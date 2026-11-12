TP.HCM vào mùa 'sale', nhưng săn thế nào cho đáng tiền?

Nhiều bà nội trợ chia sẻ bí quyết "săn sale" là canh livetream trên các nền tảng (trong ảnh là các KOL, KOC đang livetream trong Ngày hội Việt Nam Xanh) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Với kinh nghiệm mua sắm onlie nhiều năm trên các sàn thương mại điện tử, các bà nội trợ chia sẻ bí kíp để săn sale giá tốt, hàng chất lượng.

Bí quyết "săn sale" có giá tốt hàng chất

Chị Nguyễn Việt Phương Dung (ngụ phường Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết nguyên tắc hàng đầu là phải kiên nhẫn theo dõi, so sánh giá và kiểm tra kỹ độ uy tín của người bán, không vội vàng chốt đơn ngay khi vừa thấy sản phẩm.

Chị Dung thường ưu tiên mua sắm trên Shopee vì đã quen thuộc và cảm thấy yên tâm. Trước khi mua, chị luôn so sánh giá giữa các gian hàng và đọc kỹ phần đánh giá về cả sản phẩm lẫn độ uy tín của shop.

Đối với hàng hoá chưa cấp bách, chị sẽ đợi đến các đợt khuyến mãi lớn như ngày đôi, ngày lễ, kết hợp áp dụng đồng thời voucher của shop và của sàn. Ngoài ra, chị còn nhờ bạn bè làm tiếp thị liên kết tạo đường dẫn mua hàng để tối ưu chi phí.

Theo chị Dung, người mua cần nắm rõ các khung giờ và chương trình giảm giá định kỳ của sàn. Chị chia sẻ bản thân từng mua được một bộ quần áo giá cao với mức giảm sâu nhờ thói quen vào kiểm tra ứng dụng 3–4 lần/ngày để canh các đợt giảm giá bất ngờ do sàn tự chạy.

Tương tự, việc theo dõi livestream cũng giúp "chộp" được những mã giảm giá ngẫu nhiên với mức ưu đãi lớn mà ngay cả người phát trực tiếp đôi khi cũng không biết trước.

Đối với các thiết bị công nghệ đắt tiền, chị Dung luôn dành thời gian tham khảo giá ở nhiều shop, nhiều cửa hàng khác nhau và kiên nhẫn đợi đến ngày lễ hoặc chương trình giảm giá riêng của cửa hàng mới quyết định xuống tiền.

Chị thường tận dụng các chính sách liên kết với ngân hàng hoặc thẻ tín dụng tại những cửa hàng có áp dụng chương trình này để được giảm thêm từ 200.000 đến 500.000 đồng.

Chị Dung nhận định các sàn thương mại điện tử như Shopee đôi khi cũng có chương trình giảm giá rất tốt cho máy tính, điện thoại. Tuy nhiên, dù săn được mức giá hời đến đâu, người mua vẫn bắt buộc phải chọn các gian hàng có tên tuổi, thương hiệu rõ ràng và kiểm tra kỹ phản hồi từ những người mua trước để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân (chủ quán nước tại TP.HCM) chia sẻ cách săn sale của mình - Ảnh: THY NHUNG

Còn chị Nguyễn Thị Hồng Vân (chủ quán nước tại TP.HCM) cho biết chị chọn cách mua gói hội viên trả phí (Super VIP) với mức giá khoảng hơn một trăm nghìn đồng cho thời hạn 12 tháng. Với gói này, sàn thường có mã giảm giá (voucher) áp dụng cho người mua hàng.

Các mã giảm giá thường nằm sẵn trong mục giỏ hàng hoặc khung mã giảm giá của ứng dụng. Người mua cũng có thể chủ động truy cập vào mục này để xem mức giảm cụ thể của từng mã.

Chị Vân cũng cho biết thay vì dành thời gian canh mã giảm giá liên tục, chị thường ưu tiên mua ngay khi có nhu cầu.

Chị cũng chia sẻ một lưu ý quan trọng từ trải nghiệm thực tế, nếu một tài khoản đặt mua quá nhiều đơn hàng hoặc mua giùm người khác với số lượng lớn, khiến hệ thống nghi ngờ hành vi mua đi bán lại, nền tảng sẽ tự động cắt quyền lợi.

Khi đó, tài khoản sẽ bị khóa tính năng nhận ưu đãi và báo lỗi "voucher đã hết hạn hoặc không hợp lệ".

Loạt ưu đãi hấp dẫn khi mua cà phê đến iPhone 18

Trong khuôn khổ Chương trình "Vibrant HCMC - Shopping Season 2026" vừa được phát động vào tối 11-11, hàng loạt ưu đãi đã được tổng hợp trên https://songdong.hochiminhcity.gov.vn/home-page/programs.

Với nhóm ưu đãi thanh toán qua VNPAY tại hệ thống bán lẻ điện máy, công nghệ và siêu thị có thể kể đến như mức giảm sâu dành cho hóa đơn mua iPhone 18 series (tặng 1 triệu đồng tại CellphoneS khi đặt cọc trước và tại Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh; tặng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng tại FPT Shop).

Với các đơn hàng giá trị cao khác, VNPAY giảm 1 triệu đồng cho hóa đơn từ 30 triệu đồng tại Hoàng Hà Mobile, Minh Tuấn Mobile, cũng như tại Phong Vũ, Minh Tuấn, Nguyễn Kim và FPT trong khung giờ 12:00 - 13:00 thứ Sáu; giảm 1 triệu đồng cho hóa đơn từ 70 triệu đồng tại Phong Vũ; giảm 666.000 đồng cho đơn từ 15 triệu đồng tại Hoàng Hà Mobile và giảm 500.000 đồng cho đơn từ 25 triệu đồng tại Minh Tuấn Mobile.

Dịp này, TP.HCM tổ chức nhiều chương trình kích cầu mua sắm cuối năm (trong ảnh là chương trình giảm giá lên đến 80% đang diễn ra tại Khách sạn Rex) - Ảnh: THY NHUNG

Nhóm ưu đãi từ các ngân hàng qua cổng thanh toán VNPAY: Người dùng thanh toán qua VNPAY bằng các ngân hàng VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank được giảm 20% (tối đa 50.000 đồng cho đơn từ 200.000 đồng hoặc tối đa 10.000 đồng). Riêng chủ tài khoản BIDV còn có thêm gói giảm 20.000 đồng cho đơn từ 200.000 đồng và giảm 50.000 đồng cho đơn từ 500.000 đồng vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật.

Về ẩm thực và đồ uống, Zalopay triển khai chương trình giảm 20.000 đồng cho đơn Phúc Long từ 60.000 đồng (áp dụng đến 31-12-2026) và giảm 40.000 đồng khi đặt Texas Chicken bằng tài khoản trả Sau. Qua VNPAY, khách hàng được giảm 15.000 đồng cho đơn từ 120.000 đồng tại Phúc Long Heritage và MC Cafe (TP.HCM)

Nhóm ưu đãi thương mại điện tử, giao nhận, ví điện tử và quà tặng cũng được Grab tung ưu đãi giảm 50% (tối đa 20.000 đồng) cho cả dịch vụ GrabFood và GrabMart (áp dụng đến 31-12-2026), cùng với đó là ưu đãi giảm 50% cho dịch vụ di chuyển.

Zalopay giảm 50% cho mọi dịch vụ đối với người dùng lần đầu kích hoạt tài khoản trả sau, đồng thời tặng 20.000 xu (tương đương 20.000 đồng) khi chọn thanh toán Zalopay.

Ngoài ra, nền tảng quà tặng Got It áp dụng mức giảm 100.000 đồng khi khách hàng đổi quà vật lý thông qua dịch vụ Voucher Home Delivery Got It (áp dụng đến 5-12-2026).

Ngoài ra rất nhiều chương trình ưu đãi khác dành cho khách hàng có thể săn sale ngay.

Chương trình "Vibrant HCMC - Shopping Season 2026" triển khai từ 1-11-2026 đến 5-2-2027, do UBND TP.HCM chỉ đạo. Với thông điệp "TP.HCM - Sống động từng trải nghiệm", chương trình thể hiện quyết tâm huy động các nguồn lực xã hội, kết nối các lĩnh vực thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao, ẩm thực, giải trí, công nghệ và tài chính để thúc đẩy sức mua và tăng trưởng thương mại - dịch vụ. Theo ban tổ chức, chỉ sau thời gian ngắn phát động, chương trình đã ghi nhận những kết quả tích cực: kết nối hơn 39 sự kiện quy mô lớn của TP và gần 300 sự kiện, hoạt động tại các phường, xã và doanh nghiệp; thu hút sự tham gia, hưởng ứng của hơn 30 tập đoàn, 66 trung tâm thương mại và trên 5.000 điểm bán lẻ; gần 100 chương trình khuyến mại lớn với tổng giá trị ưu đãi trên 250 tỉ đồng; các ngân hàng thương mại đã công bố các gói tín dụng tiêu dùng trên 10.000 tỉ đồng. Từ nền tảng đó, TP đặt mục tiêu tổng giá trị giao dịch trên 30.000 tỉ đồng, trong đó tạo thêm từ 10.000 đến 11.000 tỉ đồng nhờ hiệu ứng kích cầu. Đã mở cổng thông tin để khách "săn" khuyến mãi: Từ ngày 5-11-2026, hai cổng thông tin songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn đã mở truy cập, phục vụ kết nối thông tin sự kiện, điểm đến, hoạt động mua sắm, ưu đãi và dịch vụ của chương trình.