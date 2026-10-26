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Ca sĩ Đăng Khôi, Tina Thảo Thi khuấy động lễ phát động chiến dịch ‘Không một mình’

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ĐAN THUẦN
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ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN
DUYÊN PHAN
DUYÊN PHAN

Với vai trò là người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, ca sĩ Đăng Khôi và TikToker Tina Thảo Thi khuyên các bạn trẻ phải thật cẩn trọng khi chọn game để giải trí.

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Khách mời chụp ảnh lưu niệm tại chương trình - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sáng 26-10, Công an TP.HCM phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức lễ phát động chiến dịch "Không một mình - Kết nối không tổn thương" tại Trường tiểu học - THCS và THPT Nam Sài Gòn (phường Tân Mỹ) với chủ đề "Chơi game an toàn - kết nối không tổn thương".

Dự lễ phát động có bà Huỳnh Lê Như Trang - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM; Thượng tá Hồ Thọ Hải - Phó trưởng Phòng An ninh mạng Công an TP.HCM; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM; các sở, ngành; những người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL) cùng sự tham gia trực tiếp của hơn 3.000 học sinh.

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Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, trao đổi tại buổi phát động chiến dịch Không một mình ở Trường tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn - Ảnh: DUYÊN PHAN

Buổi lễ còn được livestream trên Facebook báo Tuổi Trẻ và các nền tảng mạng xã hội thuộc Công an Thành phố đến hơn 3.000 điểm trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

Theo ban tổ chức, game trực tuyến có thể là hình thức giải trí lành mạnh, nhưng nếu thiếu kiểm soát, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập, các mối quan hệ và tiềm ẩn nhiều nguy cơ trên không gian mạng.

Tại đây, báo cáo viên Phòng An ninh mạng đã giúp các em học sinh biết chơi game có trách nhiệm, làm chủ bản thân, nhận diện nguy cơ và chủ động bảo vệ mình. Chơi game là lựa chọn; làm chủ cuộc chơi là bản lĩnh và khi gặp khó khăn, các em không bao giờ phải đối mặt một mình.

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Đại úy Lê Ngọc Khánh - báo cáo viên Phòng An ninh mạng Công an TP.HCM - tại buổi lễ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đến biểu diễn và giao lưu với các em học sinh, ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ gia đình anh có ba con đang trong độ tuổi đến trường và cũng có thói quen sử dụng Internet. Vì vậy, vợ chồng anh luôn cập nhật thông tin để trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết, đồng thời hướng dẫn con sử dụng không gian mạng an toàn, văn minh.

Ca sĩ Đăng Khôi nhắn nhủ các em cần thận trọng khi tham gia không gian mạng. Cho dù sử dụng Internet để học tập, tìm kiếm thông tin hay giải trí thì việc chủ động bảo vệ bản thân trên môi trường số cần đi đôi với ứng xử văn minh, giao tiếp lịch sự và đúng mực trên mạng.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Trần Nghĩa Nhân - Hiệu trưởng Trường tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn, cho biết buổi lễ có ý nghĩa rất quan trọng đối với các em học sinh, qua đây các em nhận biết được thế nào là chơi game điều độ, cũng như mặt tích cực - tiêu cực của game. Từ đó giúp các em có thể phân bổ thời gian để giải trí mà không ảnh hưởng tới học tập và những rủi ro trên mạng.

"Nhà trường triển khai các chương trình như "Giờ ra chơi không một mình", tạo điều kiện để học sinh tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh. Bên cạnh đó, trường cũng tổ chức các hoạt động thể thao sau giờ học như bóng đá, bóng rổ, cầu lông, pickleball… giúp các em có thêm sân chơi, tăng cường giao lưu và kết nối với bạn bè.

Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm quan tâm, gắn kết với học sinh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc giáo dục và đồng hành cùng các em.

Điều quan trọng là gia đình và nhà trường cần nắm bắt kịp thời những thay đổi trong suy nghĩ, hành vi cũng như những vấn đề mà học sinh đang đối mặt, từ đó có sự hỗ trợ phù hợp, giúp các em tránh những nguy cơ tiêu cực và kịp thời ngăn chặn những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra", ông Nhân cho hay.

Một số hình ảnh tại lễ phát động chiến dịch "Không một mình" tại Trường tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn:

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"Người cha 3 con" ca sĩ Đăng Khôi cũng có rất nhiều nỗi lo, nhưng sẽ chọn đồng hành cùng con để con có thể thoải mái chia sẻ với mình, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khi cần thiết - Ảnh: DUYÊN PHAN

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Sự góp mặt của Tina Thảo Thi khiến học sinh thích thú. Với vai trò là người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, anh khuyên các bạn trẻ phải thật cẩn trọng khi chọn game để giải trí - Ảnh: DUYÊN PHAN

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Học sinh tham gia chơi mini game tìm hiểu về cách chọn loại game phù hợp với lứa tuổi - Ảnh: DUYÊN PHAN

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Đây là năm thứ hai Chiến dịch “Không một mình” được tổ chức với chủ đề năm 2026 hoàn toàn mới về phòng, chống xâm hại trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng - Ảnh: DUYÊN PHAN

- Ảnh 9.Chiến dịch 'Không một mình': Nhận diện những cái bẫy nhắm vào học sinh, sinh viên trên mạng

Theo Công an TP.HCM, việc bảo vệ trẻ trên không gian mạng không chỉ dừng lại ở việc giữ an toàn cho bản thân trẻ mà còn là kiến tạo một môi trường lành mạnh để bảo vệ sức khỏe tinh thần, tâm hồn và cảm xúc của các em.

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    Chủ đề: Đăng Khôi không một mình Tina Thảo Thi An ninh mạng Công an TP.HCM

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