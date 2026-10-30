Shark Bình khai 'đọc báo mới biết Mr Pips', dù Ngân Lượng nhận hơn 20 công văn của công an

Shark Bình tại phiên tòa xét xử vụ án liên quan Mr Pips - Ảnh: GIANG LONG

Chiều 30-10, đại diện viện kiểm sát bắt đầu tham gia xét hỏi các bị cáo trong vụ án lừa đảo gần 1.600 tỉ đồng liên quan Phó Đức Nam (Mr Pips).

Trước đó trong phần thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, đưa ra lời khai về mối quan hệ với Mr Pips và việc công ty nhiều lần nhận được công văn của công an yêu cầu xác minh các ví điện tử.

Shark Bình phân trần phải đến cuối năm 2024, khi đọc báo về vụ bắt giữ Mr Pips, ông mới biết đến người này.

"Cuối năm 2024 đọc báo thấy có vụ Mr Pips, tôi mới biết có một nhân vật như thế trên đời", ông Bình nói, đồng thời khẳng định trước đó chưa từng gặp gỡ hay trực tiếp bàn bạc với Phó Đức Nam.

Shark Bình nói gì về hơn 20 công văn của công an?

Tuy nhiên theo lời khai của hai nhân viên Ngân Lượng, từ tháng 6-2020 đến năm 2022, công ty đã nhận hơn 20 công văn của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử liên quan đến những sàn giao dịch do Phó Đức Nam điều hành.

Những công văn này không được xử lý theo quy trình thông thường, mà được chuyển cho chính phía sàn giao dịch đang bị xác minh để lấy dữ liệu trả lời.

Khi khai về những công việc đã thực hiện liên quan đến các ví điện tử của Mr Pips, hai nhân viên của Ngân Lượng là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam đều nhắc đến sự chỉ đạo của "anh Bình".

Trần Thị Thanh Tâm phụ trách chăm sóc nhóm khách hàng là các sàn chứng khoán, ngoại hối. Nguyễn Thị Nam quản lý bộ phận vận hành, có nhiệm vụ tiếp nhận công văn của cơ quan chức năng, kiểm tra dữ liệu và chuẩn bị văn bản trả lời.

Hai bị cáo cho biết Ngân Lượng từng nhận hơn 20 công văn của công an yêu cầu xác minh những chiếc ví có giao dịch nhận tiền từ người đầu tư vào các sàn của Phó Đức Nam.

Đối với những khách hàng thông thường, nhân viên sẽ kiểm tra, trích xuất thông tin trên hệ thống rồi cung cấp cho cơ quan chức năng.

Nhưng với nhóm khách hàng này, sau khi nhận công văn, nhân viên Ngân Lượng lại chuyển thông tin cho phía Phó Đức Nam. Dữ liệu do phía sàn gửi lại sau đó được sử dụng để chuẩn bị văn bản phúc đáp.

Hai nhân viên khai những công việc này được thực hiện theo chỉ đạo của Shark Bình.

Trước những lời khai của cấp dưới, ông Bình cũng xác nhận nội dung hai nhân viên trình bày là đúng.

Tuy nhiên Shark Bình giải thích công ty của ông có hàng chục nghìn khách hàng, trong đó hệ thống các sàn giao dịch của Phó Đức Nam chỉ là một nhóm sử dụng dịch vụ.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Ông Bình cho biết mình bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ từ nhiều năm trước, từng phát triển hệ sinh thái với khoảng 40 công ty và các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp.

Với số lượng doanh nghiệp lớn như vậy, ông thừa nhận không thể trực tiếp theo sát mọi hoạt động tại từng công ty thành viên, mà chủ yếu đưa ra những chủ trương, chính sách điều hành chung.

Riêng tại Ngân Lượng, theo Shark Bình, công ty luôn có nguyên tắc bảo vệ quyền lợi khách hàng. Nếu phát sinh khiếu nại về giao dịch, nhân viên phải làm việc với bên nhận tiền để giải quyết.

Trường hợp cần thiết, công ty có thể tạm giữ tiền, khóa tài khoản hoặc yêu cầu hoàn trả cho khách hàng.

Ông Bình cho rằng đây cũng là lý do những phản ánh liên quan các sàn giao dịch của Phó Đức Nam được chuyển cho phía sàn để giải quyết.

Khi hội đồng xét xử làm rõ mục đích của việc chuyển các công văn xác minh cho phía sàn giao dịch, Shark Bình thừa nhận bản thân cũng muốn duy trì mối quan hệ với nhóm khách hàng này.

"Khách lớn, muốn giữ chân là đương nhiên", ông Bình nói và thừa nhận việc giữ chân khách hàng lớn còn nhằm duy trì và tăng doanh thu từ dịch vụ thanh toán.

Kết quả điều tra xác định có 232 bị hại chuyển tổng cộng gần 320 tỉ đồng qua các tài khoản ví Ngân Lượng liên quan đường dây của Phó Đức Nam.

'Nếu làm đúng từ đầu, có thể việc lừa đảo đã dừng lại'

Một trong những nội dung hội đồng xét xử tập trung chất vấn Shark Bình là vì sao Ngân Lượng lại không cung cấp dữ liệu giao dịch thực tế khi cơ quan công an nhiều lần yêu cầu xác minh.

Từ tháng 6-2020, Ngân Lượng bắt đầu nhận được công văn của công an xác minh những ví nhận tiền liên quan các sàn forex của Phó Đức Nam.

Nguyễn Thị Nam đã báo cáo sự việc với Shark Bình. Ông Bình bị cáo buộc dù biết các sàn có hoạt động vi phạm pháp luật vẫn chỉ đạo tiếp tục duy trì dịch vụ thanh toán để hưởng phí giao dịch.

Vị "cá mập" này còn chỉ đạo cấp dưới liên hệ phía Phó Đức Nam, lấy dữ liệu của một ví điện tử khác thay cho ví thực tế đang bị xác minh. Tài liệu sau đó được trình Shark Bình xem xét, đồng ý trước khi chuyển Tổng giám đốc công ty ký ban hành.

Trước tòa, Shark Bình thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên chuyển những công văn của cơ quan chức năng cho phía sàn giao dịch.

Tuy nhiên ông giải thích thời điểm đó bản thân nhìn nhận các sàn forex là mô hình kinh doanh công nghệ mới, có hoạt động chưa được cấp phép nhưng không có nghĩa tất cả đều bị pháp luật cấm.

Chủ tọa Trần Nam Hà truy vấn: nếu ngay từ những công văn xác minh đầu tiên, Ngân Lượng thận trọng hơn, cung cấp đúng dữ liệu cho công an, liệu hoạt động lừa đảo có thể đã được ngăn chặn sớm hơn hay không?

"Đúng ạ", Shark Bình thừa nhận. Ông nói đây là sai lầm khiến bản thân cùng những nhân viên Ngân Lượng phải đứng trước tòa ngày hôm nay.

CEO của Ngân Lượng cho biết thêm đã nhận thức rõ trách nhiệm của mình, tự nhủ phải "dám làm dám chịu" và sẵn sàng chấp nhận hình phạt của pháp luật.

"Thôi thì đi tù rồi, bị cáo chấp nhận hoan hỉ đi tù, sẵn sàng chấp nhận hình phạt của pháp luật trước hành vi mình gây ra", Shark Bình nói rồi cười nhẹ.

Chủ tọa Trần Nam Hà ngắt lời, nhắc ông Bình đang bị tạm giam trong một vụ án khác, chứ chưa phải đã đi tù. Trong vụ án này, ông Bình mới bị truy tố, còn có tội hay không phải do hội đồng xét xử xem xét, quyết định.

Nghe chủ tọa giải thích, Shark Bình nói thêm: "Bị cáo chắc chắn đi tù rồi... Bị cáo nghĩ số mình đi tù rồi".

Khi được hỏi về trách nhiệm, ông Bình thừa nhận mình là người đứng đầu, có trách nhiệm đối với những chỉ đạo và hoạt động của nhân viên Ngân Lượng.

Trong khi đó hai cấp dưới là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam phân trần mình chỉ là người làm công ăn lương, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, chỉ đạo của Shark Bình và không được hưởng lợi riêng từ hoạt động của các sàn giao dịch.

Trần Thị Thanh Tâm khai ngoài tiền lương, bản thân không nhận thêm lợi ích nào từ Phó Đức Nam hay ông Bình. Bị cáo cho rằng thời điểm xảy ra sự việc không biết các sàn giao dịch đang thực hiện hành vi lừa đảo.

Nguyễn Thị Nam cũng trình bày mình chỉ phụ trách công việc vận hành, tiếp nhận công văn và soạn thảo văn bản trả lời theo chỉ đạo của cấp trên.

Hai nhân viên thừa nhận sai phạm, bày tỏ sự ăn năn, hối hận, đề nghị hội đồng xét xử xem xét vai trò, mức độ tham gia và việc không hưởng lợi riêng để được giảm nhẹ hình phạt.

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