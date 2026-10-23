Kiến nghị điều tra dấu hiệu rửa tiền của Tổng giám đốc GFDI

Nguyễn Quang Hoàng và các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

TAND TP Đà Nẵng vừa ban hành bản án sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (Đà Nẵng).

Theo bản án, Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc GFDI, Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ, Tô Hồng Trà - Giám đốc sở giao dịch hội sở và Trần Thị Kiều Trang (vợ của Hoàng) - Phó giám đốc sở giao dịch hội sở, cùng bị phạt tù chung thân.

Tòa tuyên buộc các bị cáo liên đới bồi thường hơn 2.407 tỉ đồng cho 7.108 bị hại.

Đáng chú ý, căn cứ các tài liệu có tại hồ sơ vụ án, thông qua xét hỏi, Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo Nguyễn Quang Hoàng còn có hành vi dùng tiền do phạm tội mà có mua bất động sản (đất) rồi nhờ vợ chồng ông Nguyễn Duy Hoàng và mẹ ruột là Nguyễn Mai Anh đứng tên giúp, sau đó thế chấp nhà đất để vay tiền ngân hàng.

Hành vi này của bị cáo Hoàng có dấu hiệu của tội rửa tiền nhưng chưa được khởi tố, điều tra làm rõ.

Do đó Hội đồng xét xử kiến nghị Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật nếu có căn cứ, tránh bỏ lọt tội phạm.

Đối với ông Nguyễn Duy Khánh - Giám đốc phát triển kinh doanh, ông Trần Phước Quý - Trưởng phòng kỹ thuật của Công ty GFDI và các giám đốc chi nhánh:

Quá trình điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện kiểm sát, cơ quan điều tra xác định các cá nhân trên không biết, không tham gia trực tiếp vào việc tư vấn huy động vốn của khách hàng, không biết được mục đích việc làm gian dối chiếm đoạt của Hoàng và các đồng phạm, không biết đồng tiền huy động của khách hàng thực tế được Hoàng sử dụng như thế nào, vào mục đích gì.

Thậm chí, các giám đốc chi nhánh cũng có người là nạn nhân của hành vi lừa đảo của Hoàng hoặc còn trực tiếp vận động, giới thiệu người thân trong gia đình ký hợp đồng vay tài sản và đầu tư tiền vào Công ty GFDI.

Do đó, cơ quan điều tra và Viện kiểm sát không xem xét, xử lý là có cơ sở do không thỏa mãn yếu tố đồng phạm.