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Bắt tổng giám đốc Công ty Bảo Phúc vì dụ khách đi xem đất ở Tây Ninh để lừa đảo

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ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc (phường An Lạc, TP.HCM) cùng các đồng phạm dựng lên màn kịch tinh vi, dẫn dụ khách đi xem đất nền ở Tây Ninh rồi lừa khách đặt cọc để chiếm đoạt.

Bắt tổng giám đốc Công ty Bảo Phúc dụ khách đi xem đất ở Tây Ninh để lừa tiền cọc - Ảnh 1.

Các bị can bị bắt trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Bảo Phúc - Ảnh: Công an TP.HCM

Ngày 30-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài Phong (33 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc) và 7 đồng phạm để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP.HCM về việc tập trung tấn công đối với tội phạm núp bóng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã khẩn trương tiến hành rà soát và phát hiện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc (số 98 - 102 đường 34, phường An Lạc) có dấu hiệu nghi vấn.

Theo đó, với vai trò tổng giám đốc, Nguyễn Hoài Phong cùng các đồng phạm sử dụng nhiều pháp nhân trong hệ sinh thái để chỉ đạo nhân viên đưa thông tin gian dối về nhà, đất với giá rẻ hơn thị trường trên website chotot.vn, batdongsan.com, tài khoản TikTok… nhằm mục đích quảng cáo để khách hàng quan tâm, liên hệ.

Sau khi khách hàng từ nhiều địa phương khác nhau (TP.HCM, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ, Nghệ An, Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Nam…) liên hệ gặp đi xem nhà, đất thì nhân viên công ty trên đưa ra thông tin về nhà, đất quảng cáo đăng trên mạng đã bán hết.

Từ đó nhân viên công ty dẫn dụ đưa khách lên các xe khách loại 45 chỗ hoặc xe 7 chỗ đã chuẩn bị sẵn để chở khách hàng đi xem nhà, nền đất tại một số xã (Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ, Phước Vĩnh Tây, Tân Lân, Tân Trụ) thuộc tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ).

Tại các khu đất, nhân viên Công ty Bảo Phúc sử dụng sơ đồ dự án phân lô có phối cảnh và các công năng tiện ích xung quanh (dẫn khách hàng đi xem nhà đã xây dựng, đưa thông tin nhà trọ cho thuê thu lợi nhuận cao nhằm thu hút khách hàng đầu tư…); bố trí người đóng giả khách hàng, giả lập việc đặt cọc, chuyển khoản và các phương thức thủ đoạn khác để tác động tâm lý nhằm tạo lòng tin về lợi nhuận đột biến, thúc đẩy khách hàng thực hiện giao dịch nộp tiền đặt cọc.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều thông tin gian dối khác để khách hàng không tiếp tục mua nhà, đất tại đây nhằm chiếm đoạt một phần hoặc toàn bộ tiền đặt cọc của khách hàng.

Bắt tổng giám đốc Công ty Bảo Phúc dụ khách đi xem đất ở Tây Ninh để lừa tiền cọc - Ảnh 2.

Cơ quan điều tra thu nhiều hợp đồng, tài liệu liên quan hành vi phạm tội của Nguyễn Hoài Phong và các đồng phạm - Ảnh: Công an TP.HCM

Trên cơ sở tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm là văn phòng 2 chi nhánh Công ty Bảo Phúc và nơi ở của Nguyễn Hoài Phong.

Qua khám xét thu giữ nhiều tài liệu bao gồm các hợp đồng đã công chứng chuyển nhượng đất, hợp đồng đặt cọc, chứng từ liên quan đến việc kinh doanh bất động sản từ năm 2024 - 2026; máy vi tính, dữ liệu điện tử, con dấu của các pháp nhân liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Nguyễn Hoài Phong trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới ký kết hàng trăm hợp đồng đặt cọc với nhiều khách hàng, thu hàng chục tỉ đồng.

Trong đó, Phong và các đồng phạm Trần Trọng Tuấn, Cao Thị Phương, Phan Thị Bạch Quế, Lê Văn Trường, Nguyễn Nam Kha, Nguyễn Trần Hòa, Đoàn Ngọc Ngân thực hiện chiếm đoạt tiền đặt cọc của 3 người bị hại với số tiền 1,77 tỉ đồng.

Bắt tổng giám đốc Công ty Bảo Phúc dụ khách đi xem đất ở Tây Ninh để lừa tiền cọc - Ảnh 3.Giám đốc công ty môi giới bất động sản lĩnh 14 năm tù vì lừa bán đất 'ma'

Sau nhiều lần đưa khách đến văn phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng đất chưa đủ điều kiện pháp lý, Bá Minh Trí (47 tuổi, ngụ TP.HCM) đã chiếm đoạt hơn 2,8 tỉ đồng của nhiều người mua đất.

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    Chủ đề: Lừa đảo lừa bán đất cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM bất động sản

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