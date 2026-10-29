Lập Công ty Tư Gia làm vỏ bọc, rửa tiền 700 tỉ đồng qua USDT

Cơ quan An ninh điều tra Công an Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Chu Đức Anh (áo đen) và Nguyễn Trung Hiếu (ngoài cùng bên trái) hồi tháng 7-2026 - Ảnh: CA

Cơ quan An ninh điều tra Công an Đà Nẵng vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hùng Đạt (29 tuổi, trú Hà Nội) để điều tra về hành vi rửa tiền; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Anh (41 tuổi) và Vũ Thị Thanh (48 tuổi, cùng trú Hà Nội) về cùng hành vi nêu trên.

Đây là các đồng phạm với nhóm bị can mà cơ quan điều tra đã khởi tố vào tháng 7-2026.

Theo công an, từ đơn trình báo của bà N.T.N. (50 tuổi, trú Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, truy vết các giao dịch liên quan.

Cụ thể, các đối tượng dụ dỗ bị hại đăng ký tài khoản trên các trang web "Therealreal.cc" và "tiffa.tiffyfd.com", sau đó thực hiện những nhiệm vụ thanh toán hóa đơn mua quần áo, giày dép, trang sức để nhận hoa hồng.

Ban đầu, các bị can tạo lòng tin bằng cách đưa ra những lời hứa hẹn về lợi nhuận, khiến bị hại tin rằng đây là công việc trực tuyến có thể kiếm thêm thu nhập.

Khi nạn nhân đã tham gia, nhóm người phạm tội tiếp tục yêu cầu chuyển những khoản tiền lớn hơn vào các tài khoản.

Một trường hợp khác là bà N.T.A. (56 tuổi, trú phường An Hải, Đà Nẵng) cũng bị nhóm người lạ dẫn dụ bằng thủ đoạn "thanh toán nhầm đơn hàng COD". Sau đó, nạn nhân được yêu cầu truy cập đường link lạ, quét khuôn mặt và xác nhận mật khẩu.

Những thao tác tưởng chừng đơn giản này có thể khiến người dùng đối mặt với nguy cơ lộ thông tin bảo mật, mất quyền kiểm soát tài khoản hoặc bị chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, tiền do các bị hại chuyển đến được chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm gây khó khăn cho việc truy vết. Sau đó, các nghi phạm dùng tiền mua USDT trên các sàn giao dịch tiền điện tử rồi chuyển vào các ví điện tử do họ quản lý.

Từ kết quả truy vết dòng tiền, tháng 7-2026, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố các bị can gồm Chu Đức Anh (41 tuổi), Đặng Thị Hải (39 tuổi) và Nguyễn Trung Hiếu (24 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) về hành vi rửa tiền.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng liên lạc với nhau qua ứng dụng Telegram, sau đó sang Campuchia gặp một số người Trung Quốc điều hành sòng bạc và tổ chức hoạt động lừa đảo.

Tại đây, các bên thống nhất phương thức luân chuyển, chuyển đổi tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo thông qua việc mua bán USDT nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Để phục vụ hoạt động giao dịch, Đặng Thị Hải thuê Nguyễn Trung Hiếu thành lập Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia làm vỏ bọc.

Tiền do các bị hại chuyển đến được đưa vào tài khoản của Hiếu, sau đó chuyển cho những người bán USDT. Số tiền điện tử mua được tiếp tục chuyển vào các ví do những đối tượng người Trung Quốc quản lý.

Bước đầu xác định tổng số tiền được chuyển đổi thành công qua phương thức này khoảng 700 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, những đầu mối mua bán tiền điện tử và các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.