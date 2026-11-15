Nagakawa - hãng máy lạnh duy nhất trên sàn bất ngờ lỗ sau hai quý lãi kỷ lục

Nagakawa báo lỗ trước thuế trong quý 3-2026, dù doanh thu vẫn tăng hơn 12% so với cùng kỳ - Ảnh: D.N

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2026 vừa công bố cho thấy Tập đoàn Nagakawa (NAG) đạt hơn 627,5 tỉ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tăng, lợi nhuận quý 3 vẫn đi lùi

Sau khi trừ các khoản giảm giá, chiết khấu và hàng bán bị trả lại, doanh thu thuần đạt hơn 619,3 tỉ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ.

Giá vốn tăng chậm hơn doanh thu, giúp doanh nghiệp thu về gần 78,7 tỉ đồng lãi gộp, tăng hơn 27%. Tuy nhiên, mức tăng này không đủ bù đắp các khoản chi phí gia tăng.

Trong quý 3, chi phí tài chính của Nagakawa lên hơn 32,2 tỉ đồng, tăng gần 64%. Riêng tiền lãi vay đã vượt 27,2 tỉ đồng, tăng gần 70% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng cũng tăng lên hơn 35 tỉ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức hơn 12,3 tỉ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chỉ còn hơn 267 triệu đồng, giảm mạnh so với mức gần 3,6 tỉ đồng cùng kỳ năm trước.

Kết quả, quý 3 ghi nhận khoản lỗ trước thuế gần 448 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 3,1 tỉ đồng.

Dù vậy, doanh nghiệp vẫn ghi nhận lãi sau thuế hơn 565 triệu đồng nhờ khoản lợi ích thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại hơn 5 tỉ đồng.

Khoản này lớn hơn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành hơn 4 tỉ đồng, giúp tổng chi phí thuế trong kỳ chuyển sang âm hơn 1 tỉ đồng.

So với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế quý 3 giảm gần 87%. Riêng phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ ghi nhận âm gần 1,4 tỉ đồng.

Trước đó, Nagakawa ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong hai quý đầu năm.

Quý 1, doanh nghiệp đạt hơn 1.081 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 12,3%; lợi nhuận sau thuế hơn 16,4 tỉ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ.

Sang quý 2, doanh thu thuần tăng lên hơn 1.213 tỉ đồng, tăng gần 35%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 14,6 tỉ đồng, tăng gần 19%. Đây là hai quý có lợi nhuận cao nhất của doanh nghiệp từ trước đến nay.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Nagakawa đạt hơn 2.914 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng khoảng 21%. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 31,5 tỉ đồng, tăng gần 4% so với cùng kỳ.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 4.000 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 42 tỉ đồng. Sau 9 tháng, Nagakawa đã hoàn thành khoảng 73% kế hoạch doanh thu và 75% mục tiêu lợi nhuận.

Dư nợ vay ngắn hạn vượt 1.500 tỉ đồng

Tại ngày 30-9-2026, tổng tài sản đạt hơn 2.445 tỉ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Doanh nghiệp có gần 263,8 tỉ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, cùng hơn 427,4 tỉ đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Tổng cộng, lượng tiền gửi và tiền doanh nghiệp nắm giữ đạt hơn 691 tỉ đồng. Ngoài ra, Nagakawa còn có gần 28,8 tỉ đồng cho vay ngắn hạn.

Về các khoản nợ, Nagakawa đang có tổng dư nợ phải trả gần 1.795,4 tỉ đồng. Riêng tiền vay ngân hàng và các khoản nợ thuê tài chính ngắn hạn lên gần 1.540 tỉ đồng, tăng khoảng 3% so với đầu năm.

Các khoản vay chủ yếu đến từ nhiều ngân hàng, trong đó dư nợ tại VietinBank hơn 361 tỉ đồng, BIDV hơn 387 tỉ đồng, Techcombank gần 245 tỉ đồng và Kasikornbank hơn 241 tỉ đồng.

Tập đoàn Nagakawa là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện lạnh, thành lập năm 2002. Sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp là điều hòa không khí, bên cạnh các mặt hàng thiết bị nhà bếp, đồ gia dụng và máy lọc nước. Đây hiện là doanh nghiệp máy lạnh duy nhất có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cổ phiếu NAG được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) từ năm 2009. Theo giới thiệu trên website, Nagakawa hiện có hơn 10.000 điểm bán và 600 trạm bảo hành ủy quyền trên cả nước. Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 13-11, cổ phiếu NAG đóng cửa ở mức 6.500 đồng, giảm gần 3% trong phiên. Khối lượng giao dịch đạt 14.708 cổ phiếu, đưa vốn hóa doanh nghiệp về khoảng 362 tỉ đồng.