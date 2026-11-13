Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Ông Trần Bá Dương: Trồng chuối có thể mang lại tỉ suất lợi nhuận cao gấp 4-6 lần ngành cơ khí

tác giả
CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

Tỉ phú Trần Bá Dương - Chủ tịch Tập đoàn Thaco, ước tính thị trường chuối châu Á trị giá khoảng 3 tỉ USD, cho thấy dư địa lớn để doanh nghiệp hướng tới doanh thu 1 tỉ USD từ mặt hàng này.

Ông Trần Bá Dương nói về chuối: Cơ hội vàng cho ngành nông nghiệp 2026 - Ảnh 4.

Công nhân xắn nải tại xưởng sản xuất chuối tại khu liên hợp Koun Mom ở Campuchia - Ảnh: T.T.

Cũng theo ông Trần Bá Dương, dư địa tăng trưởng nông nghiệp còn rất lớn với nhu cầu chuối xuất khẩu vượt khả năng cung ứng. 

Chốt đầu ra 500.000 tấn chuối sang Trung Quốc

"Trung Quốc thì nhu cầu còn lớn lắm", ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thaco, chia sẻ bên lề hội nghị đối tác chiến lược Thaco Agri diễn ra ngày 12-11.

Công ty ký kết các thỏa thuận hợp tác với đối tác Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản, qua đó xác định đầu ra cho toàn bộ 680.000 tấn chuối dự kiến xuất khẩu năm 2027 trị giá gần 500 triệu USD.

Ông Trần Bá Dương nói về chuối: Cơ hội vàng cho ngành nông nghiệp 2026 - Ảnh 1.

Thaco Agri đặt mục tiêu xuất khẩu 680.000 tấn chuối trong năm 2027, tăng hơn ba lần so với năm 2026 - Ảnh: T.T.

Ông Dương cho biết gần như doanh nghiệp trồng được bao nhiêu thì đã có khách đặt mua bấy nhiêu. Tuy nhiên, không phải cứ có chuối là có thể bán được giá tốt.

Năm nay, Thaco Agri dự kiến xuất khẩu hơn 214.000 tấn chuối, với 6.500ha cho thu hoạch trên tổng diện tích 9.700ha.

Năm 2027, Thaco Agri đặt mục tiêu xuất khẩu 680.000 tấn chuối, tăng hơn ba lần, trị giá khoảng 498 triệu USD, tính theo giá CIF. 

Giá bán bình quân tại khu liên hợp khoảng 0,7 USD/kg (18.000 đồng/kg). Riêng Trung Quốc dự kiến mua gần 500.000 tấn, tương đương 22% thị phần nhập khẩu theo ước tính của doanh nghiệp.

Ông Trần Bá Dương nói về chuối: Cơ hội vàng cho ngành nông nghiệp 2026 - Ảnh 2.

Kế hoạch tăng trưởng xuất khẩu chuối của Thaco Agri năm 2027

Nhật Bản dự kiến mua 150.000 tấn chuối, chiếm khoảng 14% thị phần, trong khi 30.000 tấn còn lại dành cho các thị trường khác. 

Ông Dương ước tính thị trường chuối châu Á trị giá khoảng 3 tỉ USD, cho thấy dư địa lớn để doanh nghiệp hướng tới doanh thu 1 tỉ USD từ mặt hàng này.

Bán chuối theo hợp đồng, giảm cảnh "được mùa mất giá"

Ông Trần Bá Dương nói về chuối: Cơ hội vàng cho ngành nông nghiệp 2026 - Ảnh 3.

Hệ thống kênh thủy lợi tại xí nghiệp chuối của Thaco Agri - Ảnh: T.T.

Theo ông Trần Bá Dương, chuối Đông Nam Á có lợi thế về chi phí và thời gian vận chuyển so với nguồn hàng Nam Mỹ. Ngoài Trung Quốc và Nhật Bản, nhiều nhà phân phối tại châu Âu, Trung Đông cũng chủ động tìm đến Thaco Agri đặt hàng.

Ông cho rằng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, quản trị theo phương thức công nghiệp và ký hợp đồng tiêu thụ dài hạn sẽ giúp hạn chế cảnh "được mùa mất giá".

Khác với thương lái thu mua tại vườn, các hệ thống siêu thị quốc tế thường ký hợp đồng trước cả năm, quy định sản lượng giao theo từng tháng, thậm chí từng tuần, với biên độ chênh lệch khoảng 10%. 

Điều này giúp doanh nghiệp chủ động đầu ra, giá bán nhưng đồng thời phải bảo đảm nghiêm ngặt về chất lượng và tiến độ giao hàng.

Trồng chuối có thể lãi 30% nhưng không dễ làm

Theo ông Trần Bá Dương, trồng chuối quy mô công nghiệp có thể đạt tỉ suất lợi nhuận khoảng 30% doanh thu, cao gấp 4-6 lần lĩnh vực cơ khí chế tạo của Thaco, vốn chỉ đạt khoảng 5-8%. 

Với năng suất 65 tấn/ha, giá bán dự kiến 18.000 đồng/kg năm 2027, mỗi ha chuối có thể tạo doanh thu 1,17 tỉ đồng, lợi nhuận khoảng 325-390 triệu đồng sau khi trừ chi phí sản xuất, vận chuyển.

Tuy nhiên, để đạt hiệu quả này, khoảng 92% sản lượng phải đủ tiêu chuẩn thương mại, trong đó chuối loại A chiếm 70%. Ông Dương cho biết dịch bệnh, thời tiết và yêu cầu chất lượng khắt khe là những rủi ro lớn nhất, khiến nguồn cung chuối đạt chuẩn xuất khẩu khó tăng nhanh dù nhu cầu thị trường còn lớn.

Ông Zheng Yi Qiang, Chủ tịch Willink International (HK) Limited, cho biết sau hơn sáu năm hợp tác, doanh nghiệp đã tiêu thụ hơn 35.000 container chuối Thaco Agri tại Trung Quốc và Trung Á, có thời điểm đạt 408 container/tuần.

Tiếp tục đầu tư lớn vào nông nghiệp

Để đáp ứng kế hoạch xuất khẩu, Thaco Agri dự kiến trồng mới khoảng 7.000ha chuối trong năm 2027, nâng tổng diện tích lên 16.700ha, trong đó 13.200ha cho thu hoạch.

Theo ông Trần Bảo Sơn - Tổng giám đốc Thaco Agri - tổng vốn đầu tư lũy kế đến hết năm 2026 tại các khu liên hợp nông nghiệp ở Việt Nam, Lào và Campuchia dự kiến đạt khoảng 42.500 tỉ đồng.

Bên cạnh chuối, Thaco Agri phát triển chăn nuôi bò, cây ăn trái và các hoạt động sản xuất tích hợp. Doanh thu toàn mảng nông nghiệp năm 2027 dự kiến 18.000-20.000 tỉ đồng.

Ông Trần Bá Dương: Thị trường chuối châu Á 3 tỉ USD, trồng không đủ hàng để bán - Ảnh 5.Tập đoàn trái cây 135 năm của Mỹ ký kết với Thaco: Mua sản lượng 'khủng' 71.500 tấn chuối một năm

Thaco của tỉ phú Trần Bá Dương và Fresh Del Monte, tập đoàn trái cây 135 năm tuổi, đã ký kết hợp tác chiến lược tại TP.HCM, mở ra cơ hội tỉ đô cho nông sản Việt và đánh dấu bước chuyển sang tư duy sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
CÔNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: trồng chuối Trần Bá Dương Thaco xuất khẩu nông nghiệp Thaco Agri

    Dòng sự kiện: Nông nghiệp Việt

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất