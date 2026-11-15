Hàng hiệu giảm đến 80%, quần áo đồng giá từ 199k ở ngày cuối Sài Gòn Mega Sale

Gian hàng nào cũng đông người mua sắm - Ảnh: THY NHUNG

Đây là một trong những sự kiện thuộc chuỗi hoạt động mua sắm, tiêu dùng và trải nghiệm trên toàn địa bàn TP.HCM trong giai đoạn cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán 2027.

Săn được hàng hiệu chất lượng với ưu đãi "kép" ở TP.HCM

Theo quan sát của Tuổi Trẻ, đông đảo người dân đã đến để mua sắm các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, phụ kiện, hàng thể thao và tiêu dùng, là những loại hàng hóa có mức ưu đãi phổ biến từ 30% đến 80%.

Các gian hàng đều được giảm giá 30% đến 80% - Ảnh: THY NHUNG

Bạn Phúc, sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội, vào TP.HCM chơi và thăm anh chị, tiện thể đi mua sắm. Bạn cho biết gia đình mua 2 đôi giày, vài bộ quần áo và một số đồ mỹ phẩm, các mặt hàng được giảm khoảng 30 - 50%. Cụ thể, đôi giày Phúc mua có giá gốc là 2,8 triệu đồng, nhưng hiện được giảm 50% xuống còn 1,4 triệu đồng.

Khách hàng đang "chốt" những đôi giày da giá hấp dẫn - Ảnh: THY NHUNG

Ông Hồ Minh Trung (ngụ phường Hòa Hưng, TP.HCM) đang lựa chọn quần áo để mua, chia sẻ: "Tôi thực sự bất ngờ và hào hứng vì mức giá ở đây quá hời so với ngày thường! Những món đồ thiết yếu như quần kaki, quần jean nam đồng giá chỉ từ 249.000 đến 499.000 đồng, hay giày dép thời trang của Khải Nam giảm mạnh từ 399.000 đồng xuống đồng giá 199.000 đồng giúp tôi thoải mái chọn lựa".

Người đàn ông này cũng chia sẻ đặc biệt ấn tượng với các gian hàng đồ da cao cấp Fujita giảm sâu 50%, giày tây từ 2,5 triệu chỉ còn 1,25 triệu đồng, lại còn được tặng kèm nịt hoặc bóp da bò trị giá 350.000 đồng. Săn được hàng hiệu chất lượng với ưu đãi "kép" thế này cảm giác rất phấn khởi.

Chỉ 5 ngày sale đạt doanh thu dự kiến 12 tỉ đồng

Theo đơn vị tổ chức, ước tính 5 ngày sale đạt doanh thu 12 tỉ đồng - Ảnh: THY NHUNG

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Big Bang Hàng Hiệu (đơn vị tổ chức sự kiện), chia sẻ sự kiện có tổng cộng 130 gian hàng, tổ chức ngay tại khu vực trung tâm TP.HCM với khung giờ hoạt động liên tục từ 9h sáng đến 22h đêm và thời điểm nào cũng đông đảo người mua hàng.

Trung bình đạt khoảng 15.000 lượt khách/ngày. Tính trong 4 ngày đầu tiên, tổng lượng khách đạt khoảng 60.000 lượt.

Hàng loạt ưu đãi sâu kèm quà tặng hấp dẫn - Ảnh: THY NHUNG

Bà Hương cũng cho biết tổng doanh thu trong 4 ngày vừa qua đạt 9,5 tỉ đồng. Với sức mua hiện tại, ban tổ chức kỳ vọng kết thúc ngày cuối cùng tổng doanh số sẽ chạm mốc 12 tỉ đồng.

"Nhờ Sở Công Thương TP.HCM đưa ra kế hoạch cho phép khuyến mại lên đến 100%, các doanh nghiệp có điều kiện tung ra lượng hàng lớn với mức giảm giá sâu, thực tế nhiều nhãn hàng tại sự kiện giảm từ 70 - 80%", bà Hương chia sẻ.

Vị giám đốc đơn vị tổ chức cũng nói nhóm sản phẩm tiêu thụ tốt nhất là giày dép và thời trang quần áo. Điều này hoàn toàn trùng khớp với xu hướng mùa mua sắm Black Friday của thế giới.

Để đảm bảo chương trình diễn ra được chỉn chu, ban tổ chức ưu tiên mời các thương hiệu uy tín có tên tuổi trên thị trường và có công tác tổ chức đảm bảo sự tin cậy cho người mua hàng.

Bà Hương chia sẻ thêm, thời điểm tháng 11 hằng năm các doanh nghiệp dồn toàn lực để xả lượng hàng tồn kho của cả năm.

Hơn nữa, tuổi đời sản phẩm lúc này đã đạt ngưỡng cho phép doanh nghiệp đẩy mức giảm giá vượt trên 50%, vừa giúp khách hàng mua được món hời, vừa giải quyết bài toán kinh tế cho doanh nghiệp.

Chương trình "Vibrant HCMC - Shopping Season 2026" triển khai từ 1-11-2026 đến 5-2-2027, do UBND TP.HCM chỉ đạo. Với thông điệp "TP.HCM - Sống động từng trải nghiệm", chương trình thể hiện quyết tâm huy động các nguồn lực xã hội, kết nối các lĩnh vực thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao, ẩm thực, giải trí, công nghệ và tài chính để thúc đẩy sức mua và tăng trưởng thương mại - dịch vụ. Theo ban tổ chức, chỉ sau thời gian ngắn phát động, chương trình đã ghi nhận những kết quả tích cực: kết nối hơn 39 sự kiện quy mô lớn của TP và gần 300 sự kiện, hoạt động tại các phường, xã và doanh nghiệp; thu hút sự tham gia, hưởng ứng của hơn 30 tập đoàn, 66 trung tâm thương mại và trên 5.000 điểm bán lẻ; gần 100 chương trình khuyến mại lớn với tổng giá trị ưu đãi trên 250 tỉ đồng; các ngân hàng thương mại đã công bố các gói tín dụng tiêu dùng trên 10.000 tỉ đồng. Từ nền tảng đó, thành phố đặt mục tiêu tổng giá trị giao dịch trên 30.000 tỉ đồng, trong đó tạo thêm từ 10.000 - 11.000 tỉ đồng nhờ hiệu ứng kích cầu. Đã mở cổng thông tin để khách "săn" khuyến mãi: Từ ngày 5-11-2026, hai cổng thông tin songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn đã mở truy cập, phục vụ kết nối thông tin sự kiện, điểm đến, hoạt động mua sắm, ưu đãi và dịch vụ của chương trình.