TP.HCM đồng loạt kích cầu mua sắm từ ngày 11-11

Người dân TP.HCM sẽ được tiếp cận hàng ngàn mã ưu đãi và nhiều chương trình kích cầu trong dịp cuối năm 2026 này - Ảnh: HỮU HẠNH

Ngày 5-11, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM (VIFC-HCMC) cho biết chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 mang tên Vibrant HCMC đã chính thức mở hai cổng trực tuyến tại songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn.

Đây là bước triển khai tiếp theo sau khi UBND TP.HCM công bố kế hoạch chương trình tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu ngày 28-10, nhằm kết nối các hoạt động mua sắm, thương mại, dịch vụ, văn hóa và du lịch trên địa bàn.

Với thông điệp "TP.HCM - Sống động từng trải nghiệm", chương trình hướng đến kết nối các hoạt động mua sắm, thương mại, dịch vụ, văn hóa và du lịch trong một kế hoạch kích cầu thống nhất.

Hơn 100 thương hiệu tham gia kích cầu

Theo thông cáo, tính đến ngày 27-10, chương trình ghi nhận khoảng 97 chương trình khuyến mại do các đối tác đề xuất, với tổng giá trị các gói kích cầu dự kiến trên 250 tỉ đồng, cùng sự tham gia của hơn 100 thương hiệu.

Các hình thức ưu đãi gồm giảm giá, voucher, quà tặng điện tử và ưu đãi dịch vụ tài chính, thanh toán.

Vibrant HCMC đặt mục tiêu thúc đẩy trên 30.000 tỉ đồng tổng giá trị giao dịch hàng hóa (GMV) qua các nền tảng thương mại và thanh toán. Trong đó, khoảng 10.000 - 11.000 tỉ đồng được kỳ vọng là phần giao dịch tăng thêm nhờ chương trình.

Hai cổng trực tuyến vừa mở sẽ là nơi người dân và du khách theo dõi các hoạt động, điểm đến và ưu đãi. Danh mục khuyến mại, thời gian và điều kiện áp dụng sẽ tiếp tục được cập nhật theo từng giai đoạn.

Với sự tham gia của các đối tác chiến lược và đơn vị đồng hành như Sovico, Vietcombank (VCB), Ngân hàng Hàng hải MSB, Ví điện tử MoMo, VNPAY, ZaloPay, Grab, TikTok, Tân Hiệp Phát và Got It …. Vibrant HCMC hướng tới mang đến hàng ngàn ưu đãi, mã giảm giá, voucher và quà tặng hấp dẫn trên nhiều lĩnh vực, từ mua sắm, ăn uống, di chuyển đến dịch vụ số và thanh toán.

Các chương trình ưu đãi sẽ được giới thiệu, cập nhật liên tục qua hệ thống trực tuyến và tại các điểm đến hưởng ứng, tạo thêm lý do để người dân, du khách ra ngoài trải nghiệm, mua sắm và tận hưởng nhịp sống sôi động của Thành phố. Danh mục, thời gian và điều kiện áp dụng từng ưu đãi thực hiện theo công bố của các đơn vị tham gia.

Đồng loạt tổ chức các hoạt động mua sắm từ ngày 11-11

Theo kế hoạch, tối 11-11, lễ công bố Vibrant HCMC - Shopping Season dự kiến diễn ra tại Công viên Lam Sơn, mở đầu chuỗi hoạt động kích cầu kéo dài đến ngày 15-11.

Trong thời gian này, nhiều không gian mua sắm, trải nghiệm sản phẩm, chương trình khuyến mại và hoạt động giải trí sẽ được tổ chức tại Công viên Lam Sơn, Union Square, Công viên Chi Lăng, Nowzone và Diamond Plaza.

Từ ngày 13 đến 15-11, phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ diễn ra Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số, với các hoạt động giới thiệu giải pháp, dịch vụ, thanh toán số và chương trình đại nhạc hội dự kiến vào ngày 14-11.

Bên cạnh kích cầu tiêu dùng, chương trình còn kết nối với Net Zero Challenge 2026, thúc đẩy các giải pháp đổi mới sáng tạo hướng đến phát triển bền vững.

Theo VIFC-HCMC, chương trình cũng hướng đến kết nối ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ tài chính và các tổ chức thanh toán để phát triển giải pháp thanh toán thuận tiện cho khách quốc tế, thanh toán xuyên biên giới và hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Việc đưa hai cổng trực tuyến vào vận hành, đồng thời chuẩn bị các hoạt động tại nhiều điểm đến từ ngày 11-11, là bước khởi đầu cho quá trình triển khai liên tục của Vibrant HCMC trong mùa mua sắm cuối năm và dịp Tết.

Người dân, du khách và doanh nghiệp có thể theo dõi thông tin cập nhật về Chương trình tại songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn.

