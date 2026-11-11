TP.HCM: Doanh nghiệp công nghệ, tài chính... tung chính sách 'khủng' cho đợt khuyến mãi, kích cầu

Tại lễ công bố chương trình kích cầu mua sắm "Vibrant Ho Chi Minh City - Shopping Season 2026", nhiều chương trình ưu đãi quy mô lớn đã được thông tin - Ảnh: THẾ KIỆT

Tối 11-11, tại lễ công bố chương trình kích cầu mua sắm "Vibrant Ho Chi Minh City - Shopping Season 2026" do UBND TP.HCM chủ trì, đại diện các doanh nghiệp bán lẻ hàng hiệu, tập đoàn lớn khẳng định đã sẵn sàng để "làm nên điều khác biệt" cho chương trình, góp phần thúc đẩy tiêu dùng, hỗ trợ người dân mua sắm.

Hàng loạt cửa hàng thời trang, mỹ phẩm chính hãng giảm giá sâu

Bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), nhận định châu Á đang là khu vực phát triển sôi động bậc nhất thế giới về du lịch và mua sắm. Với chiến dịch "Vibrant Ho Chi Minh City", TP.HCM đã chính thức bước vào sân chơi này và cộng đồng doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành để đưa thành phố lên bản đồ mua sắm khu vực.

Theo bà Tiên, IPPG hiện là đại diện của hơn 138 thương hiệu quốc tế tại Việt Nam và tham gia chiến dịch "Vibrant Ho Chi Minh City" 2026 với khoảng 500 cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, ẩm thực tại các trung tâm thương mại cùng ga quốc nội, quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất.

"Bà con được mua hàng chính hãng của các thương hiệu trong và ngoài nước với giá ưu đãi ngay tại TP.HCM kèm quà tặng, phiếu mua hàng và ưu đãi thanh toán...

Khi du khách đến đông hơn, người lao động, tiểu thương và các doanh nghiệp của thành phố sẽ có thêm việc làm và thu nhập", bà Tiên nhấn mạnh.

Bà cũng gợi mở 5 định hướng lớn để TP.HCM xây dựng mùa mua sắm thường niên ngang tầm các sự kiện lớn như Dubai Shopping Festival hay Great Singapore Sale trên thế giới.

Cụ thể, đó là xây dựng thương hiệu thường niên với lịch cố định; phát triển mua sắm không biên giới (hoàn thuế nhanh, thanh toán QR xuyên biên giới, thông tin đa ngôn ngữ); kết nối các điểm đến khu vực; phát triển mô hình thành phố không ngủ gắn với kinh tế đêm; và đẩy mạnh cơ chế hợp lực công - tư.

Hạ tầng công nghệ, tài chính sẵn sàng nhập cuộc

Để chiến dịch lan tỏa thực chất, nền tảng số và nguồn vốn đóng vai trò then chốt. Chia sẻ tại lễ công bố, bà Vũ Thị Minh Thúy, Phó giám đốc Viettel TP.HCM, cam kết tập đoàn sẽ huy động tối đa nguồn lực về hạ tầng viễn thông, nhân sự và giải pháp số.

Theo đó, ngày 17-11 tới, Viettel sẽ tổ chức diễn đàn kết nối giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp với các gói hỗ trợ công cụ quản trị, bán hàng và thanh toán. Trong tháng 12, đơn vị sẽ đồng hành cùng chương trình "Sao nhập ngũ" dự kiến thu hút từ 20.000 đến 30.000 người tham gia.

Đa dạng các chương trình khuyến mãi, kích cầu sẽ được TP.HCM triển khai mạnh mẽ trong dịp cuối năm 2026 và đầu 2027 - Ảnh: N.TRÍ

Tại đây, Viettel sẽ bố trí khu vực riêng của "Vibrant HCMC", dành 1.000 vé miễn phí cho người dân, góp phần tạo nên một không gian trải nghiệm sôi động, gần gũi và giàu cảm hứng. Đồng thời, Viettel hỗ trợ truyền thông miễn phí cho chương trình thông qua hệ thống tin nhắn SMS và kênh Tammi OA chính thống.

Đây sẽ là nơi người dân, doanh nghiệp và du khách có thể theo dõi thông tin sự kiện, nhận voucher, tra cứu ưu đãi và tương tác với chương trình một cách thuận tiện.

Trong khi đó đại diện khối tài chính - vận tải, ông Đàm Thế Thái, Phó tổng giám đốc HDBank (thuộc Tập đoàn Sovico), khẳng định các đơn vị trong liên minh như Vietjet đã sơn biểu tượng "Vibrant Ho Chi Minh City" lên thân máy bay, kết hợp cùng hình ảnh cờ đỏ sao vàng và giai điệu Hello Vietnam để mang thông điệp mời gọi du khách từ các đường bay quốc tế.

Về mặt dịch vụ, HDBank kết hợp các gói vay ưu đãi tiêu dùng với nguồn vốn lưu động quản lý dòng tiền giúp tiểu thương nhập hàng cuối năm; mạng lưới bán lẻ và ứng dụng ngân hàng số Vikki tiếp tục mở rộng chuỗi tiện ích.

Hệ sinh thái khách hàng thân thiết SkyJoy của Vietjet với hơn 20 triệu thành viên cũng tích cực liên kết các điểm lưu trú, mua sắm nhằm gia tăng giá trị cho từng hành trình của du khách khi đến TP.HCM.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, sự kết hợp đồng bộ giữa chính quyền, các tổ chức đoàn thể cùng khối doanh nghiệp thương mại, công nghệ và dịch vụ được kỳ vọng sẽ tạo nên một mùa mua sắm cuối năm bùng nổ, thúc đẩy kinh tế đêm và khẳng định sức hút năng động của TP.HCM.

Hội phụ nữ vào cuộc thúc đẩy và lan tỏa chương trình Chia sẻ tại lễ công bố chương trình kích cầu mua sắm "Vibrant Ho Chi Minh City - Shopping Season 2026", bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, cho biết Hội cam kết đồng hành qua nhiều nội dung như vận động hội viên tham gia chuỗi hoạt động mua sắm, thanh toán số. Chú trọng thúc đẩy tiêu dùng xanh, phát huy vai trò người nội trợ hiện đại trong quản lý chi tiêu thông minh. Gắn kích cầu với an sinh xã hội: 168 Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, xã sẽ tổ chức ít nhất một hoạt động kích cầu gắn với "phiên chợ nghĩa tình", vận động trích doanh thu hỗ trợ phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi đón Tết ấm áp. Ông Trần Công Hậu, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sài Gòn, cho biết cam kết vận động các cơ sở kinh doanh đưa ra chương trình khuyến mãi rõ ràng, nâng cao thái độ phục vụ văn minh và đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt. Đặc biệt, dự kiến trong tháng 12-2026, phường sẽ ra mắt và thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ doanh nghiệp cùng với bản đồ số kinh tế.



Chương trình "Vibrant HCMC - Shopping Season 2026" triển khai từ 1-11-2026 đến 5-2-2027, do UBND TP.HCM chỉ đạo. Với thông điệp "TP.HCM - Sống động từng trải nghiệm", chương trình thể hiện quyết tâm huy động các nguồn lực xã hội, kết nối các lĩnh vực thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao, ẩm thực, giải trí, công nghệ và tài chính để thúc đẩy sức mua và tăng trưởng thương mại - dịch vụ. Theo ban tổ chức, chỉ sau thời gian ngắn phát động, chương trình đã ghi nhận những kết quả tích cực: kết nối hơn 39 sự kiện quy mô lớn của TP và gần 300 sự kiện, hoạt động tại các phường, xã và doanh nghiệp; thu hút sự tham gia, hưởng ứng của hơn 30 tập đoàn, 66 trung tâm thương mại và trên 5.000 điểm bán lẻ; gần 100 chương trình khuyến mại lớn với tổng giá trị ưu đãi trên 250 tỉ đồng; các ngân hàng thương mại đã công bố các gói tín dụng tiêu dùng trên 10.000 tỉ đồng. Từ nền tảng đó, TP đặt mục tiêu tổng giá trị giao dịch trên 30.000 tỉ đồng, trong đó tạo thêm từ 10.000 đến 11.000 tỉ đồng nhờ hiệu ứng kích cầu. Đã mở cổng thông tin để khách "săn" khuyến mãi: Từ ngày 5-11-2026, hai cổng thông tin songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn đã mở truy cập, phục vụ kết nối thông tin sự kiện, điểm đến, hoạt động mua sắm, ưu đãi và dịch vụ của chương trình.



TP.HCM sắp bước vào đợt tổng kích cầu '5 trong 1' Với hơn 250 tỉ đồng ưu đãi từ hơn 100 thương hiệu, TP.HCM chuẩn bị triển khai chương trình tổng kích cầu cuối năm theo mô hình “5 trong 1”, kết hợp mua sắm, giải trí, du lịch, thương mại điện tử và thanh toán số.



