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Hàng ngàn sinh viên TP.HCM cùng học cách phòng tránh lừa đảo

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Hàng ngàn sinh viên tại TP.HCM tham gia Ngày hội sinh viên an ninh mạng năm 2026, được trang bị kỹ năng nhận diện thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân và chủ động ứng phó với các nguy cơ trên không gian mạng.

Hàng ngàn sinh viên ở TP.HCM tham gia ngày hội an ninh mạng, học cách phòng tránh lừa đảo - Ảnh 1.

Ngày hội sinh viên an ninh mạng được mở đầu bằng workshop "Cyber Vanguard - Lá chắn trực tuyến sinh viên 2026" - Ảnh: BTC

Ngày 31-10, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) phối hợp Cục Khoa học, công nghệ và thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cùng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức Ngày hội sinh viên an ninh mạng năm 2026.

Sự kiện diễn ra tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên với sự tham gia của hàng ngàn sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn TP.HCM.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Hồng Quân - Phó cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an - đánh giá cao ý tưởng tổ chức workshop "Cyber Vanguard - Lá chắn trực tuyến sinh viên 2026", do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp với Google Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội sinh viên an ninh mạng năm 2026.

"Từ thực tiễn công tác bảo vệ an ninh mạng, chúng tôi nhận thấy bên cạnh các giải pháp công nghệ và biện pháp quản lý, nhận thức và kỹ năng của người sử dụng có vai trò đặc biệt quan trọng.

Một quyết định thiếu thận trọng có thể khiến tài khoản bị xâm nhập, dữ liệu cá nhân bị đánh cắp hoặc trở thành điểm khởi đầu của một vụ lừa đảo. Vì vậy, năng lực tự bảo vệ trên không gian mạng cần trở thành kỹ năng thiết yếu của mỗi công dân số", ông Quân nói.

Hàng ngàn sinh viên ở TP.HCM tham gia ngày hội an ninh mạng, học cách phòng tránh lừa đảo - Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân - Phó cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an - phát biểu - Ảnh: BTC

Cũng theo Đại tá Nguyễn Hồng Quân, theo thống kê mới nhất của Bộ Công an, trong 11 tháng năm 2025, thiệt hại do tội phạm lừa đảo trực tuyến gây ra được ước tính trên 6.000 tỉ đồng.

Giai đoạn 2020 - 2025, Việt Nam xảy ra 24.295 vụ lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại gần 40.000 tỉ đồng. Đặc biệt, trong cảnh báo chính thức ngày 26-11-2025, Bộ Công an cho biết nhóm bị hại có tỉ lệ cao nhất với thủ đoạn "tống tiền trực tuyến/bắt cóc online" là độ tuổi 17 - 20.

Trong bối cảnh đó, workshop với mục tiêu trang bị kiến thức, kỹ năng và khơi dậy tinh thần chủ động của sinh viên trong bảo vệ an toàn trực tuyến.

Với khả năng tiếp cận công nghệ nhanh, tư duy sáng tạo và sức lan tỏa trong cộng đồng, các bạn hoàn toàn có thể trở thành lực lượng tích cực trong việc xây dựng môi trường số an toàn.

"Tôi mong rằng sau workshop này, mỗi bạn sẽ mang về những kiến thức có thể áp dụng ngay, những kỹ năng có thể chia sẻ và tinh thần sẵn sàng hỗ trợ người khác.

Hãy chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân, kiểm chứng thông tin, cảnh báo các nguy cơ lừa đảo và mạnh dạn đề xuất những sáng kiến để môi trường số ngày càng an toàn hơn.

Mỗi sinh viên có kỹ năng là một lá chắn. Mỗi hành động đúng được lan tỏa sẽ làm lá chắn ấy thêm vững chắc. Và khi hàng nghìn sinh viên cùng chung tay, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh bảo vệ cộng đồng trên không gian mạng", ông Quân chia sẻ.

Dù mưa lớn, các sinh viên vẫn hào hứng tham gia ngày hội - Ảnh: BTC

Tại workshop, các chuyên gia an ninh mạng đã trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng nhận diện các nguy cơ, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và cách chủ động bảo vệ bản thân trước những rủi ro trực tuyến.

Bên cạnh đó, sinh viên còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế, trực tiếp xử lý những tình huống giả định, qua đó nâng cao khả năng ứng phó với các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi.

Hàng ngàn sinh viên ở TP.HCM tham gia ngày hội an ninh mạng, học cách phòng tránh lừa đảo - Ảnh 6.Vì sao sinh viên vẫn sập bẫy 'bắt cóc online' dù liên tục được cảnh báo?

Dù liên tục được cảnh báo, thủ đoạn 'bắt cóc online' vẫn tái diễn, nhắm vào học sinh, sinh viên, đặc biệt là những người mới nhập học, sống xa gia đình vào thời điểm đầu năm học mới.

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    Chủ đề: không một mình Lừa đảo An ninh mạng sinh viên

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