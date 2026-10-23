Sức sống mới của siêu đô thị: Tổ hợp thời trang trở thành điểm hút khách quốc tế

Nhiều du khách tìm đến Việt Nam để mua sắm thời trang từ những video xu hướng trên nền tảng mạng xã hội - Ảnh: THẾ KIỆT

Trong cuộc cạnh tranh giữa các đô thị lớn, sức hấp dẫn không chỉ nằm ở những điểm tham quan quen thuộc, mà còn ở khả năng tạo ra trải nghiệm riêng, kết nối kinh doanh với văn hóa, du lịch và nhịp sống bản địa.

Với TP.HCM, đã có những không gian tưởng chừng bình thường đang trở thành điểm đến, mở ra cơ hội cho các mô hình dịch vụ mới và góp phần định hình bản sắc đô thị.

Cùng với Luật Phát triển đô thị vừa được thông qua, đây là cơ hội để thành phố phát triển các mô hình dịch vụ tích hợp, kết nối thương mại, văn hóa và tăng sức hút du lịch.

Đến Việt Nam, chi tiền triệu mua sắm thời trang

Một buổi chiều tại một tổ hợp thời trang ở phường Bến Thành, TP.HCM, Axel Onana (23 tuổi, đến từ Paris, Pháp) dành thời gian xem từng gian hàng, thử quần áo và tìm những thiết kế khác với những gì anh thường thấy ở quê nhà.

Axel biết đến các địa điểm mua sắm thời trang tại Việt Nam qua TikTok. Điều khiến anh bất ngờ là không gian cửa hàng rộng, sạch sẽ, cách trưng bày bắt mắt và mẫu mã có nhiều yếu tố mới mẻ.

So với Paris - kinh đô thời trang của thế giới, nơi Axel cho rằng các cửa hàng mình thường đến có xu hướng nhỏ và trang phục thiên về sự đơn giản, các local brand Việt đem lại trải nghiệm khác.

"Mức giá ở Việt Nam dễ tiếp cận hơn nhiều so với Paris. Sản phẩm đẹp và chất lượng nên tôi sẵn sàng dành khoảng 1.000 USD cho việc mua sắm", Axel chia sẻ.

Hai du khách người Anh là Ebun Adebanjo và Venus Njekwe, 25 tuổi, đến TP.HCM trong chuyến du lịch 9 ngày. Thông qua những nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội, họ tìm được những địa điểm bán local brand (thương hiệu thời trang nội địa) và dành thời gian khám phá các tổ hợp mua sắm.

Điều khiến hai du khách này thích thú không chỉ là quần áo. Các cửa hàng nằm gần nhau, không gian có máy lạnh, rộng rãi và có nhiều lựa chọn từ streetwear, đồ đi biển đến trang phục đi chơi buổi tối.

Theo hai du khách, sức hút của các tổ hợp thời trang cũng là một trong những lý do họ chọn TP.HCM làm điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình khám phá Việt Nam. Bên cạnh trải nghiệm nhịp sống sôi động, năng động của thành phố, họ còn tranh thủ tìm mua những món thời trang để sử dụng trong chuyến đi.

Ebun Adebanjo và Venus Njekwe (25 tuổi, Anh) mua sắm tại tổ hợp thời trang TP.HCM - Ảnh: THẾ KIỆT

"Khi nói đến local brand, người ta thường nghĩ ngay đến tệp khách tại Việt Nam. Vì thế, chúng tôi cũng xem đây là một trải nghiệm văn hóa, xem giới trẻ ở Việt Nam mặc gì, thích gì, làm gì...", du khách người Anh nói.

Terresa (22 tuổi, Mỹ) lại bị thu hút bởi những thiết kế mang tính thử nghiệm. Cô cho rằng các local brand Việt có nhiều kiểu dáng độc đáo, cho phép người mặc phối nhiều phong cách khác nhau.

Không chỉ mua quần áo, Terresa nhận thấy những địa điểm như vậy còn khiến du khách muốn tìm hiểu thêm về ẩm thực, văn hóa và con người Việt Nam.

Từ chung cư cũ đến những tổ hợp mới

Những khu tổ hợp mua sắm không phải là mô hình hoàn toàn mới.

Nhiều năm qua, các chung cư cũ ở khu vực trung tâm như 14 Tôn Thất Đạm, 42 Nguyễn Huệ hay 26 Lý Tự Trọng đã trở thành những địa chỉ quen thuộc của giới trẻ tìm kiếm thời trang nội địa. Mô hình các cửa hàng thời trang nằm trong những tòa nhà cũ, hoặc tận dụng không gian mua sắm dưới lòng đất từng tạo nên "cơn sốt" với một bộ phận người trẻ Việt Nam.

Các tổ hợp mua sắm ở TP.HCM có gì mà du khách quốc tế sẵn sàng chi mạnh? - Video: THẾ KIỆT - TRƯƠNG LINH

Từ nền tảng này, các tổ hợp thời trang mới xuất hiện với cách vận hành khác. Không đơn thuần là nơi cho nhiều cửa hàng thuê ki ốt, các tổ hợp gần đây lựa chọn mô hình all-in-one tập trung quản lý và vận hành toàn bộ không gian, lựa chọn thương hiệu và thiết kế trải nghiệm.



Theo ghi nhận, dù là ngày trong tuần, lượng khách ghé đến những địa điểm này lên tới hàng trăm khách mỗi giờ, chủ yếu là tệp khách trẻ và du khách nước ngoài.

Khách đến đây có thể mua sắm, ăn uống, nghỉ ngơi, chụp ảnh và khám phá nhiều thương hiệu trong cùng một điểm đến. Không gian vì vậy cũng trở thành một phần của sản phẩm, thay vì chỉ là nơi để bán hàng.

Một số địa chỉ nổi tiếng có thể kể đến như 11 Garmentory, Compound Garment, Tan Dinh Compound... cũng phát triển theo mô hình đa thương hiệu, đa trải nghiệm, tập trung vào các hãng thời trang nội địa - Ảnh: THẾ KIỆT

Đại diện 11 Garmentory cho biết đơn vị này bắt đầu nhận thấy lượng khách quốc tế tăng từ cuối năm 2024, rõ nét hơn từ đầu năm 2026. Những ngày cuối tuần, tổ hợp này ghi nhận khoảng 2.000 lượt khách mỗi ngày, cao hơn khoảng 1,5 lần ngày thường.

Đáng chú ý, khách quốc tế không chỉ ghé xem. Theo 11 Garmentory, mức chi tiêu trung bình của một lượt mua sắm của khách quốc tế khoảng 3 triệu đồng, thậm chí có những đơn hàng lên tới 60-70 triệu đồng.

"Khách quốc tế tìm kiếm một không gian mua sắm thoải mái, mát mẻ, có chỗ ngồi nghỉ và đủ đa dạng để họ dành thời gian khám phá. Đây cũng là lý do mô hình multi-brand phù hợp với nhóm khách này", đại diện 11 Garmentory cho biết.

Du khách quốc tế trải nghiệm mua sắm thời trang tại các tổ hợp với mức chi cao - Ảnh: THẾ KIỆT

Một số tổ hợp thời trang nổi bật tại TP.HCM 11 Garmentory (117B Nguyễn Đình Chính, phường Cầu Kiệu) tập trung thời trang đường phố với thiết kế từ tối giản đến táo bạo, dành cho cả nam và nữ. Rue Miche (171 Đồng Khởi, phường Sài Gòn) mang cảm hứng Pháp, theo đuổi phong cách đô thị hiện đại và các thiết kế độc bản. Tan Dinh Compound (234-236 Hai Bà Trưng, phường Tân Định) hướng đến trang phục đơn giản, tiện dụng hằng ngày. ASA Compound (90 Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định) quy tụ các thương hiệu thời trang thiết kế theo phong cách đường phố theo hơi hướng y2k. NOI Space (385E2 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh) có quần áo và phụ kiện mới lẫn secondhand, phong cách vintage với mức giá dễ tiếp cận.