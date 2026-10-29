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Doanh nghiệp đổi cách bán giữa thị trường thương mại điện tử khắt khe

tác giả
ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN

Không còn dựa vào việc giảm giá ồ ạt hay trông chờ vào các đợt siêu sale đơn thuần, nhiều doanh nghiệp nội địa đang từng bước thay đổi chiến lược bán lẻ trực tuyến.

Doanh nghiệp đổi cách bán giữa thời thương mại điện tử khắt khe - Ảnh 1.

Thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam ngày càng phổ biến, nhưng cũng vô cùng khốc liệt - Ảnh: ĐỨC THIỆN

Tận dụng hạ tầng logistics ngách, ứng dụng công nghệ và chuẩn hóa vận hành là những cách đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng để bảo vệ biên lợi nhuận trước mùa tiêu dùng cuối năm.

Thoát thế cạnh tranh giá rẻ nhờ giải bài toán giao vận

Thói quen của người tiêu dùng trực tuyến thời gian gần đây cho thấy sự dịch chuyển đáng chú ý: cân nhắc kỹ về chất lượng, công dụng thực tế và đặc biệt khắt khe về thời gian giao hàng cũng như nguồn gốc xuất xứ. Thực tế này buộc nhà bán hàng không thể duy trì tư duy “đưa hàng lên mạng rồi chờ khách”, mà phải chủ động tái cấu trúc quy trình phân phối.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, nhà sáng lập thương hiệu Cỏ Cây Hoa Lá, cho biết người tiêu dùng hiện ưu tiên tính minh bạch và giá trị thực tế, thay vì mua sắm theo cảm tính. Do đó doanh nghiệp đã định hình lại dải sản phẩm, tập trung vào các combo chăm sóc thiết yếu và tăng cường giải thích chi tiết tính năng qua video, người sáng tạo nội dung.

Ở góc độ logistics, rào cản lớn nhất của các ngành hàng đặc thù như thiết bị gia dụng lớn, nội thất hay đồ cồng kềnh trước đây là chi phí giao nhận cao và nguy cơ hỏng hóc trong quá trình vận chuyển. 

Khi các nền tảng thương mại điện tử phối hợp cùng các đơn vị vận chuyển triển khai dịch vụ giao hỏa tốc nội đô và hỗ trợ mang vác lên tầng, lắp đặt tận nơi, nhiều doanh nghiệp đã lập tức mở rộng danh mục kinh doanh.

Số liệu từ báo cáo tăng trưởng của nhà bán hàng quý 3-2026 của Shopee Việt Nam ghi nhận nhóm đơn hàng cồng kềnh có giá trị giao dịch tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Đồng thời hơn 1 triệu người bán đã kích hoạt kênh giao hàng hỏa tốc cho hơn 44 triệu sản phẩm, kéo lượng đơn giao nhanh tăng 43%. Việc tận dụng hạ tầng sẵn có của nền tảng giúp nhà bán lẻ giải quyết được nút thắt giao vận - điều mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ khó tự đầu tư đồng bộ.

Ứng dụng công nghệ để cắt giảm chi phí tiếp cận khách

Bên cạnh khâu vận chuyển, chi phí tiếp thị trực tuyến tăng cao cũng đặt các nhà bán hàng vào bài toán tối ưu hóa vận hành. Thay vì đốt ngân sách vào quảng cáo hiển thị thụ động, việc kết hợp bán hàng qua livestream, video ngắn và tiếp thị liên kết (affiliate) đang trở thành giải pháp chuyển đổi trực tiếp.

Theo đại diện thương hiệu thời trang DELIZ, doanh thu từ các phiên phát trực tiếp (live) của nhãn hàng này trên sàn thương mại điện tử trong tháng 9-2026 đã tăng gần 40% so với tháng trước. Xu hướng mua sắm kết hợp giải trí giúp khách hàng nhìn thấy phom dáng, chất liệu thực tế của trang phục, từ đó giảm tỉ lệ hoàn, hủy đơn.

Doanh nghiệp đổi cách bán giữa thời thương mại điện tử khắt khe - Ảnh 2.

Những con số nổi bật từ báo cáo tăng trưởng của nhà bán hàng quý 3-2026 của Shopee Việt Nam - Ảnh chụp màn hình

Đặc biệt, bài toán chi phí nhân sự livestream - vốn tốn kém chi phí thuê người dẫn dắt (KOL/KOC) và duy trì khung giờ phát sóng kéo dài - đang được giải quyết bằng công nghệ. Nhiều thương hiệu đã bắt đầu thử nghiệm mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) trong khâu phát sóng trực tiếp.

Đại diện NutiFood GrowPLUS+ cho biết việc ứng dụng AI vào các phiên live giúp đơn vị mở rộng tần suất xuất hiện trước người tiêu dùng, tối ưu nguồn lực nhân sự vận hành nhưng vẫn duy trì được cơ hội tương tác và chuyển đổi đơn hàng liên tục. Báo cáo quý 3-2026 của Shopee cũng cho thấy xu hướng này: số lượng nhà bán ứng dụng AI livestream tăng gấp 28 lần, kéo theo số phiên live công nghệ tăng 45 lần và đơn hàng phát sinh tăng gấp 21 lần so với cùng kỳ.

Ngoài ra với các nhà bán hàng có năng lực sản xuất tốt, các chương trình hỗ trợ xuất khẩu trực tuyến (bán hàng xuyên biên giới B2C) do các sàn vận hành đang trở thành kênh thử nghiệm thị trường ngoại với chi phí thấp. Thay vì phải tự thành lập pháp nhân hay xây dựng kho bãi ở nước ngoài, mô hình bán hàng toàn cầu giúp hơn 600.000 lượt nhà bán đưa sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng trong khu vực Đông Nam Á.

Áp lực chuẩn hóa khi khung pháp lý siết chặt

Dù các công cụ từ sàn mang lại cơ hội gia tăng doanh số, sân chơi thương mại điện tử tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. Với việc các quy định pháp lý mới về thương mại điện tử chính thức có hiệu lực từ tháng 7-2026, yêu cầu về minh bạch xuất xứ hàng hóa, trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng và nghĩa vụ thuế được giám sát chặt chẽ hơn bao giờ hết.

Áp lực này buộc các gian hàng cá thể hoặc kinh doanh nhỏ lẻ phải lựa chọn: hoặc chuyên nghiệp hóa quy trình để nâng hạng gian hàng (lên Shop Yêu thích+ hoặc gian hàng chính hãng Mall), hoặc dần bị đào thải khỏi thuật toán đề xuất của sàn và sự quay lưng của người mua. Thống kê trong quý 3 cho thấy số nhà bán nâng cấp lên chuẩn Shopee Mall tăng gấp 2 lần, nhóm đạt nhãn Shop Yêu thích+ tăng 73%.

Bước vào quý 4-2026, giai đoạn cao điểm mua sắm lớn nhất trong năm với chuỗi lễ hội 11-11, 12-12 và Tết, việc tận dụng tốt hạ tầng số chỉ là điều kiện cần. Yếu tố quyết định sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp trên không gian mạng vẫn nằm ở chất lượng sản phẩm thực tế, khả năng kiểm soát dòng tiền và năng lực thích ứng với các tiêu chuẩn pháp lý mới của thị trường.

Doanh nghiệp đổi cách bán giữa thời thương mại điện tử khắt khe - Ảnh 1.Hai nữ doanh nhân Việt tìm hướng phát triển thương hiệu trên TMĐT

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, cùng lắng nghe hai nữ doanh nhân đứng sau thương hiệu OLV và Nệm Sơn chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh doanh trên Shopee, từ tiếp cận khách hàng đến tìm kiếm cơ hội tăng trưởng trên thương mại điện tử.

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ĐỨC THIỆN
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    Chủ đề: thương mại điện tử Shopee KOL logistics

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