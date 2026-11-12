Vibrant HCMC 2026: Hàng ngàn voucher từ ăn uống, đi lại đến công nghệ, nhận ưu đãi cách nào?

Rất nhiều ưu đãi mua sắm đang chờ người dùng khám phá - Ảnh: KIM LOAN

Với thông điệp "Thành phố Hồ Chí Minh - Sống động từng trải nghiệm", chương trình kích cầu mua sắm năm nay quy tụ sự tham gia của nhiều thương hiệu lớn trên đa dạng lĩnh vực, từ tiêu dùng thiết yếu, ẩm thực, giải trí đến công nghệ và dịch vụ số.

Đa dạng hình thức giảm giá, tặng quà và trợ giá

Ghi nhận trên cổng thông tin chính thức của chương trình tại địa chỉ songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn cùng công bố từ các doanh nghiệp đồng hành, các hình thức khuyến mãi được thiết kế linh hoạt để tối ưu chi phí cho người tiêu dùng.

Trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông và chuyển đổi số, hệ thống bán lẻ Di Động Việt triển khai chương trình thu cũ - đổi mới trợ giá lên đến 5,5 triệu đồng cho các sản phẩm Apple (hoặc 2 triệu đồng cho các dòng Samsung Galaxy S26, Z8 Series...), đi kèm ưu đãi thanh toán đến 4 triệu đồng, trả góp 0% và giảm thêm cho học sinh, sinh viên, tài xế công nghệ.

Tương tự, hệ thống FPT Shop phát hành voucher giảm 3% (tối đa 1 triệu đồng) cho điện thoại, laptop, điện máy; giảm 5% cho phụ kiện và 10% cho eSIM quốc tế tại 113 cửa hàng ở TP.HCM đến hết ngày 31-12-2026.

Trong khi đó, nhà mạng FPT Telecom (từ 14-11-2026 đến 10-2-2027) giảm 30% cước trong 3 tháng đầu cho khách hàng đăng ký mới Combo Internet - Truyền hình - Camera hoặc nâng cấp dịch vụ hiện hữu, đồng thời tặng mã giảm 50% (tối đa 300.000 đồng) gói giải trí FPT Play V.VIP2.

Viettel cũng mang đến chuỗi ưu đãi dịch vụ di động, Internet, giảm đến 30% cước vận chuyển và miễn phí 6 tháng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Viettel Tendoo cho hộ kinh doanh.

Trong lĩnh vực tiêu dùng nhanh, ăn uống và di chuyển, Grab tung ưu đãi giảm 50% (tối đa 20.000 đồng) cho các đơn hàng GrabFood và GrabMart đến hết năm 2026.

Các ví điện tử và cổng thanh toán như Zalopay và VNPAY liên kết với loạt ngân hàng (Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank...) cùng các chuỗi F&B, siêu thị (Phúc Long, Texas Chicken, Three O'Clock Coffee, AEON, GS25...) để tung hàng chục mã giảm giá từ 10% đến 50%, hoặc hoàn xu khi thanh toán.

Ngoài ra, Bách Hóa Xanh cũng phối hợp trao tặng các phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng thông qua hoạt động bốc thăm may mắn tại sự kiện lễ hội.

Hệ thống nhà thuốc Long Châu tung ưu đãi cho gia đình từ 3 thành viên - Ảnh: MỸ HUYỀN

Trong khi đó, ví điện tử MoMo tung chuỗi ưu đãi gắn liền với các giao dịch thiết yếu hằng ngày: hoàn tiền đến 15.000 đồng khi chuyển tiền; giảm đến 50.000 đồng khi lần đầu thanh toán hóa đơn điện, nước, Internet; giảm đến 35.000 đồng khi nạp điện thoại, data 4G/5G. Người dùng mở mới Ví trả sau trên ứng dụng còn được hoàn đến 50.000 đồng cho đơn hàng TikTok Shop và mua gói data chỉ từ 1.000 đồng.

Ở mảng chăm sóc sức khỏe và giải trí, hệ thống nhà thuốc Long Châu áp dụng mô hình "Tài khoản gia đình" trên ứng dụng. Khi liên kết từ 3 thành viên trở lên, gia đình không chỉ được cộng dồn tích điểm, nhận bộ voucher trị giá hơn 1 triệu đồng mà còn được tặng bộ 3 quà tặng 0 đồng (kem đánh răng, khẩu trang, băng cá nhân trẻ em) trong tháng 11-2026.

Ở mảng giải trí, người dùng đăng ký TikTok Shop VIP còn có cơ hội nhận vé tham dự đại nhạc hội TikTok Shop Fun Fest 2026 diễn ra ngày 14-11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Cách thức để người dân dễ dàng "săn" và nhận ưu đãi

Để tiếp cận và sử dụng các quyền lợi khuyến mãi một cách thuận tiện, người tiêu dùng có thể tiến hành theo các kênh khác nhau.

Chẳng hạn, người dân có thể truy cập vào cổng thông tin chính thức của chương trình qua website songdong.hochiminhcity.gov.vn hoặc hello.hochiminhcity.gov.vn, đăng nhập/đăng ký tài khoản để lưu mã giảm giá vào "Ví Voucher" cá nhân theo từng ngành hàng (Ăn uống, Mua sắm, Giải trí, Du lịch) hoặc tham gia tính năng "Vòng quay may mắn" để săn quà tặng ngẫu nhiên. Website cũng tích hợp bản đồ định vị giúp người dùng tìm kiếm các cửa hàng đang có ưu đãi ở gần vị trí của mình nhất.

Hoặc người dùng cũng có thể nhận ưu đãi trực tiếp qua ứng dụng và website của các doanh nghiệp tham gia chương trình. Với các dịch vụ viễn thông, nhà thuốc hay ví điện tử, khách hàng có thể thao tác trực tiếp trên nền tảng của từng đơn vị.

Chẳng hạn, người dùng mở ứng dụng Long Châu và xác thực mối quan hệ cư trú qua VNeID (hoặc giấy tờ hợp lệ) để kích hoạt tài khoản gia đình; đăng ký Internet qua website fpt.vn hoặc ứng dụng Hi FPT để nhận mã FPT Play qua tin nhắn SMS; hoặc chọn thanh toán qua VNPAY, Zalopay tại quầy để hệ thống tự động trừ tiền theo mã khuyến mãi.

Đối với MoMo, người dùng chỉ cần xác thực tài khoản, liên kết ngân hàng và nhập trực tiếp các mã ưu đãi tương ứng (như CHUYENTIEN15, MMHOADON, NOPPHAT, CHAOMUNG...) tại bước thanh toán trên ứng dụng.

Ngoài ra, người dùng còn có thể nhận ưu đãi qua việc mua sắm trực tiếp tại hệ thống cửa hàng bán lẻ. Đối với các chương trình thu cũ đổi mới, trợ giá sinh viên, tài xế công nghệ hoặc nhận voucher giấy, người dân có thể đến trực tiếp hệ thống cửa hàng của Di Động Việt, FPT Shop, siêu thị AEON, Bách Hóa Xanh... trên địa bàn TP.HCM để được nhân viên tư vấn, định giá thiết bị và áp dụng ưu đãi ngay tại quầy thanh toán.

Chương trình "Vibrant HCMC - Shopping Season 2026" triển khai từ 1-11-2026 đến 5-2-2027, do UBND TP.HCM chỉ đạo. Với thông điệp "TP.HCM - Sống động từng trải nghiệm", chương trình thể hiện quyết tâm huy động các nguồn lực xã hội, kết nối các lĩnh vực thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao, ẩm thực, giải trí, công nghệ và tài chính để thúc đẩy sức mua và tăng trưởng thương mại - dịch vụ. Theo ban tổ chức, chỉ sau thời gian ngắn phát động, chương trình đã ghi nhận những kết quả tích cực: kết nối hơn 39 sự kiện quy mô lớn của TP và gần 300 sự kiện, hoạt động tại các phường, xã và doanh nghiệp; thu hút sự tham gia, hưởng ứng của hơn 30 tập đoàn, 66 trung tâm thương mại và trên 5.000 điểm bán lẻ; gần 100 chương trình khuyến mại lớn với tổng giá trị ưu đãi trên 250 tỉ đồng; các ngân hàng thương mại đã công bố các gói tín dụng tiêu dùng trên 10.000 tỉ đồng. Từ nền tảng đó, TP đặt mục tiêu tổng giá trị giao dịch trên 30.000 tỉ đồng, trong đó tạo thêm từ 10.000 đến 11.000 tỉ đồng nhờ hiệu ứng kích cầu. Đã mở cổng thông tin để khách "săn" khuyến mãi: Từ ngày 5-11-2026, hai cổng thông tin songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn đã mở truy cập, phục vụ kết nối thông tin sự kiện, điểm đến, hoạt động mua sắm, ưu đãi và dịch vụ của chương trình.