc, gia nhập đường dây và được đưa lên các vị trí quản lý.

Bị cáo kể trước đây lên Facebook tìm việc làm, tình cờ đọc được thông tin tuyển dụng nhân sự của một công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán nên liên hệ xin vào làm.

Từ một nhân viên kinh doanh (sale), Chày dần được đưa lên vị trí trưởng phòng (Sale Manager - SM), tham gia hoạt động tại các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối mà sau này cơ quan điều tra xác định là những sàn ảo được lập ra để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Công việc từng mang lại cho thanh niên người Dao khoản thu nhập hàng tỉ đồng, nhưng cũng là lý do Chày phải đứng trước tòa cùng hàng trăm bị cáo khác.

Khách nạp 51,5 tỉ, trưởng phòng được thưởng hơn 2 tỉ

Tại phiên tòa, Bàn Tòn Chày thừa nhận đã nhận tổng cộng hơn 2,6 tỉ đồng tiền lương, thưởng trong thời gian làm việc.

Tuy nhiên, bị cáo đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại vai trò, hành vi của mình, cho rằng bản thân không tham gia điều hành toàn bộ hoạt động của đường dây.

Chày khai giữ chức trưởng phòng kinh doanh tại văn phòng do Phạm Minh Khôi quản lý. Đây là một trong những văn phòng thuộc hệ thống do Lê Khắc Ngọ tổ chức, phát triển ở Hà Nội.

Kết quả điều tra xác định Chày nhận 2,6 tỉ đồng, trong đó tiền lương hơn 607 triệu đồng, còn tiền thưởng lên tới hơn 2 tỉ đồng.

Đáng chú ý, khoản tiền thưởng này được tính tương ứng với khoảng 51,5 tỉ đồng mà các bị hại đã chuyển khoản để tham gia đầu tư.

Phần lớn thu nhập của Chày không đến từ mức lương cố định mà từ cơ chế thưởng gắn với lượng tiền nhà đầu tư nạp vào các sàn giao dịch.

Khoản thưởng hơn 2 tỉ đồng của Chày cũng cho thấy cách vận hành hệ thống kinh doanh nhiều tầng nấc trong đường dây Mr Pips.

Shark Bình được dẫn giải rời tòa sau phiên xử chiều 28-10 - Ảnh: THÂN HOÀNG

Theo cáo trạng, mỗi văn phòng có quản lý văn phòng, trưởng phòng, trưởng nhóm và nhân viên kinh doanh. Những người giữ vị trí quản lý không nhất thiết phải trực tiếp gọi điện mời chào từng khách hàng, nhưng được giao phụ trách các nhóm nhân viên phía dưới.

Trong hệ thống này, Bàn Tòn Chày được xác định phụ trách ít nhất hai trưởng nhóm là Hạ Thị Thu Hà và Nguyễn Anh Hà.

Riêng Hạ Thị Thu Hà nhận gần 988 triệu đồng tiền lương, thưởng, tương ứng với khoảng 17,5 tỉ đồng các bị hại chuyển khoản để đầu tư.

Nguyễn Anh Hà cũng được nhận hơn 650 triệu đồng, trong đó gần 399 triệu đồng là tiền thưởng, tương ứng với gần 10 tỉ đồng tiền khách hàng chuyển vào hệ thống.

Tại tòa, bị cáo Bàn Tòn Chày cho biết đã nộp 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Trước bục khai báo, Chày trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân là người dân tộc thiểu số ở Lào Cai và mong hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ.

Bị cáo gửi lời xin lỗi đến những người đã bị mất tiền, bày tỏ sự ăn năn và đề nghị được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Phía sau những khoản thưởng tiền tỉ là những gia đình tan nát

Khi Bàn Tòn Chày và nhiều bị cáo lần lượt khai về những khoản lương, thưởng tiền tỉ đã nhận, những lời kể của các bị hại tại tòa trong những ngày qua lại là chuyện mất sạch tiền dành dụm, phải vay mượn, bán tài sản trả nợ, thậm chí gia đình rơi vào cảnh khốn khó.

Bị hại Nguyễn Văn Triển, đã kể trước hội đồng xét xử về những lần bị nhân viên các sàn giao dịch thúc giục chuyển tiền ngay giữa đêm.

Ông Triển khai ban đầu chỉ nạp 2.000 USD, sau đó được những người tư vấn giới thiệu nâng cấp tài khoản VIP để có cơ hội hưởng lợi nhuận cao hơn.

Khi tài khoản thua lỗ, ông tiếp tục được hướng dẫn nạp thêm tiền để cứu tài khoản, tránh bị mất toàn bộ vốn đầu tư.

Có những lần, vào khoảng 23h, thậm chí nửa đêm, người tư vấn vẫn liên tục liên hệ yêu cầu ông xoay xở tiền để nạp vào sàn.

Hàng trăm bị hại làm thủ tục vào dự tòa - Ảnh: THÂN HOÀNG

Theo lời trình bày tại tòa, ông Triển phải vay mượn nhiều lần, cuối cùng bị chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng. Trong đó, hơn 4 tỉ đồng được ông chuyển qua hệ thống ví điện tử Ngân Lượng của Shark Bình.

Không chỉ mất tiền, nhiều bị hại còn phải đối diện với những xáo trộn lớn trong cuộc sống gia đình.

Bà Nguyễn Thị Mơ kể đã bị lừa mất hơn 9 tỉ đồng, phải bán tài sản để trả nợ. Những khoản tiền liên tiếp mất đi đẩy gia đình bà vào cảnh khó khăn, đổ vỡ. Bị hại từng túng quẫn mua thuốc về có ý định tự tử, may người nhà phát hiện ngăn kịp thời.

Còn chị Nguyễn Thị Loan, một bị hại khác được thẩm vấn trong phiên tòa ngày 29-10, khai từng tin lời mời đầu tư vào sàn chứng khoán quốc tế và liên tục nạp thêm tiền.

Theo cáo trạng, nhân viên các sàn được trả thưởng theo tiền khách hàng nạp vào hệ thống. Khi khách hàng thua lỗ, những người tư vấn tiếp tục tìm cách thuyết phục họ nạp thêm tiền, khiến số tiền bị chiếm đoạt ngày càng lớn.

Trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và các đồng phạm đã thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.560 tỉ đồng.

Những lời xin lỗi trước bục khai báo

Không riêng Bàn Tòn Chày, trong buổi xét hỏi sáng 29-10, nhiều bị cáo từng là nhân viên kinh doanh, trưởng nhóm trong hệ thống của Mr Pips cũng lần lượt thừa nhận hành vi và gửi lời xin lỗi các bị hại.

Phan Ngọc Tuấn Anh khai đã làm việc tại một sàn giao dịch thuộc hệ thống từ tháng 6-2022 đến tháng 9-2024, trải qua nhiều vị trí. Trong hơn hai năm làm việc, bị cáo nhận gần 1 tỉ đồng tiền lương, thưởng.

Trước hội đồng xét xử, Tuấn Anh xin lỗi những người bị thiệt hại và cho rằng do thiếu hiểu biết pháp luật, bản thân đã gây ra những mất mát lớn về vật chất, tinh thần cho các bị hại.

Nguyễn Văn Đức, một nhân viên khác làm việc trong đường dây lừa đảo hơn bốn năm, khai từng trực tiếp tư vấn, mời gọi 10 người tham gia đầu tư.

Đức cho biết số tiền phải khắc phục hơn 1 tỉ đồng nhưng gia đình mới nộp được 100 triệu đồng.

Bị cáo bày tỏ sự day dứt vì lựa chọn công việc sai lầm, khiến bản thân từ một người được ăn học trở thành người tham gia hành vi lừa đảo, đẩy nhiều gia đình vào cảnh khó khăn.

Trần Quang Thắng, bị cáo khai từng hỗ trợ bốn khách hàng và nhận khoảng 1,3 tỉ đồng, cũng gửi lời xin lỗi các bị hại.

Thắng nói quãng thời gian bị tạm giam khiến mình thấm thía cảnh phải xa gia đình, chứng kiến những người cùng cảnh ngộ không thể trở về khi người thân qua đời.

Bị cáo mong các bị hại sớm được nhận lại tiền để ổn định cuộc sống, đồng thời xin tòa xem xét cho cơ hội sửa chữa sai lầm.

Phiên tòa tiếp tục làm rõ trách nhiệm của những người từng tham gia vận hành bộ máy kinh doanh nhiều cấp, nơi khoản tiền nhà đầu tư nạp vào các sàn được sử dụng làm căn cứ tính thưởng cho nhân viên và quản lý.