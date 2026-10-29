Mất việc ở phòng gym, vào đường dây Mr Pips làm 4 năm nhận hơn 11 tỉ đồng

Bị cáo Phạm Minh Khôi bị dẫn giải đến phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 29-10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối do Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) cầm đầu.

Trong số hàng trăm nhân viên, trưởng nhóm và quản lý thuộc đường dây này, lời khai của bị cáo Phạm Minh Khôi (sinh năm 1994, cựu quản lý một văn phòng tại Cầu Giấy, Hà Nội) hé lộ cách một nhân viên kinh doanh có thể nhận hàng chục tỉ đồng tiền lương, thưởng từ hoạt động mời chào khách hàng đầu tư.

Từ thất nghiệp đến quản lý 50 nhân viên, nhận thưởng hơn 10 tỉ đồng

Trả lời hội đồng xét xử, Phạm Minh Khôi kể năm 2020, bị cáo đang làm việc tại một phòng gym thì dịch COVID-19 xảy ra khiến công việc bị gián đoạn và rơi vào cảnh thất nghiệp.

Trong lúc tìm việc, Khôi thấy thông tin tuyển dụng của một công ty thuộc hệ thống do Mr Pips điều hành nên nộp hồ sơ xin vào làm.

Ban đầu, Khôi được nhận làm nhân viên kinh doanh (sale), chuyên gọi điện tiếp cận, mời chào khách hàng tham gia đầu tư chứng khoán, ngoại hối quốc tế.

Mức lương khởi điểm của Khôi là 6,5 triệu đồng/tháng, kèm phụ cấp và khoản hoa hồng tính theo số tiền khách hàng được mời chào đã nạp vào các sàn giao dịch.

Sau một thời gian làm việc, Khôi lần lượt được đưa lên vị trí trưởng nhóm rồi quản lý văn phòng.

Shark Bình bị dẫn giải rời tòa sau phiên xét xử thứ ba vụ Mr Pips - Ảnh: GIANG LONG

Đến năm 2023, bị cáo đã phụ trách một văn phòng có khoảng 50 nhân viên sale, chia thành ba nhóm. Lương cố định tăng lên 16 triệu đồng/tháng, ngoài ra còn được hưởng khoảng 1,5% doanh thu của văn phòng.

Khôi khai khi còn trực tiếp làm sale, thu nhập phụ thuộc vào số tiền khách hàng do mình mời chào nạp tiền vào sàn, còn khi lên làm quản lý, bị cáo còn được hưởng hoa hồng từ hoạt động của hàng chục nhân viên cấp dưới.

Theo cáo trạng, trong khoảng bốn năm làm việc, Phạm Minh Khôi được hưởng tổng cộng hơn 11 tỉ đồng, gồm hơn 704 triệu đồng tiền lương và hơn 10,2 tỉ đồng tiền thưởng.

Khoản tiền thưởng này tương ứng với khoảng 257,4 tỉ đồng mà các bị hại đã chuyển khoản để đầu tư theo số liệu cơ quan tố tụng xác định.

Viện kiểm sát cáo buộc Khôi phải chịu trách nhiệm đối với 8 vụ lừa đảo, với tổng số tài sản bị chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng.

Cáo trạng cũng làm rõ cách các nhân viên dưới quyền Khôi tiếp cận và dụ dỗ khách hàng.

Điển hình, tháng 3-2024, Lưu Ái Linh, nhân viên sale trong nhóm do Trần Xuân Hùng phụ trách, thuộc văn phòng của Phạm Minh Khôi, đã dụ dỗ chị Lương Diệu Linh tham gia đầu tư trên hai sàn GTMX và Alphatradinghub.

Sau khi làm theo hướng dẫn, chị Diệu Linh bị chiếm đoạt hơn 5,5 tỉ đồng. Trong thời gian làm việc cho hệ thống, Lưu Ái Linh được nhận hơn 454 triệu đồng tiền lương, thưởng.

Theo cáo trạng, đường dây của Mr Pips tổ chức các bộ phận chuyên biệt, từ quảng cáo, thu thập thông tin khách hàng đến nhân viên sale, trưởng nhóm và bộ phận chăm sóc khách hàng.

Các nhân viên được cung cấp dữ liệu, số điện thoại để gọi điện mời chào. Khách hàng sau đó được đưa vào những nhóm Zalo có nhiều tài khoản thường xuyên đăng hình ảnh giao dịch thắng lớn, khoe lợi nhuận và khả năng rút tiền dễ dàng.

Khi khách hàng tin tưởng mở tài khoản, nhân viên tiếp tục hướng dẫn nạp tiền, đặt lệnh giao dịch. Nếu tài khoản thua lỗ, họ lại tìm cách thuyết phục khách nạp thêm để gỡ vốn hoặc tránh bị "cháy" tài khoản.

Tốt nghiệp cao đẳng dược, được đào tạo vài buổi để tư vấn đầu tư tài chính

Trong phần thẩm vấn, hội đồng xét xử dành nhiều thời gian xét hỏi Lý Thị Khuyến (sinh năm 1998), một nữ bị cáo từng giữ chức trưởng phòng kinh doanh thuộc văn phòng do Trịnh Trường Sơn quản lý.

Khuyến khai sau khi tốt nghiệp cao đẳng dược năm 2019, bị cáo được bạn bè giới thiệu vào làm nhân viên sale tại một văn phòng trong hệ thống của Mr Pips.

Dù không có chuyên môn về tài chính, Khuyến vẫn được giao công việc gọi điện tư vấn, mời chào khách hàng đầu tư chứng khoán quốc tế.

Hàng trăm bị hại làm thủ tục vào dự tòa - Ảnh: THÂN HOÀNG

Theo lời khai, bị cáo không ký hợp đồng lao động, được thỏa thuận trả lương 6,5 triệu đồng/tháng và hưởng hoa hồng 1-2% từ số tiền khách hàng nạp vào sàn.

Khuyến cho biết chỉ được đào tạo một vài buổi, chủ yếu học cách tư vấn theo những kịch bản đã được chuẩn bị sẵn.

Tuy nhiên, khi chủ tọa yêu cầu trình bày cụ thể cách thức thuyết phục khách hàng, Khuyến nhiều lần ấp úng, nói không nhớ.

"Hằng ngày tư vấn nói nhiều lắm cơ mà. Hay cứ đứng trước tòa lại không nhớ?", chủ tọa chất vấn.

Nữ bị cáo sau đó chỉ trình bày chung rằng mình hướng dẫn khách truy cập website, mở tài khoản, nạp tiền rồi lựa chọn mã chứng khoán để giao dịch.

Sau khoảng bốn năm làm việc, Khuyến từ một nhân viên sale được đưa lên vị trí trưởng phòng.

Theo cáo trạng, bị cáo được nhận tổng cộng hơn 2,37 tỉ đồng, gồm hơn 469 triệu đồng tiền lương và hơn 1,9 tỉ đồng tiền thưởng, tương ứng với khoảng 47,6 tỉ đồng các bị hại đã chuyển để đầu tư. Khuyến bị cáo buộc liên quan 9 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng.

Đáng chú ý, sau phần xét hỏi nữ bị cáo, hội đồng xét xử đề nghị những bị hại nhận ra Khuyến giơ tay để được trình bày.

Một trong những người được gọi lên là chị Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1983, ở Phú Thọ), bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỉ đồng.

Gặp người từng dụ mình đầu tư, nữ bị hại kể đã ngã khuỵu ở cầu thang tòa án

Chị Loan nói dù chỉ gặp Khuyến ngoài đời một lần, nhưng không thể quên người đã khiến gia đình mình rơi vào cảnh khốn khó. Hai ngày trước, khi đến dự phiên tòa, thấy Khuyến được cảnh sát dẫn giải đi ngang qua, chị nhận ra ngay và quá bức xúc nên ngã khuỵu.

Theo cáo trạng, đầu tháng 12-2023, Khuyến sử dụng tài khoản Zalo mang tên "Hoàng Huyền" kết bạn, mời chị Loan đầu tư chứng khoán quốc tế trên sàn Alphatradinghub.

Khuyến đưa chị Loan vào nhóm Zalo "Cộng đồng đầu tư thông minh 3.0", do Trịnh Trường Sơn sử dụng tài khoản "David Phạm" làm trưởng nhóm, còn Khuyến là phó nhóm.

Trong nhóm, nhiều tài khoản liên tục đăng bài khoe đầu tư có lãi sau khi được chuyên gia hướng dẫn đặt lệnh.

Tin tưởng những lời giới thiệu, chị Loan từ Phú Thọ xuống Hà Nội gặp Khuyến và hai người khác để ăn uống, trao đổi về đầu tư.

Lần đầu, chị nạp 3.000 USD. Nhưng sau đó tài khoản liên tục sụt giảm, có những đêm ngủ dậy lại mất thêm một khoản tiền.

Chị Loan kể mình làm theo hướng dẫn của Khuyến, liên tục nạp tiền để cứu tài khoản. Thế nhưng càng nạp, số tiền thua lỗ càng lớn.

Khi chị hoảng loạn, Khuyến giới thiệu Trịnh Trường Sơn, người giữ vị trí quản lý cao hơn, để tiếp tục hỗ trợ.

Tại tòa, Sơn thừa nhận đã gọi điện cho nữ bị hại, nhưng giải thích rằng mục đích là động viên, trấn an tinh thần vì thị trường có lúc lên, lúc xuống. Sơn không thừa nhận việc dụ dỗ bị hại nạp thêm tiền.

Ngược lại, chị Loan khẳng định Sơn đã thuyết phục mình nạp thêm 150.000 USD để cứu tài khoản.

Khi mất gần hết số tiền đầu tư, chị nhiều lần gọi điện cầu cứu, van xin Sơn giúp lấy lại một nửa số tiền cũng được, vì lo sợ chồng bỏ đi, các con không còn nhà để ở.

Theo lời chị Loan, Sơn còn nói mình chỉ như một "bác sĩ", rồi hướng dẫn tiếp tục làm việc với bộ phận kỹ thuật để tìm cách cứu tài khoản.

Cáo trạng xác định từ ngày 8 đến 26-12-2023, chị Loan bị nhóm của Khuyến và Sơn chiếm đoạt hơn 2,76 tỉ đồng.

Trước tòa, nữ bị hại cho biết trong suốt quá trình đầu tư, chị chỉ rút được 168 USD theo hướng dẫn của Khuyến để "lấy lộc", còn lại mất gần như toàn bộ số tiền đã nạp.

Sau khi nghe bị hại trình bày, Lý Thị Khuyến thừa nhận những nội dung chị Loan vừa khai là đúng.

Không chỉ chị Loan, những ngày xét xử vừa qua, nhiều bị hại cũng kể việc liên tục được nhân viên tư vấn thúc giục nạp thêm tiền sau mỗi lần tài khoản thua lỗ.

Tại phiên tòa ngày 27-10, ông Nguyễn Văn Triển kể từ khoản đầu tư ban đầu 2.000 USD, ông được dụ nâng cấp tài khoản VIP, có những lần bị thúc giục nạp tiền ngay trong đêm. Sau nhiều lần vay mượn để chuyển tiền, ông bị chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng.

Tại phiên thẩm vấn ngày 28-10, khi trả lời hội đồng xét xử, chính Phó Đức Nam cũng thừa nhận nhà đầu tư cá nhân không có khả năng chiến thắng trên những sàn giao dịch do đường dây điều hành.