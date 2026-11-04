Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Chưa đến Black Friday, người dân đã tranh thủ săn hàng giảm giá

tác giả
HÀ PHƯƠNG
HÀ PHƯƠNG
HÀ PHƯƠNG

Dù còn hơn ba tuần nữa mới đến Black Friday, nhiều người tiêu dùng tại TP.HCM đã tranh thủ mua sắm trong các đợt giảm giá sớm. Ngoài việc lựa chọn hàng theo nhu cầu, không ít người rủ nhau mua chung, gọi video mua hộ người thân để hưởng thêm ưu đãi.

Chưa đến Black Friday, người dân đã tranh thủ săn hàng giảm giá - Ảnh 1.

Đông đảo người tiêu dùng tranh thủ lựa chọn quần áo, phụ kiện giảm giá trước thềm Black Friday tại TP.HCM - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Những ngày đầu tháng 11, các đợt giảm giá hàng thời trang bắt đầu thu hút người mua trước mùa mua sắm cuối năm. 

Thay vì đợi đến Black Friday 27-11, nhiều người chủ động tìm hàng từ sớm, tận dụng thời gian rảnh để lựa chọn sản phẩm với mức giá phù hợp.

Giá giảm sâu, nhiều người tranh thủ mua sắm

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ tại một điểm mua sắm trên đường Hoàng Văn Thụ (TP.HCM) ngày 4-11, lượng khách đến mua sắm khá đông dù giữa trưa ngày thường. Tại các quầy quần áo, giày dép, người mua liên tục tìm kích cỡ, xem giá niêm yết, thử sản phẩm.

Đông khách nhất là khu giày hàng hiệu, nơi nhiều mẫu có giá niêm yết vài triệu đồng được bán còn khoảng 400.000 đồng. Không ít người kiên nhẫn chờ thử giày, kiểm tra kích cỡ trước khi quyết định mua.

Ở khu quần áo, một số mặt hàng được giới thiệu giảm 80 - 95%, như áo sơ mi có giá niêm yết 1,09 triệu đồng được bán còn 199.000 đồng, đồ thể thao giảm xuống 195.000 đồng, tương tự, các phụ kiện điện thoại, móc khóa, sổ tay cũng được bày bán với giá từ 25.000 đồng.

Tranh thủ ngày nghỉ làm, chị Nguyễn Thị Mỹ Dy (23 tuổi, ngụ phường Chợ Lớn, TP.HCM) đến tìm quần áo cho gia đình. Không chuẩn bị danh sách hay dự trù ngân sách, chị xem mẫu mã rồi mới quyết định mua. Sau một vòng lựa chọn, chị mua hai chiếc áo cho em nhỏ trong nhà với mức giảm 50%.

"Tôi nghe nói chương trình một năm chỉ có một lần nên đi xem thử, thấy cái nào ưng thì mua", chị Dy chia sẻ.

Cũng đến tìm hàng giảm giá, anh Tạ Trung Tính (ngụ phường Bình Đông, TP.HCM) dự định mua một đôi giày thể thao. Anh cho biết có thể mua thêm quần áo nếu tìm được sản phẩm phù hợp, tuy nhiên giới hạn tổng chi tiêu không quá 2 triệu đồng.

"Mình mua đồ không dựa vào ngày Black Friday hay bất cứ ngày lễ nào, mà dựa vào thời gian mình rảnh. Khi mình rảnh thì mình sẽ đi mua chứ không dựa vào ngày lễ", anh Tính nói.

Chưa đến Black Friday, người dân đã tranh thủ săn hàng giảm giá - Ảnh 2.

Phụ kiện điện thoại, móc khóa, sổ tay với giá bán từ 25.000 đồng - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Giá bán chi phối lựa chọn, khách gom đơn để giảm thêm

Giá bán là một trong những yếu tố được người tiêu dùng quan tâm khi mua sắm. Theo báo cáo thương mại điện tử nửa đầu năm 2026 của YouNet ECI, 68% người được khảo sát lựa chọn giá bán là yếu tố quan trọng nhất khi mua hàng trực tuyến, trong khi 53% quan tâm đến khuyến mãi.

Tại điểm bán hàng, ngoài mức giảm trực tiếp, khách mua từ 5 sản phẩm được giảm thêm 10%, từ 10 sản phẩm được giảm thêm 15%. Chính sách này khiến nhiều người tính toán số lượng, rủ bạn bè mua chung để đạt mức ưu đãi cao hơn.

Chưa đến Black Friday, người dân đã tranh thủ săn hàng giảm giá - Ảnh 3.

Nhiều mặt hàng thời trang được thông báo giảm đến 95%, kèm ưu đãi khi mua số lượng lớn - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Một số khách còn gọi video cho người thân xem mẫu mã, màu sắc, hỏi kích cỡ rồi chọn mua hộ. Những món hàng được gom vào cùng hóa đơn để hưởng mức giảm theo số lượng.

Chị Linh (ngụ phường Phú Thuận, TP.HCM) là một trong những khách mua nhiều sản phẩm. Sau khi lựa chọn 19 món quần áo có tổng giá niêm yết khoảng 15,8 triệu đồng, chị thanh toán 1.613.300 đồng nhờ các mức ưu đãi.

Theo chị Linh, việc mua hàng giảm giá không phụ thuộc vào Black Friday. Chị thường tham khảo các đợt khuyến mãi, thấy sản phẩm phù hợp thì lựa chọn. "Cái gì đẹp thì mình mua", chị nói.

Việc các đợt giảm giá diễn ra sớm giúp người tiêu dùng có thêm thời gian lựa chọn hàng phục vụ nhu cầu cuối năm. Tuy nhiên, mức giảm lớn so với giá niêm yết không đồng nghĩa mọi sản phẩm đều rẻ hơn giá thị trường. Người mua cần so sánh giá thực tế, cân nhắc nhu cầu trước khi gom thêm hàng chỉ để đạt điều kiện ưu đãi.

- Ảnh 1.Xăng dầu, điện đã giảm giá, bao giờ hàng quán mới chịu đu theo?

Giá xăng dầu, điện giảm từ đầu tháng 11, nhưng mức giảm chưa đủ lớn để các hàng quán tính đến chuyện hạ giá bán. Vì sao?

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
HÀ PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: khuyến mãi tiêu dùng phường Phú Thuận Giảm giá Black friday

    Dòng sự kiện: Thị trường khuyến mãi hàng ngày

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất