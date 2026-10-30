Vụ Mr Pips: Shark Bình nói 'Bị cáo nghĩ số mình đi tù rồi'

Shark Bình bị dẫn giải đến phiên tòa - Ảnh: THÂN HOÀNG

Ông Bình nói đã nhận thức rõ trách nhiệm của mình, tự nhận là người "dám làm dám chịu".

"Thôi thì đi tù rồi, bị cáo chấp nhận hoan hỉ đi tù, sẵn sàng chấp nhận hình phạt của pháp luật trước hành vi mình gây ra", Shark Bình nói rồi cười nhẹ.

Chủ tọa Trần Nam Hà lập tức ngắt lời, nhắc ông Bình hiện đang bị tạm giam trong một vụ án khác, chứ chưa phải đã đi tù. Trong vụ án này, ông Bình mới bị truy tố, còn có tội hay không phải do hội đồng xét xử xem xét, quyết định.

Nghe chủ tọa giải thích, Shark Bình bật cười thành tiếng: "Bị cáo chắc chắn đi tù rồi".

Không dừng lại, ông Bình tiếp tục cười tươi, nói thêm: "Bị cáo nghĩ số mình đi tù rồi".

Trước khi kết thúc phần trình bày, Shark Bình cho rằng những gì xảy ra là bài học lớn đối với bản thân.

Những ngày qua, Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, tức Shark Bình) gần như giữ nguyên một kiểu ăn mặc mỗi lần được dẫn giải đến TAND TP Hà Nội: áo sơ mi là phẳng, quần âu sơ vin, giày đen.

Buổi đầu ra tòa, ông Bình mặc sơ mi xanh ngọc sáng màu, bước xuống xe chở phạm nhân với vẻ khá bình thản, có lúc còn nở nụ cười trước ống kính phóng viên. Những buổi sau, ông đổi sang sơ mi xanh đậm, vẫn là dáng vẻ chỉnh tề quen thuộc.

Trong bốn ngày xét xử vừa qua, Shark Bình chủ yếu ngồi nghe hội đồng xét xử thẩm vấn Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), hàng loạt nhân viên kinh doanh cùng những người bị hại.

Bước sang ngày xét xử thứ năm, sáng 30-10, hội đồng xét xử bắt đầu thẩm vấn Shark Bình cùng nhóm bị cáo liên quan hành vi rửa tiền.

Biết công an xác minh, Shark Bình vẫn duy trì ví và chỉ đạo cung cấp dữ liệu giả

Đúng 9h sáng 30-10, hội đồng xét xử bắt đầu thẩm vấn nhóm bị cáo liên quan hành vi rửa tiền trong đường dây Mr Pips. Hai nhân viên Công ty cổ phần Ngân Lượng là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam lần lượt khai báo, đều cho rằng những công việc mình thực hiện là theo chỉ đạo của "anh Bình" - cách họ gọi Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Ngân Lượng.

Chỉ 10 phút sau, lúc 9h10, hội đồng xét xử bắt đầu thẩm vấn Shark Bình về cáo buộc rửa tiền gần 320 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, mối quan hệ giữa Ngân Lượng và hệ thống sàn forex của Mr Pips bắt đầu từ việc cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán.

Shark Bình tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Năm 2019, sàn GKFX mở ví tại Ngân Lượng. Đầu năm 2020, Phó Đức Nam sử dụng tài khoản Telegram mang tên "Peter", giới thiệu là người đại diện mới của GKFX để liên hệ với Trần Thị Thanh Tâm, nhân viên kinh doanh của Ngân Lượng.

Phía sàn đề nghị giảm phí giao dịch. Tuy nhiên sau khi được nhân viên báo cáo, Shark Bình không đồng ý.

Mức phí được duy trì đối với GKFX là 2,5% số tiền khách hàng nạp vào và 1% tiền rút, cộng thêm 1.000 đồng cho mỗi giao dịch rút.

Sau đó Phó Đức Nam tiếp tục phát triển các sàn DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarkets, kết nối với hệ thống Ngân Lượng để tiếp nhận tiền từ người tham gia đầu tư.

Để phục vụ việc thanh toán, nhân viên hai bên lập những nhóm Telegram hỗ trợ kỹ thuật. Khi khách nạp tiền nhưng tài khoản trên sàn chưa được ghi nhận, nhân viên phía Mr Pips sẽ gửi hóa đơn, mã giao dịch để Ngân Lượng kiểm tra, xử lý.

Hoạt động này tiếp diễn cho đến khi cơ quan công an bắt đầu xác minh những khoản tiền được chuyển vào các ví liên quan các sàn forex của Phó Đức Nam.

Theo cáo trạng, từ tháng 6-2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được công văn của cơ quan công an yêu cầu cung cấp thông tin về những ví điện tử có giao dịch nhận tiền của nhà đầu tư.

Nguyễn Thị Nam, người phụ trách bộ phận vận hành, đã báo cáo sự việc với Shark Bình.

Viện kiểm sát xác định thời điểm này, ông Bình biết các sàn của Phó Đức Nam hoạt động vi phạm pháp luật, đang bị công an xác minh. Tuy nhiên vì muốn tiếp tục hưởng lợi từ phí giao dịch, ông vẫn chỉ đạo hai cấp dưới là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm duy trì dịch vụ thanh toán cho các sàn.

Không dừng ở việc để những chiếc ví tiếp tục hoạt động, Shark Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới không cung cấp dữ liệu thật cho cơ quan điều tra.

Theo cáo trạng, mỗi khi nhận được yêu cầu xác minh, Trần Thị Thanh Tâm được giao liên hệ với nhân viên các sàn của Phó Đức Nam, thông báo việc công an đang yêu cầu cung cấp thông tin.

Thay vì trích xuất lịch sử giao dịch của ví đang bị xác minh, phía sàn được yêu cầu cung cấp thông tin một ví Ngân Lượng khác, cùng dữ liệu nạp, rút tiền để thay thế.

Đáng chú ý, số tiền rút trong những dữ liệu được cung cấp phải bằng hoặc thấp hơn số tiền khách hàng đã nạp. Đây không phải lịch sử giao dịch thực tế của chiếc ví mà cơ quan điều tra đang truy tìm dòng tiền.

Sau khi nhận thông tin từ phía sàn, Trần Thị Thanh Tâm chuyển cho Nguyễn Thị Nam để chuẩn bị tài liệu trả lời công an.

Theo cáo trạng, trong công văn phúc đáp, thông tin ví nhận tiền của bị hại được thay bằng dữ liệu ví do phía sàn cung cấp. Những giao dịch nạp tiền vẫn gắn với người bị hại đang được xác minh, nhưng phần lịch sử rút tiền lại sử dụng số liệu phía sàn đưa ra.

Đáng chú ý, các công văn và tài liệu sau khi được Nguyễn Thị Nam chuẩn bị đều phải chuyển cho Shark Bình xem xét, đồng ý.

Chỉ sau khi ông Bình duyệt, Nguyễn Thị Nam mới ký nháy rồi trình Tổng giám đốc Đinh Hồng Quân ký văn bản trả lời cơ quan công an với tư cách người đại diện theo pháp luật của Ngân Lượng.

Cơ quan tố tụng cho rằng bằng cách này, thông tin giao dịch thực tế đã bị che giấu, gây khó khăn cho việc xác minh dòng tiền của các bị hại.

Cáo trạng còn mô tả cụ thể quá trình hai bên phối hợp qua Telegram.

Giai đoạn đầu, khi nhận được công văn xác minh, Nguyễn Thị Nam chuyển thông tin cho Trần Thị Thanh Tâm. Tâm tiếp tục liên hệ với Phó Đức Nam để lấy tài liệu phục vụ việc trả lời.

Từ khoảng giữa năm 2021 đến cuối năm 2022, việc trao đổi được thực hiện thông qua nhóm Telegram có Nguyễn Thị Nam, Trần Thị Thanh Tâm và nhân viên Nguyễn Thùy Linh.

Mỗi khi có công văn của công an, Nguyễn Thị Nam chụp lại văn bản, gửi vào nhóm. Sau đó phía Phó Đức Nam được thông báo để chuẩn bị dữ liệu các mã giao dịch nạp, rút tiền và thông tin ví.

Dữ liệu từ phía sàn được chuyển ngược về Ngân Lượng, nơi Nguyễn Thị Nam tổng hợp để làm công văn phúc đáp.

Theo viện kiểm sát, chính việc chỉ đạo duy trì những ví thanh toán đang bị điều tra và phối hợp tạo lập dữ liệu giao dịch không đúng thực tế đã khiến Shark Bình cùng hai cấp dưới bị cáo buộc phạm tội rửa tiền.

Trong giai đoạn từ tháng 6-2020 đến tháng 9-2022, số tiền 232 bị hại chuyển qua hệ thống ví liên quan lên tới 318,97 tỉ đồng.

Bị hại tin cổng Ngân Lượng, chuyển hàng tỉ đồng

Trong những ngày đầu phiên tòa, một số bị hại đã nhắc đến cổng thanh toán Ngân Lượng khi kể lại hành trình bị dụ dỗ đầu tư.

Một nữ bị hại cho biết được nhân viên của đường dây Mr Pips hướng dẫn chuyển tiền qua Ngân Lượng. Khi chị băn khoăn về độ tin cậy, những người tư vấn đã viện dẫn tên tuổi Shark Bình để trấn an, khẳng định có thể yên tâm nạp tiền.

Tin lời giới thiệu, người phụ nữ chuyển hơn 6 tỉ đồng vào sàn giao dịch. Đến khi phát hiện bị lừa, chị chỉ rút lại được một khoản rất nhỏ.

Một trường hợp khác là ông Nguyễn Văn Triển, người đã kể trước hội đồng xét xử về những lần bị nhân viên các sàn chứng khoán liên tục thúc giục chuyển tiền, có khi vào lúc 23h, thậm chí nửa đêm.

Ông Triển khai ban đầu chỉ nạp 2.000 USD. Sau đó những người tư vấn thuyết phục ông nâng cấp tài khoản VIP để được hưởng lợi nhuận cao hơn.

Khi tài khoản thua lỗ, ông lại được hướng dẫn vay mượn, xoay xở thêm tiền để cứu tài khoản. Những cuộc gọi giục nạp tiền cứ tiếp diễn cho đến khi ông bị chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong số tiền bị mất, hơn 4 tỉ đồng được ông Triển chuyển qua cổng Ngân Lượng.

Không trực tiếp gặp những người điều hành sàn giao dịch, nhiều nhà đầu tư chỉ biết làm theo hướng dẫn của nhân viên tư vấn, chuyển tiền qua các cổng thanh toán rồi nhìn số dư xuất hiện trên tài khoản giao dịch.

Theo cáo trạng, để tiếp nhận tiền của bị hại, Phó Đức Nam đã cho mở nhiều ví tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty cổ phần Ngân Lượng do Shark Bình giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị.

Cơ quan tố tụng xác định từ ngày 15-6-2020 đến 23-9-2022, có 232 bị hại chuyển tổng cộng gần 319 tỉ đồng vào các ví Ngân Lượng liên quan hệ thống của Phó Đức Nam.

Khoản tiền này trở thành căn cứ để viện kiểm sát truy tố Shark Bình cùng hai nhân viên Ngân Lượng về tội rửa tiền.