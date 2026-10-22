Vụ án GFDI: Phải bồi thường hơn 2.407 tỉ đồng, mới khắc phục 708 triệu, tiền đâu trả cho 7.108 bị hại?

Tòa tuyên án phạt tù 5 bị cáo và buộc phải bồi thường cho các bị hại - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

TAND TP Đà Nẵng vừa ban hành bản án sơ thẩm vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (Đà Nẵng). Theo bản án, nhiều bất động sản, ô tô, tài khoản ngân hàng của các bị cáo trong vụ án xảy ra đã bị kê biên, phong tỏa để bảo đảm thi hành án.

433 khách hàng, 1.140 cựu nhân viên GFDI phải nộp lại tiền

Theo bản án, Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc GFDI, Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ, Tô Hồng Trà - Giám đốc sở giao dịch hội sở và Trần Thị Kiều Trang (vợ của Hoàng) - Phó giám đốc sở giao dịch hội sở, cùng bị phạt tù chung thân.

Để đảm bảo thi hành án, tòa buộc 433 khách hàng, nhà đầu tư đã nhận số tiền cao hơn vốn đầu tư ban đầu, nộp lại phần chênh lệch hơn 70 tỉ đồng.

Đồng thời buộc 1.140 cựu nhân viên GFDI đã từng nhận lương kinh doanh, hoa hồng từ hoạt động tư vấn khách hàng nộp lại trên 467 tỉ đồng.

Các tổ chức, cá nhân cho GFDI thuê nhà làm trụ sở chi nhánh phải nộp lại tiền đặt cọc.

Nguyễn Quang Hoàng và các đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Các đối tác kinh doanh phải thanh lý hợp đồng, giao nộp lại số tiền mà GFDI đã góp vốn đầu tư. Cụ thể:

Công ty cổ phần Tập đoàn Enzy (Đà Nẵng) phải nộp lại hơn 6,5 tỉ đồng.

Công ty cổ phần K-Product (TP.HCM) phải giao nộp lại 6 tỉ đồng mà GFDI góp vốn đầu tư, 9,6 tỉ đồng tiền vay. Giám đốc Công ty K-Product phải nộp lại 1 tỉ đồng mà Trần Thị Kiều Trang dùng mua lại cổ phần.

Tòa tuyên vô hiệu các hợp đồng mua bán căn hộ giữa bị cáo Trần Thị Kiều Trang với Công ty TNHH Minh Đông, Công ty Cù Lao Chàm, yêu cầu hoàn trả lần lượt 2,1 tỉ đồng và hơn 1 tỉ đồng.

Giao 1 căn hộ tại dự án The Filmore cho cơ quan thi hành án dân sự tiến hành xử lý bán đấu giá; số tiền thu được ưu tiên trả nợ cho ngân hàng, phần còn lại dùng đảm bảo thi hành án.

Kê biên loạt bất động sản, ô tô, phong tỏa hàng ngàn tài khoản

Tòa cũng tuyên tiếp tục tạm giữ 99 món đồ vật, tài sản thu giữ của Công ty GFDI và nhiều tài sản của các bị cáo để đảm bảo thi hành án.

Tài sản của vợ chồng bị cáo Nguyễn Quang Hoàng - Trần Thị Kiều Trang gồm 2 sổ đỏ đất tại tỉnh Quảng Trị và huyện Hòa Vang cũ (Đà Nẵng); các ô tô Chevrolet Cruze, Honda Civic, Ford Ranger, Lexus LX570; 1 mô tô BMW C400 GT, 1 mô tô Honda PCX (biển kiểm soát 43H1-333.33).

Tài sản của các bị cáo khác bị tạm giữ gồm 1 máy tính xách tay của bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh; 1 sổ đỏ và 1 ô tô của bị cáo Tô Hồng Trà; 1 ô tô của bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt.

Khi thi hành án, việc xử lý tài sản đang thế chấp phải ưu tiên thanh toán nợ cho ngân hàng theo phán quyết.

Hiện trạng trụ sở Công ty GFDI - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Tòa cũng tuyên tiếp tục kê biên nhiều bất động sản đứng tên các bị cáo và vợ/chồng của họ tại Đà Nẵng, Quảng Trị, gồm đất tại xã Hòa Phú (cũ); phường An Hải Bắc (cũ); khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân; phường Ngũ Hành Sơn; khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng; khu đô thị ven sông Hòa Quý - Đồng Nò; khu tái định cư Thọ Quang.

Đối với các tài sản đang thế chấp, bản án tuyên vô hiệu một số hợp đồng thế chấp, yêu cầu ngân hàng giao lại giấy chứng nhận để phục vụ thi hành án.

Các ngân hàng vẫn có quyền khởi kiện tranh chấp hợp đồng vay. Tiền xử lý tài sản được ưu tiên thanh toán nợ gốc, lãi vay; phần còn lại mới dùng để bồi thường.

Quyền lợi của vợ, chồng các bị cáo đối với phần tài sản thuộc sở hữu của họ cũng được xem xét theo phán quyết.

Ngoài ra, tiếp tục tạm giữ số tiền hơn 708 triệu đồng mà các bị cáo, gia đình các bị cáo và các tổ chức/cá nhân có liên quan giao nộp; phong tỏa, tạm dừng giao dịch hơn 1,3 tỉ đồng trong các tài khoản ngân hàng của Công ty GFDI, Công ty Blue Lotus.

Đối với nhân viên GFDI, tòa tiếp tục tạm dừng giao dịch đối với 865 tài khoản tại VietinBank, 223 tài khoản tại BIDV, với tổng số tiền dư hơn 3,1 tỉ đồng.

Các tài khoản này bao gồm cả tài khoản của 3 bị cáo Tô Hồng Trà, Nguyễn Đỗ Đạt và Trần Thị Mỹ Hạnh.