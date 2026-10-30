Mr Pips khai 'hứng lên' tặng xe Volvo 4 tỉ cho anh trai người yêu là cựu công an

Mr Pips Phó Đức Nam bị dẫn giải đến phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 30-10, nữ kiểm sát viên chất vấn Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) vì sao có thể "tùy hứng" cho anh trai người yêu 4 tỉ đồng mua xe Volvo XC90, nhưng khi chuyển thừa 200 triệu đồng tiền trả công lại yêu cầu trả lại.

Trước câu hỏi về sự trái ngược này, Nam cho rằng chẳng có gì vô lý: "Tiền nào ra tiền đấy".

Tặng xe 4 tỉ vì 'hứng lên', nhưng 200 triệu chuyển thừa phải trả lại

Chiếc xe được Nam cho tiền mua tặng Nguyễn Thanh Phong, cựu cán bộ công an, đồng thời là anh trai Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái lâu năm của Mr Pips.

Khi đại diện Viện Kiểm sát nhân dân hỏi vì sao lại cho Phong số tiền lớn như vậy, Nam giải thích hai người có quan hệ thân thiết vì Phong là anh trai người yêu.

Lý giải việc cho Nguyễn Thanh Phong 4 tỉ đồng mua xe Volvo, Mr Pips khai bản thân sở hữu nhiều xe sang nên chuyện tặng anh trai người yêu một chiếc ô tô không có gì đặc biệt. Nam nói quyết định cho tiền mua xe xuất phát từ phút "hứng lên" của mình.

Trước lời khai trên, nữ kiểm sát viên tiếp tục đưa ra một tình tiết khác.

Trong quá trình chuyển tiền trả công cho tổ tư vấn gồm Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và luật sư Nguyễn Bá Sơn, có lần Nam chuyển thừa khoảng 200 triệu đồng. Sau khi phát hiện, Nam yêu cầu Phong hoàn trả khoản tiền này.

Đại diện viện kiểm sát hỏi vì sao Nam có thể dễ dàng cho Phong chiếc ô tô trị giá tới 4 tỉ đồng, nhưng lại đòi lại 200 triệu đồng chuyển thừa? Cách hành xử này có vô lý hay không?

Đứng trước bục khai báo, Mr Pips khẳng định mình không thấy có gì mâu thuẫn.

"Tiền nào ra tiền đấy. Anh em tiền gì cho nhau là cho nhau, còn tiền nào hằng tháng là tiền từng tháng. Cái gì cho thì bị cáo bảo cho", Nam giải thích.

Lời khai này được đưa ra khi nữ kiểm sát viên dành nhiều thời gian làm rõ những khoản tiền Mr Pips đã chuyển cho Nguyễn Thanh Phong và nhóm người có nhiệm vụ tư vấn, xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động của những sàn giao dịch ngoại hối.

Theo cáo trạng, chiếc Volvo XC90 màu đen mang biển số 30H-413.09 đăng ký đứng tên Nguyễn Thanh Phong và đã bị cơ quan điều tra thu giữ.

Ngoài khoản tiền mua xe, Nam còn khai từng cho Phong vay tiền mua căn hộ. Tuy nhiên, theo lời bị cáo, Phong đã hoàn trả khoản vay này.

Những khoản tiền qua lại giữa hai người được đại diện viện kiểm sát làm rõ trong bối cảnh Phong không chỉ là anh trai bạn gái Mr Pips mà còn bị cáo buộc tham gia tổ tư vấn bí mật, được trả công hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Một số bị cáo bị dẫn giải đến phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Trả hơn 6,4 tỉ đồng để 'giữ quan hệ'

Trả lời nữ kiểm sát viên về nguồn gốc tổ tư vấn, Phó Đức Nam khai ban đầu không có ý định thành lập bộ phận này.

Trước khi điều hành các sàn ngoại hối, Nam từng làm phiên dịch, sau đó được giao quản lý một sàn giao dịch tại TP.HCM. Đến năm 2018, bị cáo sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành hệ thống từ Isik Uran rồi trở về Việt Nam tổ chức hoạt động kinh doanh.

Nam thừa nhận những sàn do mình điều hành không thực hiện giao dịch chứng khoán, ngoại hối thực tế như quảng cáo. Người tham gia về bản chất giao dịch với chủ sàn và khi khách thua lỗ, số tiền đó thuộc về nhóm điều hành.

Khi hoạt động ngày càng mở rộng, Nam bắt đầu lo ngại những rủi ro pháp lý, nhất là việc các sàn forex chưa được cấp phép tại Việt Nam và nhân viên liên tục bị khách hàng khiếu kiện.

Bị cáo tìm đến Nguyễn Thanh Phong, là anh trai của người yêu, để hỏi xem có thể hợp thức hóa hoạt động của những sàn giao dịch này hay không.

Thông qua Phong, Nam quen Phạm Trường Sơn, khi đó là cán bộ công an, cùng luật sư Nguyễn Bá Sơn.

Trong cuộc gặp đầu tiên vào cuối năm 2020, Nam trình bày hàng loạt vấn đề đang khiến mình lo lắng.

"Ba vấn đề lớn bị cáo muốn nhờ là có mở được sàn forex ở Việt Nam hay không, làm sao để thoái thác trách nhiệm khi bị khách hàng khiếu kiện và cách xử lý khi nhân viên bị công an triệu tập", Nam kể lại trước tòa.

Từ đó, ý tưởng thành lập một bộ phận pháp chế, quản trị rủi ro ra đời.

Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Theo lời khai của Nam, sau khi báo cáo, Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ) đồng ý cho thành lập tổ tư vấn để xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động của hệ thống tại Việt Nam.

Tổ này gồm Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và luật sư Nguyễn Bá Sơn, được chi trả khoảng 350 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể khoản tiền thưởng khi tư vấn, giải quyết các vụ việc cụ thể.

Cáo trạng xác định từ tháng 10-2021 đến tháng 6-2023, Nam đã 13 lần chuyển tổng cộng 6,44 tỉ đồng cho Phong để trả công tổ tư vấn. Trong đó, Phong chuyển cho luật sư Bá Sơn hơn 2,2 tỉ đồng, Phạm Trường Sơn hơn 2 tỉ đồng và bản thân nhận gần 2,2 tỉ đồng.

Những người này còn có nhóm Telegram mang tên "Đầu tư rượu vang".

Tuy nhiên, trong phần xét hỏi chiều 30-10, Nam lại khai nhóm Telegram này chỉ để nói chuyện ăn chơi, rủ nhau đi uống rượu.

Bị nữ kiểm sát viên hỏi tổ tư vấn thực tế đã giúp được những gì, Nam kể từng nhờ Phạm Trường Sơn hỏi thông tin khi một số nhân viên bị Công an TP Cần Thơ bắt giữ và khi Bùi Trung Đức bị bắt.

Nhưng theo Nam, cả hai lần, Trường Sơn đều không hỏi được thông tin gì.

Đại diện viện kiểm sát truy vấn vì sao tổ tư vấn không giải quyết được việc mà Nam vẫn đều đặn chuyển tiền.

Nam thừa nhận mục đích là muốn "giữ quan hệ với công an".

Bị cáo cho biết tổ tư vấn còn góp ý xây dựng các quy tắc ứng xử, hướng dẫn nhân viên ghi âm những cuộc gọi tư vấn đầu tiên và cuộc gọi đặt lệnh của khách hàng, để khi phát sinh khiếu nại có căn cứ đối chiếu.

"Không ai tự thừa nhận rằng mình đi lừa đảo với công an"

Đối với luật sư Nguyễn Bá Sơn, Nam khai bị cáo này từng hỗ trợ một số nhân viên khi làm việc với cơ quan chức năng, tham gia giải quyết vụ việc liên quan Lê Khắc Ngọ tại Đà Nẵng và bào chữa cho Bùi Trung Đức sau khi Đức bị bắt.

Dù vậy, Nam cho rằng các thành viên tổ tư vấn không biết bản chất lừa đảo của hệ thống.

"Không ai tự thừa nhận rằng mình đi lừa đảo với công an để rồi lại nhờ họ giúp đỡ cả", Mr Pips giải thích.

Lời khai này có điểm tương đồng với phần trình bày trước đó của Nguyễn Thanh Phong, nhưng hai người vẫn có những cách lý giải khác nhau về hoạt động thực tế của tổ tư vấn.

Trả lời thẩm vấn trước đó, Phong khai quen Nam thông qua em gái Nguyễn Thanh Tâm. Theo Phong, Mr Pips luôn nói mình chỉ đại diện cho một công ty chứng khoán, hoạt động kinh doanh hợp pháp.

"Nam nói không kinh doanh forex, mà tìm hiểu một mô hình giống forex tại Việt Nam", Phong trình bày.

Cựu công an phủ nhận việc tham gia tổ tư vấn nhằm giúp Nam đối phó cơ quan chức năng, khẳng định chưa từng liên hệ hay can thiệp để xử lý những vụ nhân viên bị khách hàng khiếu kiện.

Phong còn khai có những tháng Nam không hỏi tư vấn câu nào nhưng vẫn chuyển tiền, khiến các thành viên cảm thấy ngại. Bị cáo nói từng hai lần chuyển trả lại tiền và đề nghị Nam dành kinh phí giải quyết công việc.

Về nguồn tiền, Phong cho rằng Nam tự nguyện chuyển, nói đây là kinh phí của công ty nước ngoài và không ai đòi hỏi.

Tuy nhiên, viện kiểm sát cáo buộc Phong cùng Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn biết các sàn giao dịch hoạt động lừa đảo nhưng vẫn tham gia tổ tư vấn, giúp Nam giảm nguy cơ bị khách hàng khiếu kiện và cơ quan chức năng xử lý.

Ngoài tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thanh Phong còn bị truy tố tội rửa tiền liên quan khoản 1 tỉ đồng Nam góp vốn mua đất tại Tây Ninh. Phong phủ nhận cáo buộc này, cho rằng hai người chỉ cùng đầu tư bất động sản trong thời điểm thị trường đang sốt đất.

Trước tòa, Phong cũng phân trần vì em gái có quan hệ tình cảm với Mr Pips nên nhiều người nghĩ gia đình mình rất giàu có.

Theo bị cáo, Nguyễn Thanh Tâm dù quản lý khối tài sản lớn của bạn trai nhưng không mang tiền về cho gia đình, "còn bố mẹ vẫn làm ruộng mưu sinh".

Mẹ Mr Pips: Con bị tâm thần 13 năm, phải mua vàng và USD cất cho gọn vì tiền Việt quá nhiều Theo trình bày của mẹ Mr Pips tại tòa, con trai bà "có những ngày nằm lì một chỗ, không thiết tha với cuộc sống, nhưng cũng có lúc hưng phấn quay TikTok đến tận 2h sáng". Chủ tọa hỏi vì sao rút tiền mua vàng, đô la gửi người thân, mẹ Mr Pips giải thích tiền Việt quá nhiều, cồng kềnh nên đổi sang vàng và USD để cất giữ cho gọn.



