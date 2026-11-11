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Shopee tung ưu đãi 11.11, đồng hành cùng chương trình kích cầu của TPHCM

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A.D.
A.D.
A.D.

Hưởng ứng chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 của TP.HCM, Shopee tham gia các hoạt động thúc đẩy thương mại điện tử, mở đầu bằng chiến dịch mua sắm 11.11 với nhiều chương trình giảm giá, hướng đến người tiêu dùng và các nhà bán hàng.

Shopee tung ưu đãi 11.11, đồng hành cùng chương trình kích cầu của TPHCM - Ảnh 1.

Lãnh đạo thành phố, các sở, ngành tại lễ phát động chương trình trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu, diễn ra vào 28-10-2026. Ảnh: Diễn đàn Kinh tế Mùa thu

TP.HCM kết nối các hoạt động kích cầu cuối năm

UBND TP.HCM vừa công bố triển khai Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 với tên gọi Vibrant Ho Chi Minh City (Vibrant HCMC), nhằm thúc đẩy thương mại, tiêu dùng và tạo thêm động lực cho thị trường trong giai đoạn mua sắm cao điểm. Chương trình có sự tham gia của doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có các nền tảng thương mại điện tử.

Do Sở Công Thương TP.HCM chủ trì theo chỉ đạo của UBND thành phố, Vibrant HCMC được triển khai với sự phối hợp của Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM (VIFC-HCMC), các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Mang thông điệp "Thành phố Hồ Chí Minh - Sống động từng trải nghiệm", chương trình diễn ra từ tháng 11-2026 đến tháng 2-2027, kết nối các hoạt động thương mại, dịch vụ, văn hóa và du lịch trên địa bàn.

Một trong những trọng tâm của chương trình là kết nối hoạt động trực tuyến với các không gian mua sắm, sự kiện và dịch vụ tại thành phố. Hệ sinh thái số được định hướng phát triển trên 5 nhóm trải nghiệm gồm mua sắm tập trung, thương mại điện tử, du lịch - trải nghiệm, thanh toán số và tài chính số.

Theo kế hoạch, Vibrant HCMC đặt mục tiêu đạt hơn 30.000 tỉ đồng tổng giá trị giao dịch hàng hóa (GMV) qua các nền tảng thương mại và thanh toán. Trong đó, giá trị giao dịch tăng thêm kỳ vọng đạt khoảng 10.000 - 11.000 tỉ đồng.

Thông qua sự phối hợp giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, thành phố kỳ vọng mở rộng kênh tiếp cận người tiêu dùng, đồng thời tạo thêm cơ hội kinh doanh cho các đơn vị tham gia.

Shopee triển khai chiến dịch mua sắm 11.11

Là một trong những nền tảng thương mại điện tử đồng hành cùng Vibrant HCMC, Shopee tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại và kích cầu tiêu dùng trong thời gian diễn ra chương trình.

Thông qua các chương trình khuyến mại trên nền tảng, doanh nghiệp hướng đến kết nối người tiêu dùng với sản phẩm, thương hiệu và nhà bán hàng, trong đó có các đơn vị kinh doanh tại địa phương.

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Chiến dịch Shopee 11.11 hưởng ứng chương trình "Vibrant HCMC". Ảnh: Shopee.

Mở đầu chuỗi hoạt động là chiến dịch "Shopee 11.11 - Sale khủng của năm", diễn ra từ ngày 26-10 đến hết ngày 13-11. Theo thông tin từ doanh nghiệp, chương trình có các mức ưu đãi như voucher toàn sàn giảm đến 350.000 đồng cho đơn hàng từ 600.000 đồng; Siêu Voucher Xtra giảm đến 720.000 đồng cho đơn từ 2 triệu đồng và ưu đãi đến 700.000 đồng cho đơn từ 1 triệu đồng trên Shopee Mall.

Các chương trình áp dụng cho nhiều ngành hàng như điện tử, điện thoại và phụ kiện, hàng tiêu dùng, đồ gia dụng. Thành viên ShopeeVIP cũng có thể tiếp cận một số ưu đãi riêng.

Shopee tung ưu đãi 11.11, đồng hành cùng chương trình kích cầu của TPHCM - Ảnh 3.

Trong khuôn khổ chương trình, Shopee mang đến loạt ưu đãi mua sắm hấp dẫn cho người tiêu dùng. Ảnh: Shopee.

Thông tin chi tiết về các chương trình khuyến mại và ưu đãi mua sắm hiện có được cập nhật trên ứng dụng Shopee tại: https://shopee.vn/ hoặc trang chương trình 11.11 tại : https://shopee.vn/m/11-11.

Bên cạnh đó, người dân và du khách cũng có thể truy cập cổng thông tin chính thức của chương trình Vibrant HCMC - Sống động từng trải nghiệm tại: https://songdong.hochiminhcity.gov.vn/home-page/partner/01a17c2f-0796-799b-bb91-b77fe6000182, tìm kiếm Shopee trong danh sách Đối tác đồng hành để tìm hiểu thêm về các hoạt động kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy thương mại liên quan.

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    Chủ đề: Shopee mua sắm sale Vibrant HCMC 11.11

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