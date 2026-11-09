Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ: Ở TP.HCM cũng có thể nấu món Mỹ như tại Mỹ

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ Stephen Alexander Vaden tại chương trình Mỹ vị Hoa Kỳ 2026 ngày 9-11 - Ảnh: NGHI VŨ

“Không có thị trường lớn nào khác trên thế giới đang tăng trưởng nhanh hơn Việt Nam đối với ngành nông nghiệp Mỹ”, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ Stephen Alexander Vaden nói về tiềm năng thị trường Việt Nam.

Nhận định được ông Vaden đưa ra tại chương trình “Taste of USA - Mỹ vị Hoa Kỳ 2026”, tổ chức ngày 9-11 tại MM Mega Market An Phú (TP.HCM), với sự tham gia của các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng Mỹ và đối tác Việt Nam.

Nông sản Mỹ tích cực mở rộng thị trường tại Việt Nam

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), năm 2025, xuất khẩu nông sản và các sản phẩm liên quan của Mỹ sang Việt Nam đạt gần 5,6 tỉ USD, tăng 38% so với năm trước. Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ bảy của Mỹ đối với nhóm hàng này.

Với sức mua ngày càng lớn, phía Mỹ kỳ vọng mở rộng sự hiện diện của các mặt hàng nông sản trong hệ thống phân phối, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam ở mức giá phù hợp.

"Với thịt bò Mỹ, tôm hùm Mỹ, thịt heo Mỹ cùng nhiều thương hiệu đang được trưng bày thường xuyên tại các quầy hàng, người tiêu dùng Việt hoàn toàn có thể chế biến các món ăn kiểu Mỹ ngay tại TP.HCM dễ dàng không kém gì ở Louisville, bang Kentucky, hay tại quê nhà Union City của tôi ở bang Tennessee", ông Vaden nói thêm.

Trong chuyến công tác lần này, phái đoàn Mỹ dự kiến có hàng trăm cuộc gặp với doanh nghiệp Việt Nam để tìm kiếm đối tác, mở rộng kênh phân phối và phát triển quan hệ thương mại dài hạn.

Trao đổi bên lề, một đại diện từ bang California cho biết các hoạt động xúc tiến đang được triển khai theo nhiều hình thức, từ quảng bá sản phẩm tại điểm bán đến kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước.

Phía California cũng tổ chức những chuyến đưa doanh nghiệp Việt Nam sang Mỹ để gặp gỡ nhà sản xuất, trao đổi về nhu cầu thị trường và khả năng đưa sản phẩm vào kinh doanh.

Theo vị đại diện, các cuộc gặp trực tiếp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) là cơ hội quan trọng để hai bên thảo luận những vướng mắc trong hợp tác và đánh giá tính khả thi của sản phẩm trên thị trường.

Mận khô và các loại hạt từ Mỹ được chế biến thành món tráng miệng thơm ngon - Ảnh: HẢI KIM

Mong có hội chợ nông sản Việt ngay tại Mỹ

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp phân phối tại Việt Nam cũng đang tìm kiếm cơ hội đưa thêm nông sản trong nước tiếp cận người tiêu dùng Mỹ.

Ông Nguyễn Đức Toàn - Tổng giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam & Big C Campuchia kiêm Trưởng Khối Kinh doanh BJC tại Việt Nam - Ảnh: NGHI VŨ

Ông Nguyễn Đức Toàn - Tổng giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam & Big C Campuchia kiêm Trưởng Khối Kinh doanh BJC tại Việt Nam - cho biết trong khoảng 1.500 nhà cung cấp mà doanh nghiệp đang hợp tác, có khoảng 250 đơn vị xuất khẩu trực tiếp hàng hóa sản xuất tại Việt Nam sang Mỹ.

Trong đó khoảng 25 đối tác của MM Mega Market cũng đang trực tiếp xuất khẩu sang thị trường này, đặc biệt là các mặt hàng nông nghiệp như rau củ Đà Lạt, dừa Bến Tre và sản phẩm OCOP.

Từ nhu cầu của hàng hóa Việt - Mỹ ở cả 2 thị trường, ông Toàn gợi ý khả năng tổ chức một hội chợ hàng Việt Nam ngay tại Mỹ, tương tự những chương trình giới thiệu nông sản Mỹ đang được triển khai tại Việt Nam.

"Chúng ta có thể mang đến giới thiệu trực tiếp với người tiêu dùng Mỹ những loại trái cây vùng miền tươi ngon như là thanh long, bưởi, bơ, hay là những sản phẩm rau củ quả tươi của Đà Lạt, hay là nhãn của Hưng Yên", ông Toàn nói.