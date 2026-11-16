Tin tức sáng 16-11: Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM ra mắt học viện đào tạo nhân lực

Khu vực quận 1 cũ của TP.HCM với nhiều tòa nhà văn phòng - Ảnh: VĂN TRUNG

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM ra mắt học viện đào tạo nhân lực

Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) vừa ra mắt học viện VIFC, nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức chuyên sâu, kỹ năng thực tiễn và đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, phục vụ hoạt động của trung tâm và hệ sinh thái tài chính quốc tế.

Học viện định hướng kết nối nhu cầu nhân lực từ thực tiễn hoạt động của hệ sinh thái với năng lực đào tạo, nghiên cứu của các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức chuyên môn trong nước, quốc tế.

Học viện không hoạt động như một cơ sở đào tạo độc lập mà phát huy đội ngũ chuyên gia và nguồn lực sẵn có của các đối tác để triển khai chương trình theo từng lĩnh vực, nhu cầu.

Theo chương trình đào tạo giai đoạn 2026 - 2030, học viện tập trung vào 3 chức năng chính: đào tạo bên trong nhằm phát triển năng lực đội ngũ thuộc cơ quan điều hành; đào tạo bên ngoài dành cho thành viên, tổ chức, nhà đầu tư và nguồn nhân lực tương lai; nghiên cứu và tư vấn nhằm kết nối chuyên gia, cơ sở đào tạo, tổ chức chuyên môn, cung cấp luận cứ và giải pháp phục vụ quá trình phát triển, vận hành trung tâm.

Trong giai đoạn 2026 - 2027, học viện ưu tiên xây dựng chương trình đào tạo, chuẩn năng lực, nền tảng đào tạo số và mạng lưới đối tác.

TP.HCM bồi dưỡng cán bộ tại nước ngoài, tập trung TOD, AI, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tuyến đường sắt metro số 1, TP.HCM - Ảnh: C.TUẤN

UBND TP.HCM ban hành quyết định phê duyệt đề án bồi dưỡng tại nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức của thành phố giai đoạn 2026 - 2031.

Đối tượng được bồi dưỡng gồm cán bộ, công chức đang công tác tại các sở, ban, ngành thành phố, các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội thành phố, cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc thuộc diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo trong cơ quan hành chính nhà nước; cán bộ, công chức tại các phường, xã, đặc khu.

Xem tin tức mới nhất về giá vàng hôm nay tại đây

Chương trình bồi dưỡng tập trung vào 4 nhóm nội dung chính, gồm quản trị đô thị hiện đại, tài chính công và vận hành trung tâm tài chính quốc tế, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và quản lý hành chính công thông minh, lãnh đạo chiến lược và đổi mới sáng tạo.

Trong đó, các chuyên đề chú trọng những vấn đề thành phố đang quan tâm như phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), quản lý dự án đường sắt đô thị, thích ứng biến đổi khí hậu, huy động vốn PPP, trái phiếu xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị chính quyền địa phương, quản trị dữ liệu lớn, an ninh mạng, cải cách hành chính và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

TP.HCM trao quyết định giao đất đợt 2 dự án trại tạm giam T30 và khu tái định cư T30

Mới đây, UBND xã Nhà Bè, TP.HCM tổ chức chương trình trao quyết định giao đất cho các hộ dân có đất thu hồi trong dự án trại tạm giam T30 và khu tái định cư T30.

Đợt này, 9 hộ dân được nhận quyết định giao 13 nền đất. Trước đó, vào ngày 4-11, UBND xã đã tổ chức trao quyết định giao đất đợt 1 với 23 nền đất cho 11 hộ gia đình, cá nhân.

Công tác bố trí tái định cư tại dự án T30 đã kéo dài nhiều năm, gặp không ít khó khăn, vướng mắc liên quan đến trình tự, thủ tục, thẩm quyền giao đất và xác định giá đất.

Cần Thơ phát động chiến dịch 30 ngày đêm sáng - xanh - sạch - đẹp

Một góc phường Ninh Kiều - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngày 15-11, UBND thành phố Cần Thơ có thông cáo báo chí về hoạt động lễ xuất quân thực hiện "chiến dịch 30 ngày đêm sáng - xanh - sạch - đẹp thành phố".

Theo đó, chiến dịch sẽ diễn ra từ hôm nay 16-11 đến hết ngày 21-12 tại 3 khu vực trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, khu vực 1 gồm các phường: Ninh Kiều, Tân An, Cái Khế, An Bình, Hưng Phú, Cái Răng, Bình Thủy.

Khu vực 2 gồm các phường Vị Tân, Vị Thanh, Ngã Bảy, Đại Thành và khu vực 3 gồm các phường Sóc Trăng, Phú Lợi, Mỹ Xuyên, Vĩnh Châu, Vĩnh Phước.

Những khu vực trên sẽ được dọn dẹp, cải tạo vệ sinh khu vực công cộng (thu gom rác thải, phế liệu tại các tuyến đường ấp, khu vực, khu dân cư, chợ, trường học, nhà văn hóa, công viên, khu vực công cộng...).

Ngoài ra sẽ triển khai các mô hình như "Đổi rác lấy quà", "Nhà tôi có thùng rác hợp vệ sinh" hay các hoạt động thu gom pin cũ, rác thải điện tử.

Chủ tịch cùng 5 lãnh đạo một doanh nghiệp dược đồng loạt xin từ nhiệm

Vidipha là công ty dược có trụ sở ở TP.HCM - Ảnh: Website DN

Công ty CP Dược phẩm trung ương Vidipha (VDP) vừa công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm của 6 nhân sự cấp cao trong cùng một ngày.

Cụ thể, 4 thành viên hội đồng quản trị nộp đơn xin từ nhiệm gồm ông Kiều Hữu - Chủ tịch hội đồng quản trị; ông Hoàng Thế Bắc, ông Trần Văn Đạt và ông Phạm Tuấn Kiệt - các thành viên hội đồng quản trị.

Cùng thời điểm, bà Đoàn Thị Ngọc Bội - Trưởng ban kiểm soát và ông Nguyễn Quang Toàn - thành viên ban kiểm soát - cũng gửi đơn xin từ nhiệm.

Theo các đơn từ nhiệm được công bố, cả 6 lãnh đạo đều đưa ra lý do cá nhân, cho biết không đủ thời gian tham gia hoạt động của hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát.

Vidipha là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, có trụ sở tại số 184/2 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, TP.HCM. Cổ phiếu VDP hiện niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Hé lộ danh sách 15 lãnh đạo được mua trái phiếu 100 tỉ đồng của Điện Máy Xanh

Thế Giới Di Động (MWG) là công ty mẹ đang sở hữu 85,96% vốn tại Điện Máy Xanh - Ảnh: Website DN

Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền, với tổng giá trị dự kiến 100 tỉ đồng.

Theo phương án được thông qua, doanh nghiệp dự kiến phát hành 1.000 trái phiếu, giá chào bán 100 triệu đồng/trái phiếu. Thời gian triển khai dự kiến từ quý 4-2026 đến quý 2-2027.

Đáng chú ý, tham gia đợt chào bán có 15 lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt của Điện Máy Xanh cùng các công ty con, công ty liên doanh, liên kết.

Trong danh sách phân bổ, ông Đoàn Văn Hiểu Em - Tổng giám đốc Điện Máy Xanh - được phân bổ nhiều nhất với 395 trái phiếu, tương đương 39,5% tổng lượng chào bán.

Đứng thứ hai là ông Quách Vĩnh Nam - Giám đốc bán hàng toàn quốc - với 169 trái phiếu, chiếm 16,9%.

Giá thực hiện quyền mua cổ phiếu được xác định bằng 40.000 đồng/cổ phiếu hoặc 60% giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), tùy mức nào cao hơn.

Tuy nhiên, việc thực hiện quyền mua cổ phiếu gắn với điều kiện về kết quả kinh doanh.

Dự báo thời tiết các vùng miền hôm nay 16-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH