Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Saigon Co.op khai trương Co.opmart Pro, đưa AI vào trải nghiệm mua sắm

tác giả
HẢI KIM
HẢI KIM
HẢI KIM

Ngày 6-11, Saigon Co.op khai trương Co.opmart Pro tại 230 Nguyễn Trãi (TP.HCM), với diện tích mua sắm hơn 2.000m², tích hợp xe đẩy thông minh ứng dụng AI, quầy tự thanh toán và nhiều tiện ích mới.

Saigon Co.op khai trương Co.opmart Pro, đưa AI vào trải nghiệm mua sắm - Ảnh 1.

Lãnh đạo và khách mời tham dự sự kiện trải nghiệm dịch vụ công nghệ tại Co.opmart Pro sáng 6-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tọa lạc tại tầng hầm B1 khu phức hợp Lancaster Legacy (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi là mô hình bán lẻ mới được Saigon Co.op phát triển trên nền tảng thương hiệu Co.opmart, hướng đến nhóm khách hàng đô thị có nhu cầu mua sắm hiện đại, tiện nghi.

Điểm bán có khu tự chọn rộng hơn 2.000m², kinh doanh nhiều ngành hàng thiết yếu và tiêu dùng hiện đại. Bên cạnh khu mua sắm là khu ẩm thực Foodcourt, quy tụ các thương hiệu thuộc Saigon Co.op và đối tác, bổ sung trải nghiệm ăn uống, thư giãn cho khách hàng.

Đáng chú ý, Co.opmart Pro được định vị ở phân khúc giữa Co.opmart truyền thống và hệ thống siêu thị cao cấp Finelife, kết hợp những giá trị quen thuộc của thương hiệu Co.opmart với không gian, công nghệ và dịch vụ được nâng cấp.

Đưa AI vào xe đẩy, thanh toán và trải nghiệm mua sắm

Một trong những điểm mới tại Co.opmart Pro Nguyễn Trãi là việc thí điểm ứng dụng công nghệ vào hành trình mua sắm. Khách hàng Bạch kim có thể sử dụng xe đẩy thông minh tích hợp AI để nhận diện sản phẩm hoặc quét mã vạch, tự động cập nhật giỏ hàng điện tử và hiển thị tổng giá trị hàng hóa theo thời gian thực.

Tham dự sự kiện có đồng chí Nguyễn Minh Triết - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Việt Nam; đồng chí Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Về phía lãnh đạo TP.HCM có sự tham dự của ông Trương Minh Huy Vũ - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố, cùng các đối tác và khách hàng của Saigon Co.op.

Sau khi chọn hàng, khách hàng có thể sử dụng mã QR đơn hàng để hỗ trợ đồng bộ dữ liệu thanh toán tại quầy thu ngân. Ngoài ra, quầy tự thanh toán giúp người mua chủ động hơn trong giao dịch.

Siêu thị còn bố trí robot sampling hỗ trợ giới thiệu, dùng thử sản phẩm và trạm cân đo sức khỏe ứng dụng AI. Dịch vụ Click&Collect cũng được tích hợp, cho phép khách hàng đặt hàng trực tuyến và nhận tại điểm bán.

Theo ông Phạm Trung Kiên, Tổng giám đốc Saigon Co.op, Co.opmart Pro là công trình chào mừng 30 năm xây dựng và phát triển thương hiệu Co.opmart. Mô hình hướng đến kế thừa những giá trị đã tạo nên uy tín của hệ thống, đồng thời ứng dụng công nghệ, nâng cấp cơ sở vật chất và tiêu chuẩn phục vụ.

"Chúng tôi kỳ vọng Co.opmart Pro sẽ phát triển thành mô hình bán lẻ thế hệ mới, tạo thêm những lựa chọn mua sắm chất lượng cho người dân, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới trong tổ chức và vận hành hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op", ông Kiên nói.

Khai trương với nhiều ưu đãi, rút thăm trúng iPhone 18 Pro Max

Saigon Co.op khai trương Co.opmart Pro, đưa AI vào trải nghiệm mua sắm - Ảnh 2.

Đông đảo người tiêu dùng đến mua sắm và trải nghiệm mua sắm bằng xe đẩy AI tại Co.opmart Pro giữa trung tâm TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhân dịp khai trương, Saigon Co.op tổ chức chuỗi hoạt động Co.opFest từ ngày 6 đến 8-11, với sự tham gia của hàng chục nhãn hàng. Khách hàng có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm, trò chơi tương tác, dùng thử sản phẩm và nhận quà tặng.

Trong ba ngày đầu khai trương, từ 6 đến 8-11, khách mua sắm tại khu tự chọn Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi được nhận quà theo giá trị hóa đơn: hóa đơn từ 700.000 đồng nhận e-voucher 30.000 đồng; từ 1,4 triệu đồng nhận dù Co.opmart Pro; từ 2 triệu đồng nhận bình giữ nhiệt cá nhân hóa.

Đặc biệt, chương trình rút thăm may mắn kéo dài đến hết ngày 5-12. Khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 400.000 đồng được nhận một vé may mắn; cứ mỗi 800.000 đồng giá trị mua sắm được nhận hai vé, tối đa 10 vé trên mỗi hóa đơn.

Cơ cấu giải thưởng gồm iPhone 18 Pro Max 1TB, robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot T30C, xe đạp tập thể dục KingSport Ready KS-107 và nồi lẩu điện Elmich MPE1297.

Với sự đầu tư về không gian, công nghệ, dịch vụ cùng chuỗi hoạt động khai trương và ưu đãi hấp dẫn, Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi là sự đánh dấu của Saigon Co.op trong cuộc đua nâng tầm bán lẻ hiện đại.

Qua đó, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định định hướng phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm, không ngừng đổi mới để mang đến những giá trị thiết thực cho người tiêu dùng.

Saigon Co.op khai trương Co.opmart Pro, đưa AI vào trải nghiệm mua sắm - Ảnh 3.

Quầy tự thanh toán mang đến thêm lựa chọn giao dịch chủ động cho khách hàng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Saigon Co.op khai trương Co.opmart Pro, đưa AI vào trải nghiệm mua sắm - Ảnh 4.Chuỗi siêu thị Co.opmart đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026

Hệ thống siêu thị Co.opmart thuộc Saigon Co.op vừa được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026, đúng dịp kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HẢI KIM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Saigon Co.op khai trương siêu thị Phạm Trung Kiên Co.opmart Pro

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất