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Kẻ gian 'hack' tài khoản con gái du học Nhật Bản, lừa mẹ chuyển hơn 1,5 tỉ đồng

tác giả
LÊ TRUNG
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LÊ TRUNG
LÊ TRUNG
SỸ ĐỨC
SỸ ĐỨC

Kẻ gian chiếm quyền sử dụng tài khoản của con gái đang du học Nhật Bản, nhắn tin nhờ mẹ chuyển tiền để giúp một người bạn học đáo hạn ngân hàng. Tin rằng đang trò chuyện với con, người mẹ đã vay mượn tiền thực hiện 4 lần chuyển vào tài khoản được cung cấp trong tin nhắn.

Kẻ gian hack tài khoản con gái du học lừa mẹ chuyển 1,5 tỉ đồng - Ảnh 1.

Người mẹ bị lừa chuyển tiền đến công an trình báo - Ảnh: SỸ ĐỨC

Ngày 22-10, Công an xã Ea Knốp, Đắk Lắk cho hay đơn vị đã tiếp nhận trình báo của bà P.T.H. (trú địa phương) về việc bị kẻ gian lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng cách đây 2 ngày.

Theo đó, bà H. nhận được tin nhắn messenger từ tài khoản Facebook của con gái đang du học tại Nhật Bản.

Người nhắn tin nhờ bà chuyển tiền để giúp một người bạn học đáo hạn ngân hàng và trao đổi sẽ chuyển trả lại toàn bộ số tiền ngay trong ngày.

Tin rằng đang trò chuyện với con gái, bà H. đã vay mượn tiền từ nhiều người, sau đó thực hiện 4 lần chuyển khoản vào tài khoản được cung cấp trong tin nhắn có tên người thụ hưởng là "Trần Thị Thanh Loan" với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng, mà không biết rằng tài khoản Facebook của con gái đã bị kẻ gian chiếm quyền sử dụng.

Sau khi chuyển tiền, bà H. nhận thấy các tin nhắn trao đổi bị thu hồi. Tuy nhiên nghĩ con gái đang bận học nên bà không hỏi lại. 

Đến tối cùng ngày, khi không thấy tiền chuyển trả lại về tài khoản như đã hứa trong tin nhắn, bà H. liên hệ trực tiếp với con gái để rõ hỏi sự việc.

Lúc này bà bàng hoàng biết con gái không nhắn tin nhờ chuyển tiền và bản thân đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo.

Kẻ gian hack tài khoản con gái du học lừa mẹ chuyển 1,5 tỉ đồng - Ảnh 2.

Tin nhắn của kẻ gian chiếm quyền sử dụng tài khoản của người con gái - Ảnh: SỸ ĐỨC

Tại cơ quan công an, bà H. cho biết trong quá trình nhắn tin qua lại tài khoản trên, vẫn thấy tài khoản là hình con gái mình nên tin tưởng chuyển tiền. Sau đó thấy thu hồi tin nhắn, tưởng con bận học nên không hỏi lại. Bà đã mượn tiền của những người bạn để chuyển cho tài khoản được cung cấp trong tin nhắn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Knốp phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh vụ việc. Công an xã cũng hướng dẫn bà H. làm việc với Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk để được hỗ trợ xác minh, điều tra.

Kẻ gian 'hack' tài khoản con gái du học Nhật Bản lừa mẹ chuyển hơn 1,5 tỉ đồng - Ảnh 4.Người dùng được bồi thường 20 triệu đồng khi bị lừa chuyển tiền

Bị lừa chuyển tiền để thực hiện dịch vụ công, nạn nhân được bồi thường 20 triệu đồng nhờ tham gia bảo hiểm An ninh mạng trên Viettel Money.

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LÊ TRUNG - SỸ ĐỨC
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    Chủ đề: Hack tài khoản Đắk Lắk lừa đảo nhắn tin lừa chuyển tiền

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