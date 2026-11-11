TP.HCM tưng bừng khởi động chuỗi hoạt động khuyến mãi, kích cầu lớn trên toàn địa bàn

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại lễ công bố - Ảnh: THẾ KIỆT

Tối 11-11, tại công viên Lam Sơn, phường Sài Gòn, UBND TP.HCM tổ chức lễ công bố Chương trình "Vibrant HCMC - Shopping Season 2026", khởi động chuỗi hoạt động mua sắm, tiêu dùng và trải nghiệm trên toàn thành phố trong giai đoạn cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán 2027.

Với thông điệp "TP.HCM - Sống động từng trải nghiệm", chương trình thể hiện quyết tâm huy động các nguồn lực xã hội, kết nối các lĩnh vực thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao, ẩm thực, giải trí, công nghệ và tài chính để thúc đẩy sức mua và tăng trưởng thương mại - dịch vụ.

Cơ hội lớn cho kích cầu, thúc đẩy tăng trưởng

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh năm 2026, thành phố phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số; khu vực dịch vụ phải tăng trưởng 13,84%. Muốn đạt được phải có giải pháp đủ mạnh, cách làm đột phá và sự chung sức, đồng lòng.

Vibrant HCMC kết nối thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao, công nghệ và tài chính thành một chỉnh thể thống nhất. Shopping Season chính là mũi nhọn của chỉnh thể đó - nơi mọi liên kết phải được chuyển hóa thành giao dịch, thành doanh thu, thành lợi ích thực chất cho người dân và doanh nghiệp.

Theo ông Vũ, chương trình năm nay có quy mô rộng, thời gian kéo dài đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi. Doanh nghiệp được áp dụng mức khuyến mại tối đa lên đến 100% theo quy định pháp luật. Đây là cơ hội lớn cho hoạt động kích cầu. Nhưng thành phố không khuyến khích cuộc đua giảm giá đơn thuần. Doanh nghiệp hãy cạnh tranh bằng chất lượng, uy tín và trải nghiệm khách hàng.

Đông đảo đại biểu tham dự Lễ công bố chương trình kích cầu mua sắm Vibrant Ho Chi Minh City - Shopping Season 2026 - Ảnh: SCT

Ban tổ chức cho biết ngày 28-10, UBND TP.HCM đã phát động Chương trình Tổng kích cầu "Vibrant HCMC", chỉ sau 10 ngày đã ghi nhận những kết quả tích cực: kết nối hơn 39 sự kiện quy mô lớn của thành phố và gần 300 sự kiện, hoạt động tại các phường, xã và doanh nghiệp.

Chương trình thu hút sự tham gia, hưởng ứng của hơn 30 tập đoàn, 66 trung tâm thương mại và trên 5.000 điểm bán lẻ; gần 100 chương trình khuyến mại lớn với tổng giá trị ưu đãi trên 250 tỉ đồng; các ngân hàng thương mại đã công bố các gói tín dụng tiêu dùng trên 10.000 tỉ đồng.

"Từ nền tảng đó, thành phố đặt mục tiêu tổng giá trị giao dịch trên 30.000 tỉ đồng, trong đó tạo thêm từ 10.000 đến 11.000 tỉ đồng nhờ hiệu ứng kích cầu. Những con số này không chỉ để công bố. Đó là cam kết - và sẽ được đo lường, kiểm chứng bằng dữ liệu cụ thể", ông Trương Minh Huy Vũ khẳng định.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị, sở ngành thực hiện nghi thức ký kết về việc chung tay thực hiện chương trình - Ảnh: THẾ KIỆT

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo UBND phường Sài Gòn cho biết phường xác định đây là dịp để phát huy lợi thế địa bàn gắn hoạt động mua sắm với du lịch và trải nghiệm đô thị, góp phần tạo môi trường mua sắm sôi động, nâng cao trải nghiệm của người dân, du khách...

Hệ thống bán lẻ, sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp... đua nhau khuyến mại

Theo Sở Công Thương, trong khuôn khổ chương trình, một điểm nhấn trong việc mở rộng kênh tiêu thụ hàng hóa là Shopee phối hợp cùng Melive tổ chức chuỗi "Superlive 3 tháng" vào các đợt cao điểm: ngày 11-11-2026, 12-12-2026 và 15-1-2027.

Chương trình có danh sách 305 nhà bán hàng đăng ký tham gia, kết nối các nhãn hàng với người sáng tạo nội dung và hoạt động bán hàng trên nền tảng Shopee, với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Song song đó, doanh nghiệp đề xuất chiến dịch "1.000 phiên livestream bán hàng Melive x Vibrant HCMC 2026", dự kiến từ ngày 11-11-2026 đến hết tháng 2-2027 trên TikTok Shop, huy động mạng lưới nhà sáng tạo nội dung, KOL/KOC và các nhà bán hàng...

Hưởng ứng Chương trình Vibrant HCMC, Tiki triển khai chuỗi "Mùa Sale huyền thoại" từ tháng 11-2026 đến ngày 15-2-2027, với các đợt ưu đãi trọng điểm 11-11, 12-12, Year End Sale, Sinh nhật Tiki (11-1) và mùa mua sắm Tết; giảm giá lên đến 50%, các chương trình đồng giá từ 11.000 đồng và nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Đặc biệt, từ ngày 15-12, Tiki dự kiến thử nghiệm mô hình giao hàng trong 30 phút đối với một số nhóm hàng thiết yếu, thực phẩm chế biến sẵn và thuốc không kê đơn.

Lãnh đạo UBND TP.HCM, Sở Công Thương TP.HCM tham quan các gian hàng trong khuôn khổ chương trình - Ảnh: THẾ KIỆT

Các hệ thống bán lẻ, trung tâm thương mại và đơn vị tổ chức sự kiện hưởng ứng chương trình bằng nhiều hình thức giảm giá, tặng quà, voucher và hoạt động trải nghiệm tại điểm bán, ví dụ như: Trung tâm thương mại Gigamall dự kiến tổ chức cao điểm Black Friday từ ngày 24 đến 30-11 trong khuôn khổ chiến dịch từ 16-11 đến 6-12-2026.

Trong khuôn khổ chương trình còn có chuỗi sự kiện khuyến mại hàng hiệu Sài Gòn Mega Sale dự kiến từ ngày 11 đến 15-11 tại khách sạn Rex Sài Gòn, và "Vũng Tàu Mega Sale" từ 18 đến 22-11 tại Trung tâm Hội nghị Aurora Vũng Tàu; khuyến mại hàng hiệu "City Sale" tổ chức từ 18-12-2026 đến 3-1-2027 tại Trung tâm Thương mại SC VivoCity và Thiso Mall Sala.

Các sự kiện tập trung các nhóm hàng thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, phụ kiện, hàng thể thao và tiêu dùng, với mức ưu đãi dự kiến phổ biến từ 30% đến 80%, góp phần mở rộng không gian mua sắm và kết nối các thương hiệu trong nước, quốc tế.



Đông đảo doanh nghiệp du lịch, ẩm thực, giải trí và dịch vụ triển khai các gói ưu đãi, sản phẩm liên kết và chính sách chăm sóc khách hàng trong mùa mua sắm cuối năm. Tiêu biểu, Vietravel đăng ký chương trình du lịch Tết 2027 với các ưu đãi đặt tour sớm, hoàn tiền; MENAS đăng ký 12 nhóm ưu đãi mua sắm, ẩm thực, giải trí và dịch vụ, dự kiến phát hành 18.000 voucher.

Bên cạnh đó các đơn vị như: IPPG, Viettel, Vietcombank, MSB, MoMo, VNPAY, ZaloPay, Grab, TikTok, Vietjet, Got It, Mastercard... được kết nối trong các lĩnh vực tài chính, thanh toán, công nghệ, dịch vụ, bán lẻ. Các đơn vị này công bố áp dụng nhiều chương trình khuyến mại, ưu đãi và hình thức tham gia.

Điểm khác biệt tạo nên mùa mua sắm bùng nổ Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố chương trình Shopping Season in Vibrant HCMC 2026 - Ảnh: SCT Chương trình "Vibrant HCMC - Shopping Season 2026" triển khai từ ngày 1-11-2026 đến 5-2-2027, do UBND TP.HCM chỉ đạo, Sở Công Thương là cơ quan thường trực, phối hợp với Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, các sở, ngành, địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp triển khai thực hiện. Điểm mới của chương trình là phương thức liên kết "5 trong 1", kết hợp mua sắm, giải trí, du lịch, thương mại điện tử và thanh toán số; kết nối các sự kiện, điểm đến, hệ thống phân phối và nền tảng trực tuyến trong một chương trình chung. "Để chương trình thực sự tạo chuyển biến, tôi đề nghị các sở, ngành, UBND các phường, xã, đặc khu vào cuộc quyết liệt. Cộng đồng doanh nghiệp, hệ thống bán lẻ, các tổ chức tài chính... hãy đồng hành bằng ưu đãi thật, sản phẩm tốt, dịch vụ tận tâm. Về phía chính quyền, TP cam kết đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để chương trình được triển khai mạnh mẽ, liên tục và đi vào chiều sâu", ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định. Đã mở cổng thông tin để khách truy cập "săn" hàng khuyến mãi: Từ ngày 5-11, hai cổng thông tin songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn đã mở truy cập, phục vụ kết nối thông tin sự kiện, điểm đến, hoạt động mua sắm, ưu đãi và dịch vụ.