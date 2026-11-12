Thịt gà Mỹ tìm cách vào bàn ăn Việt, phía Mỹ khuyến khích dùng gia vị địa phương ra sao?

Thịt gà Mỹ được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Trong khuôn khổ hoạt động xúc tiến thương mại nhân chuyến thăm Việt Nam của phái đoàn Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) do Thứ trưởng Stephen Alexander Vaden dẫn đầu, cuộc thi Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn với thịt gà Mỹ (Saigon Professional Chefs Challenge with U.S. Chicken) vừa diễn ra tại TP.HCM.

Theo Hiệp hội Gia cầm Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam ước nhập khẩu khoảng 185.000 - 195.000 tấn thịt gà các loại. Trong đó, Mỹ dẫn đầu với khoảng 115.000 - 120.000 tấn, chiếm 61,8% tổng lượng nhập khẩu, tiếp đến là Liên minh châu Âu và Brazil.

Lý giải lợi thế thương mại, trao đổi với Tuổi Trẻ, đầu bếp Norbert Ehrbar, cố vấn ẩm thực của Hiệp hội Xuất khẩu Trứng và Gia cầm Hoa Kỳ (USAPEEC) - cho biết thị hiếu tiêu dùng giữa các thị trường có sự khác biệt đáng kể. Người tiêu dùng Mỹ và châu Âu thường ưa chuộng phần ức gà, trong khi phần đùi lại phù hợp với nhu cầu của nhiều thị trường.

"Ở Mỹ và châu Âu, người tiêu dùng thích phần ức hơn. Vì vậy, phần đùi có thể được bán với giá thấp hơn tại những thị trường khác", ông Norbert chia sẻ.

Sự khác biệt về thị hiếu góp phần tạo lợi thế cạnh tranh về giá cho một số phần thịt gà Mỹ. Với doanh nghiệp chế biến thực phẩm, nhà hàng và dịch vụ ăn uống tại Việt Nam, nguồn cung đa dạng giúp mở rộng lựa chọn nguyên liệu, đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng.

Trong chuyến công tác lần này, phái đoàn thương mại nông nghiệp Mỹ gồm đại diện 43 doanh nghiệp và 37 tổ chức ngành hàng đến Việt Nam tìm kiếm đối tác nhập khẩu, mở rộng mạng lưới phân phối.

Bên cạnh hoạt động xúc tiến thương mại, các nhà cung cấp còn tìm cách đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua những cách chế biến phù hợp với khẩu vị Việt.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, trên thị trường hiện nay, gà Mỹ nguyên con được một số đơn vị kinh doanh thực phẩm nhập khẩu chào bán với giá khoảng 160.000 - 312.000 đồng/kg, tùy thương hiệu và trọng lượng. Với mỗi con nặng từ 4 - 8kg, người tiêu dùng cần chi cả triệu đến khoảng 2,5 triệu đồng/con để cho các bữa tiệc.

Món gà Mỹ quay da giòn được chế biến và trình bày bắt mắt, kết hợp cùng các loại rau củ - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Dùng gia vị Việt làm mới thịt gà Mỹ Trao đổi với Tuổi Trẻ, đầu bếp Norbert Ehrbar khuyến khích người Việt thử chế biến gà tây Mỹ với những loại gia vị quen thuộc, tương tự cách nấu thịt gà trong bữa ăn hằng ngày. Theo ông, gà tây không nhất thiết phải nướng nguyên con như cách thưởng thức phổ biến trong các dịp lễ phương Tây. Nguyên liệu này có thể được chia thành từng phần, kết hợp với gia vị quen thuộc để chế biến thành các món xào, cà ri hoặc xiên nướng sả. "Gà tây Mỹ có thể chế biến như gà thông thường, sử dụng cùng những loại gia vị quen thuộc. Chúng tôi đã thử kết hợp nguyên liệu này với các món ăn Việt Nam và kết quả rất tốt", ông Norbert chia sẻ. Với gia đình lần đầu sử dụng, ông khuyên nên chọn phần đùi bởi thịt mềm, mọng nước, phù hợp khẩu vị người Việt. Món xào với sả, nấm hoặc rau củ là lựa chọn đơn giản. Ngoài ra, ông từng thử chế biến gà tây với lá lốt và đánh giá món ăn khá phù hợp. Riêng phần ức dễ bị khô nếu nấu ở nhiệt độ quá cao. Để giữ độ mềm, ông khuyến nghị rã đông từ từ trong ngăn mát tủ lạnh; gà tây nguyên con có thể mất 4-5 ngày tùy kích thước. Khi nướng, nên sử dụng nhiệt độ vừa phải, nấu chậm để hạn chế mất nước, đồng thời bảo đảm nhiệt độ bên trong thịt đạt tối thiểu 74°C.