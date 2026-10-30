Mẹ Mr Pips: Con bị tâm thần 13 năm, phải mua vàng và USD cất cho gọn vì tiền Việt quá nhiều

Mr Pips Phó Đức Nam bị dẫn giải đến tòa - Ảnh: NAM TRẦN

"Con trai tôi bị bệnh đã 13 năm nay", bà Lê Thị Liễu nghẹn giọng trình bày trước bục khai báo tại phiên thẩm vấn sáng 30-10 xét xử đường dây lừa đảo gần 1.600 tỉ đồng liên quan Phó Đức Nam (Mr Pips).

Bà cho biết gia đình hơn 10 lần gửi đơn xin giám định pháp y tâm thần cho con trai, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Khi chủ tọa Trần Nam Hà yêu cầu làm rõ mục đích của việc xin giám định, bà Liễu khẳng định không cho rằng cứ có bệnh là mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi. Điều bà muốn biết là tình trạng bệnh có ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát hành vi của Nam hay không.

Mẹ Mr Pips nhờ Mr Hunter làm chứng về bệnh của con

Theo lời khai của bà Lê Thị Liễu, khoảng năm 2013, Nam có những bất thường về sức khỏe và đã thăm khám, điều trị tại Singapore.

Bà cho biết thời điểm đó, Nam được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực. Sau khi trở về Việt Nam, gia đình tiếp tục đưa Nam đến nhiều bệnh viện, gặp các bác sĩ chuyên khoa tâm thần và được chẩn đoán rối loạn lưỡng cực.

Bà mô tả tình trạng của con trai kéo dài suốt 13 năm, với những giai đoạn bà gọi là "pha hưng" và "pha trầm", thay đổi liên tục như "một đường biểu đồ hình sin".

Theo bà, khi rơi vào giai đoạn trầm, Nam có thể nằm một chỗ, không làm gì, không thiết tha với cuộc sống. Nhưng ở thời điểm hưng phấn, Nam lại làm việc liên tục, có những hôm cùng nhân viên quay TikTok đến 2h sáng.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Bà Liễu nhắc đến Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, cho rằng bị cáo này từng ở bên cạnh, động viên Nam trong những giai đoạn tinh thần sa sút.

"Nếu như là người trung thực, còn một chút lương tâm thì Lê Khắc Ngọ có thể đứng ra làm chứng việc này cho em", bà Liễu nói.

Theo bà Liễu, gia đình đã hơn 10 lần gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan tố tụng xin cho Nam được giám định pháp y tâm thần.

Chủ tọa Trần Nam Hà ngắt lời, đặt câu hỏi việc đề nghị giám định nhằm mục đích gì.

"Tôi không cho rằng hễ cháu có bệnh là mất nhận thức về hành vi của mình", bà Liễu trình bày, đồng thời cho rằng cần đánh giá khả năng kiểm soát hành vi của Nam trên cơ sở khoa học.

Bà còn kể trong gia đình có ít nhất ba người từng mắc tình trạng bệnh tương tự nên "bản thân thấu hiểu những khó khăn mà người bệnh và người thân phải trải qua".

Chủ tọa đặt vấn đề liệu một người tâm thần có thể thực hiện những hành vi như Phó Đức Nam đã làm với gần 1.000 bị hại ở đây hay không?

Trước câu hỏi này, bà Liễu nói "rất đau lòng khi chứng kiến thiệt hại của những người bị hại". Bà thừa nhận một người bình thường, lương thiện sẽ không thực hiện những hành vi như vậy, đồng thời cho rằng Nam còn trẻ, nông nổi và có thể "đã bị đồng tiền làm mờ mắt".

Người mẹ vẫn tha thiết đề nghị hội đồng xét xử xem xét vấn đề bệnh lý của con trai.

Chủ tọa Trần Nam Hà cho biết hội đồng xét xử hiểu tâm tư, tình cảm của người mẹ. Tuy nhiên, ông cũng nhận xét "một người đột nhiên có quá nhiều tiền có thể xuất hiện những hành vi bất thường".

Vừa nghe chủ tọa nói dứt lời, một số bị hại ngồi phía dưới vỗ tay. Chủ tọa phải nhắc những người tham dự phiên tòa giữ trật tự.

Bà Liễu tiếp tục nghẹn ngào, nói mong con trai được xét xử khách quan, trên cơ sở đánh giá đầy đủ cả hành vi phạm tội lẫn tình trạng sức khỏe.

Bố Mr Pips khai lý do rút 97 tỉ đồng gửi người thân sau khi con bị bắt

Trước phần khai báo của người vợ, ông Phó Đức Thắng, bố đẻ Mr Pips (Phó Đức Nam), cũng đứng trước hội đồng xét xử để trả lời về hành vi rửa tiền và những khoản tài sản đã chuyển cho người thân cất giữ.

Ông Thắng thừa nhận sau khi biết con trai bị bắt, bị cáo đã rút tiền từ các tài khoản ngân hàng tổng cộng khoảng 97 tỉ đồng, rồi nhờ cháu, một người "em đồng hao" và đồng nghiệp giữ hộ.

Tại tòa, ông Thắng thừa nhận việc nhờ người thân cất giữ số tiền lớn sau khi con trai bị bắt "là sai lầm của mình".

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Chủ tọa Trần Nam Hà hỏi toàn bộ số tiền được rút ra gửi người thân, bạn bè có phải đều của Phó Đức Nam hay không.

Ông Thắng cho rằng trong số đó có một phần tài sản của vợ chồng mình.

Theo lời khai, ông từng tham gia giao dịch hai căn hộ tại Hà Nội, liên quan khoản tiền hơn 187 tỉ đồng, trong đó 40,8 tỉ đồng là tài sản của hai vợ chồng, phần còn lại là tiền của Nam.

Khi chủ tọa yêu cầu nêu căn cứ chứng minh, ông Thắng trình bày trước đây từng bán một bất động sản tại quận 9, TP.HCM, thu về hơn 38 tỉ, đồng thời sử dụng thêm tiền của gia đình.

"Trong tổng số tiền đó, 40,8 tỉ đồng là của bị cáo, còn lại của Nam", ông Thắng khẳng định.

"Bị cáo chắc không?", chủ tọa hỏi. "Dạ chắc ạ", ông Thắng đáp.

Khi trình bày về trách nhiệm của mình, ông Thắng nói trong những việc xảy ra, "bản thân có phần trách nhiệm với hành vi của con trai".

"Bị cáo xin gửi lời xin lỗi chân thành, sâu sắc nhất đến tất cả các bị hại", ông Thắng nói.

Ông cho biết rất hối hận về những việc con trai đã làm, cũng như những sai phạm của chính mình. Theo ông, vụ án khiến gia đình "rơi vào hoàn cảnh rất bi thảm".

Chủ tọa Trần Nam Hà cho biết ngoài việc đánh giá hành vi vi phạm pháp luật và trách nhiệm hình sự, hội đồng xét xử cũng sẽ xem xét yếu tố tình thân trong những hành vi liên quan đến con trai.

Ông Thắng đáp "Dạ", sau đó tiếp tục xin hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ, cho gia đình được hưởng sự khoan hồng.

Xin dùng toàn bộ tiền, vàng, nhà đất và siêu xe bị thu giữ bồi thường cho bị hại

Phân trần về cáo buộc phạm tội rửa tiền, bà Lê Thị Liễu cho biết trước khi con trai bị bắt, bà không biết rõ hoạt động kinh doanh của Nam và không biết những khoản tiền mình giữ có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

Theo lời khai, chồng bà đã chuyển vào tài khoản của bà 121 tỉ đồng. Bà chuyển lại cho chồng 30 tỉ đồng, còn giữ hơn 90 tỉ đồng, "trong đó có 40,8 tỉ là phần tài sản riêng của hai vợ chồng", bà Liễu trình bày.

Chủ tọa hỏi nếu không biết tiền do phạm tội mà có, vì sao sau khi Nam bị bắt, bà lại rút tiền, mua vàng, USD rồi "mang đi gửi lung tung".

Bà Liễu thừa nhận hành vi này, giải thích lúc đó "rất hoang mang, rối trí, lo sợ vì con trai bị bắt".

Theo bà, số tiền mặt quá lớn, cồng kềnh, không an toàn nếu để trong nhà nên đã nghĩ đến việc đổi sang vàng và ngoại tệ để dễ cất giữ.

Bà phân trần khi ấy chỉ nghĩ rút tiền ra để giữ tài sản của mình, giữ tài sản của con, để nếu sau này Nam bị xác định có hành vi phạm tội thì còn tiền khắc phục hậu quả.

"Tôi nhận thức hành vi đó đã gây khó khăn cho cơ quan điều tra và chính hành vi ấy khiến vợ chồng tôi lâm vào hoàn cảnh hôm nay", bà Liễu trình bày.

Bà cũng trình bày trong số vàng bị thu giữ có 34 lượng vàng SJC mà hai vợ chồng tích lũy từ lâu, mua bằng tiền do mình làm ra.

Bà đề nghị được xem xét nguồn gốc số tài sản này cùng những bất động sản, tiền gửi ngân hàng mà gia đình cho là tài sản riêng.

Theo cáo trạng, cơ quan điều tra đã thu giữ số vàng liên quan bà Liễu gồm 374 lượng SJC, được định giá gần 33 tỉ đồng vào thời điểm thu giữ. Trong đó, vợ chồng bà khai có 34 lượng vàng là tài sản tích lũy riêng.

Khi chủ tọa hỏi nếu toàn bộ tài sản của Mr Pips bị thu giữ, kê biên vẫn không đủ để bồi thường cho những người bị hại thì vợ chồng bà có đồng ý sử dụng thêm tài sản riêng để khắc phục cho con hay không? Bà Liễu nói sẽ bàn bạc với chồng, nhưng trên tinh thần sẵn sàng hỗ trợ con trai.

Trước khi kết thúc phần trình bày, mẹ của Mr Pips hướng lời nói đến những người bị hại. "Tôi vô cùng xin lỗi các bị hại ở đây", bà Liễu nghẹn giọng.

Bà Liễu mong hội đồng xét xử đưa ra bản án công bằng nhưng có sự độ lượng, để những người trẻ có cơ hội sửa chữa sai lầm, làm lại cuộc đời.

Bà Liễu cũng nhắc lại lời trình bày trước đó của Phó Đức Nam về việc tự nguyện dùng toàn bộ tài sản của mình, bất kể có nguồn gốc từ hành vi phạm tội hay kinh doanh hợp pháp, để bồi thường cho các bị hại.

Theo bà, tại tòa con trai đã đề nghị dùng tất cả tài sản liên quan, từ tiền, vàng, nhà đất đến những chiếc siêu xe đang bị thu giữ, kê biên hoặc phong tỏa để khắc phục hậu quả.

Mẹ của Mr Pips mong hội đồng xét xử xem xét sớm việc xử lý những tài sản này, để tiền có thể được hoàn trả cho những người bị hại trong thời gian sớm nhất.