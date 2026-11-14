Loạt doanh nghiệp địa ốc bị phạt vì vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận nhiều vi phạm về nghĩa vụ công bố thông tin - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo các quyết định của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) vừa công bố, nhiều doanh nghiệp đã bị xử phạt trong lĩnh vực trái phiếu.

Danh sách doanh nghiệp bị xử phạt gồm KN Cam Ranh, Bất động sản Gia Đức, Điện mặt trời KN Vạn Ninh, Gotec Land, Hưng Thịnh Land và Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc.

Trong đó, Gotec Land bị phạt do chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên đối với nhiều tài liệu liên quan đến trái phiếu.

Các vi phạm kéo dài từ năm 2021 đến bán niên 2026, gồm báo cáo tài chính, tình hình sử dụng vốn phát hành, thanh toán gốc, lãi và thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu. Doanh nghiệp cũng chậm công bố thông tin về việc mua lại trước hạn một số lô trái phiếu phát hành năm 2020.

Một trường hợp khác là Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc. Doanh nghiệp này chậm công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi tại ngày đáo hạn của 30 mã trái phiếu mang mã THP.H2025.

Ngoài ra, công ty còn chậm công bố nhiều báo cáo tài chính, báo cáo sử dụng vốn và thực hiện cam kết với trái chủ trong giai đoạn 2021-2026.

Hai doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái KN là KN Cam Ranh và Điện mặt trời KN Vạn Ninh cũng bị xử phạt mỗi đơn vị 92,5 triệu đồng. KN Cam Ranh không công bố nhiều báo cáo tài chính, báo cáo sử dụng vốn phát hành trái phiếu và tình hình thanh toán gốc, lãi trong năm 2022.

Doanh nghiệp còn công bố không đúng hạn nhiều tài liệu liên quan đến trái phiếu trong các năm tiếp theo, đến bán niên 2024.

Trong khi đó, Điện mặt trời KN Vạn Ninh vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin đối với nhiều tài liệu liên quan đến trái phiếu phát hành từ năm 2020 đến 2024. Các nội dung gồm báo cáo sử dụng vốn, tình hình thanh toán gốc, lãi, thực hiện cam kết với trái chủ, mua lại trái phiếu trước hạn và thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt Hưng Thịnh Land 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi của ba mã trái phiếu H79CH2124019, H79CH2124018 và H79CH2223001. Doanh nghiệp còn chậm công bố báo cáo tình hình tài chính năm 2025 từ 10 ngày làm việc trở lên.

Còn Bất động sản Gia Đức bị phạt do không công bố báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2024 và báo cáo tình hình tài chính năm 2024.

Tổng số tiền xử phạt 6 doanh nghiệp là 555 triệu đồng.

Doanh nghiệp huy động gần 480.000 tỉ đồng qua trái phiếu Các vi phạm về công bố thông tin liên tiếp được ghi nhận trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang phục hồi, với giá trị phát hành tăng trở lại.

Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tháng 10-2026, có 24 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp được công bố thông tin, với tổng giá trị 20.131 tỉ đồng. Trong đó, phát hành riêng lẻ chiếm 18.282 tỉ đồng qua 21 đợt, còn phát hành ra công chúng đạt 1.849 tỉ đồng qua 3 đợt. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 479.113 tỉ đồng. Trong đó, phát hành riêng lẻ đạt 419.309 tỉ đồng, phát hành ra công chúng đạt 59.804 tỉ đồng. Số liệu được VBMA tổng hợp từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.