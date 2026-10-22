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Cho mượn tài khoản ngân hàng, 1 phụ nữ bị xử phạt 125 triệu đồng

tác giả
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT

Người phụ nữ ở phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa) đã có hành vi giao tài khoản ngân hàng cá nhân cho người khác sử dụng trong thời gian dài và bị xử phạt hành chính với số tiền lớn.

Cho mượn tài khoản ngân hàng, 1 phụ nữ bị xử phạt 125 triệu đồng - Ảnh 1.

Bà L. bị xử phạt vì cho mượn tài khoản ngân hàng - Ảnh công an cung cấp

Ngày 22-10, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Đ.L. (trú phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) 125 triệu đồng về hành vi cho người khác mượn tài khoản ngân hàng.

Bà L. bị xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 30 Nghị định 340/2025/NĐ-CP ngày 25-12-2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Theo nội dung vụ việc, năm 2022, bà L. mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) Chi nhánh Nha Trang.

Bà L. sau đó giao tài khoản và thông tin tài khoản cho cháu ruột sử dụng trong thời gian dài, đến khi vụ việc được phát hiện, xử lý.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài khoản ngân hàng; tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán tài khoản hoặc mở tài khoản để giao cho người khác sử dụng trái quy định.

Việc cho mượn tài khoản ngân hàng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, bởi chủ tài khoản có thể mất khả năng kiểm soát các giao dịch phát sinh, không biết rõ mục đích sử dụng dòng tiền và đối tượng thực hiện giao dịch.

Các tài khoản này có thể bị lợi dụng để nhận, chuyển tiền có nguồn gốc bất hợp pháp, phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Khi xảy ra vụ việc, chủ tài khoản có thể bị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ và phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật tùy tính chất, mức độ vi phạm và vai trò liên quan.

Để chủ động phòng ngừa, người dân cần bảo mật thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã xác thực OTP; không giao quyền kiểm soát tài khoản cho người khác; thường xuyên kiểm tra các giao dịch phát sinh.

Khi phát hiện tài khoản bị sử dụng trái phép hoặc có giao dịch bất thường, cần kịp thời liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ và thông báo cho cơ quan công an để phối hợp xử lý.

Điểm a, khoản 5, Điều 30 Nghị định 340 quy định: phạt tiền 100 - 150 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cho mượn tài khoản ngân hàng, 1 phụ nữ bị xử phạt 125 triệu đồng - Ảnh 2.Bán, cho thuê tài khoản ngân hàng cá nhân, đi tù vì dính đường dây lừa đảo

TTO - Cơ quan công an vừa có khuyến cáo người dân bảo vệ tài khoản cá nhân. Đây là một cảnh báo cần thiết khi việc mua bán, cho thuê mướn tài khoản ngân hàng hiện đang tiềm ẩn nhiều rủi ro, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.


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XUÂN HOÁT
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    Chủ đề: Khánh Hòa cho mượn tài khoản Nghị định 340 Lừa đảo xử phạt

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