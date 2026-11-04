Chưa đến Black Friday, người dân đã tranh thủ săn hàng giảm giá

Đông đảo người tiêu dùng tranh thủ lựa chọn quần áo, phụ kiện giảm giá trước thềm Black Friday tại TP.HCM - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Những ngày đầu tháng 11, các đợt giảm giá hàng thời trang bắt đầu thu hút người mua trước mùa mua sắm cuối năm.

Thay vì đợi đến Black Friday 27-11, nhiều người chủ động tìm hàng từ sớm, tận dụng thời gian rảnh để lựa chọn sản phẩm với mức giá phù hợp.

Giá giảm sâu, nhiều người tranh thủ mua sắm

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ tại một điểm mua sắm trên đường Hoàng Văn Thụ (TP.HCM) ngày 4-11, lượng khách đến mua sắm khá đông dù giữa trưa ngày thường. Tại các quầy quần áo, giày dép, người mua liên tục tìm kích cỡ, xem giá niêm yết, thử sản phẩm.

Đông khách nhất là khu giày hàng hiệu, nơi nhiều mẫu có giá niêm yết vài triệu đồng được bán còn khoảng 400.000 đồng. Không ít người kiên nhẫn chờ thử giày, kiểm tra kích cỡ trước khi quyết định mua.

Ở khu quần áo, một số mặt hàng được giới thiệu giảm 80 - 95%, như áo sơ mi có giá niêm yết 1,09 triệu đồng được bán còn 199.000 đồng, đồ thể thao giảm xuống 195.000 đồng, tương tự, các phụ kiện điện thoại, móc khóa, sổ tay cũng được bày bán với giá từ 25.000 đồng.

Tranh thủ ngày nghỉ làm, chị Nguyễn Thị Mỹ Dy (23 tuổi, ngụ phường Chợ Lớn, TP.HCM) đến tìm quần áo cho gia đình. Không chuẩn bị danh sách hay dự trù ngân sách, chị xem mẫu mã rồi mới quyết định mua. Sau một vòng lựa chọn, chị mua hai chiếc áo cho em nhỏ trong nhà với mức giảm 50%.

"Tôi nghe nói chương trình một năm chỉ có một lần nên đi xem thử, thấy cái nào ưng thì mua", chị Dy chia sẻ.

Cũng đến tìm hàng giảm giá, anh Tạ Trung Tính (ngụ phường Bình Đông, TP.HCM) dự định mua một đôi giày thể thao. Anh cho biết có thể mua thêm quần áo nếu tìm được sản phẩm phù hợp, tuy nhiên giới hạn tổng chi tiêu không quá 2 triệu đồng.

"Mình mua đồ không dựa vào ngày Black Friday hay bất cứ ngày lễ nào, mà dựa vào thời gian mình rảnh. Khi mình rảnh thì mình sẽ đi mua chứ không dựa vào ngày lễ", anh Tính nói.

Phụ kiện điện thoại, móc khóa, sổ tay với giá bán từ 25.000 đồng - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Giá bán chi phối lựa chọn, khách gom đơn để giảm thêm

Giá bán là một trong những yếu tố được người tiêu dùng quan tâm khi mua sắm. Theo báo cáo thương mại điện tử nửa đầu năm 2026 của YouNet ECI, 68% người được khảo sát lựa chọn giá bán là yếu tố quan trọng nhất khi mua hàng trực tuyến, trong khi 53% quan tâm đến khuyến mãi.

Tại điểm bán hàng, ngoài mức giảm trực tiếp, khách mua từ 5 sản phẩm được giảm thêm 10%, từ 10 sản phẩm được giảm thêm 15%. Chính sách này khiến nhiều người tính toán số lượng, rủ bạn bè mua chung để đạt mức ưu đãi cao hơn.

Nhiều mặt hàng thời trang được thông báo giảm đến 95%, kèm ưu đãi khi mua số lượng lớn - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Một số khách còn gọi video cho người thân xem mẫu mã, màu sắc, hỏi kích cỡ rồi chọn mua hộ. Những món hàng được gom vào cùng hóa đơn để hưởng mức giảm theo số lượng.

Chị Linh (ngụ phường Phú Thuận, TP.HCM) là một trong những khách mua nhiều sản phẩm. Sau khi lựa chọn 19 món quần áo có tổng giá niêm yết khoảng 15,8 triệu đồng, chị thanh toán 1.613.300 đồng nhờ các mức ưu đãi.

Theo chị Linh, việc mua hàng giảm giá không phụ thuộc vào Black Friday. Chị thường tham khảo các đợt khuyến mãi, thấy sản phẩm phù hợp thì lựa chọn. "Cái gì đẹp thì mình mua", chị nói.

Việc các đợt giảm giá diễn ra sớm giúp người tiêu dùng có thêm thời gian lựa chọn hàng phục vụ nhu cầu cuối năm. Tuy nhiên, mức giảm lớn so với giá niêm yết không đồng nghĩa mọi sản phẩm đều rẻ hơn giá thị trường. Người mua cần so sánh giá thực tế, cân nhắc nhu cầu trước khi gom thêm hàng chỉ để đạt điều kiện ưu đãi.