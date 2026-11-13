Ông Trần Bá Dương: Trồng chuối có thể mang lại tỉ suất lợi nhuận cao gấp 4-6 lần ngành cơ khí

Công nhân xắn nải tại xưởng sản xuất chuối tại khu liên hợp Koun Mom ở Campuchia - Ảnh: T.T.

Cũng theo ông Trần Bá Dương, dư địa tăng trưởng nông nghiệp còn rất lớn với nhu cầu chuối xuất khẩu vượt khả năng cung ứng.

Chốt đầu ra 500.000 tấn chuối sang Trung Quốc

"Trung Quốc thì nhu cầu còn lớn lắm", ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thaco, chia sẻ bên lề hội nghị đối tác chiến lược Thaco Agri diễn ra ngày 12-11.

Công ty ký kết các thỏa thuận hợp tác với đối tác Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản, qua đó xác định đầu ra cho toàn bộ 680.000 tấn chuối dự kiến xuất khẩu năm 2027 trị giá gần 500 triệu USD.

Thaco Agri đặt mục tiêu xuất khẩu 680.000 tấn chuối trong năm 2027, tăng hơn ba lần so với năm 2026 - Ảnh: T.T.

Ông Dương cho biết gần như doanh nghiệp trồng được bao nhiêu thì đã có khách đặt mua bấy nhiêu. Tuy nhiên, không phải cứ có chuối là có thể bán được giá tốt.

Năm nay, Thaco Agri dự kiến xuất khẩu hơn 214.000 tấn chuối, với 6.500ha cho thu hoạch trên tổng diện tích 9.700ha.

Năm 2027, Thaco Agri đặt mục tiêu xuất khẩu 680.000 tấn chuối, tăng hơn ba lần, trị giá khoảng 498 triệu USD, tính theo giá CIF.

Giá bán bình quân tại khu liên hợp khoảng 0,7 USD/kg (18.000 đồng/kg). Riêng Trung Quốc dự kiến mua gần 500.000 tấn, tương đương 22% thị phần nhập khẩu theo ước tính của doanh nghiệp.

Kế hoạch tăng trưởng xuất khẩu chuối của Thaco Agri năm 2027

Nhật Bản dự kiến mua 150.000 tấn chuối, chiếm khoảng 14% thị phần, trong khi 30.000 tấn còn lại dành cho các thị trường khác.

Ông Dương ước tính thị trường chuối châu Á trị giá khoảng 3 tỉ USD, cho thấy dư địa lớn để doanh nghiệp hướng tới doanh thu 1 tỉ USD từ mặt hàng này.

Bán chuối theo hợp đồng, giảm cảnh "được mùa mất giá"

Hệ thống kênh thủy lợi tại xí nghiệp chuối của Thaco Agri - Ảnh: T.T.

Theo ông Trần Bá Dương, chuối Đông Nam Á có lợi thế về chi phí và thời gian vận chuyển so với nguồn hàng Nam Mỹ. Ngoài Trung Quốc và Nhật Bản, nhiều nhà phân phối tại châu Âu, Trung Đông cũng chủ động tìm đến Thaco Agri đặt hàng.

Ông cho rằng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, quản trị theo phương thức công nghiệp và ký hợp đồng tiêu thụ dài hạn sẽ giúp hạn chế cảnh "được mùa mất giá".

Khác với thương lái thu mua tại vườn, các hệ thống siêu thị quốc tế thường ký hợp đồng trước cả năm, quy định sản lượng giao theo từng tháng, thậm chí từng tuần, với biên độ chênh lệch khoảng 10%.

Điều này giúp doanh nghiệp chủ động đầu ra, giá bán nhưng đồng thời phải bảo đảm nghiêm ngặt về chất lượng và tiến độ giao hàng.

Trồng chuối có thể lãi 30% nhưng không dễ làm

Theo ông Trần Bá Dương, trồng chuối quy mô công nghiệp có thể đạt tỉ suất lợi nhuận khoảng 30% doanh thu, cao gấp 4-6 lần lĩnh vực cơ khí chế tạo của Thaco, vốn chỉ đạt khoảng 5-8%.

Với năng suất 65 tấn/ha, giá bán dự kiến 18.000 đồng/kg năm 2027, mỗi ha chuối có thể tạo doanh thu 1,17 tỉ đồng, lợi nhuận khoảng 325-390 triệu đồng sau khi trừ chi phí sản xuất, vận chuyển.

Tuy nhiên, để đạt hiệu quả này, khoảng 92% sản lượng phải đủ tiêu chuẩn thương mại, trong đó chuối loại A chiếm 70%. Ông Dương cho biết dịch bệnh, thời tiết và yêu cầu chất lượng khắt khe là những rủi ro lớn nhất, khiến nguồn cung chuối đạt chuẩn xuất khẩu khó tăng nhanh dù nhu cầu thị trường còn lớn.

Ông Zheng Yi Qiang, Chủ tịch Willink International (HK) Limited, cho biết sau hơn sáu năm hợp tác, doanh nghiệp đã tiêu thụ hơn 35.000 container chuối Thaco Agri tại Trung Quốc và Trung Á, có thời điểm đạt 408 container/tuần.

Tiếp tục đầu tư lớn vào nông nghiệp Để đáp ứng kế hoạch xuất khẩu, Thaco Agri dự kiến trồng mới khoảng 7.000ha chuối trong năm 2027, nâng tổng diện tích lên 16.700ha, trong đó 13.200ha cho thu hoạch. Theo ông Trần Bảo Sơn - Tổng giám đốc Thaco Agri - tổng vốn đầu tư lũy kế đến hết năm 2026 tại các khu liên hợp nông nghiệp ở Việt Nam, Lào và Campuchia dự kiến đạt khoảng 42.500 tỉ đồng. Bên cạnh chuối, Thaco Agri phát triển chăn nuôi bò, cây ăn trái và các hoạt động sản xuất tích hợp. Doanh thu toàn mảng nông nghiệp năm 2027 dự kiến 18.000-20.000 tỉ đồng.