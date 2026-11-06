Saigon Co.op khai trương Co.opmart Pro, đưa AI vào trải nghiệm mua sắm

Lãnh đạo và khách mời tham dự sự kiện trải nghiệm dịch vụ công nghệ tại Co.opmart Pro sáng 6-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tọa lạc tại tầng hầm B1 khu phức hợp Lancaster Legacy (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi là mô hình bán lẻ mới được Saigon Co.op phát triển trên nền tảng thương hiệu Co.opmart, hướng đến nhóm khách hàng đô thị có nhu cầu mua sắm hiện đại, tiện nghi.

Điểm bán có khu tự chọn rộng hơn 2.000m², kinh doanh nhiều ngành hàng thiết yếu và tiêu dùng hiện đại. Bên cạnh khu mua sắm là khu ẩm thực Foodcourt, quy tụ các thương hiệu thuộc Saigon Co.op và đối tác, bổ sung trải nghiệm ăn uống, thư giãn cho khách hàng.

Đáng chú ý, Co.opmart Pro được định vị ở phân khúc giữa Co.opmart truyền thống và hệ thống siêu thị cao cấp Finelife, kết hợp những giá trị quen thuộc của thương hiệu Co.opmart với không gian, công nghệ và dịch vụ được nâng cấp.

Đưa AI vào xe đẩy, thanh toán và trải nghiệm mua sắm

Một trong những điểm mới tại Co.opmart Pro Nguyễn Trãi là việc thí điểm ứng dụng công nghệ vào hành trình mua sắm. Khách hàng Bạch kim có thể sử dụng xe đẩy thông minh tích hợp AI để nhận diện sản phẩm hoặc quét mã vạch, tự động cập nhật giỏ hàng điện tử và hiển thị tổng giá trị hàng hóa theo thời gian thực.

Tham dự sự kiện có đồng chí Nguyễn Minh Triết - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Việt Nam; đồng chí Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Về phía lãnh đạo TP.HCM có sự tham dự của ông Trương Minh Huy Vũ - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố, cùng các đối tác và khách hàng của Saigon Co.op.

Sau khi chọn hàng, khách hàng có thể sử dụng mã QR đơn hàng để hỗ trợ đồng bộ dữ liệu thanh toán tại quầy thu ngân. Ngoài ra, quầy tự thanh toán giúp người mua chủ động hơn trong giao dịch.

Siêu thị còn bố trí robot sampling hỗ trợ giới thiệu, dùng thử sản phẩm và trạm cân đo sức khỏe ứng dụng AI. Dịch vụ Click&Collect cũng được tích hợp, cho phép khách hàng đặt hàng trực tuyến và nhận tại điểm bán.

Theo ông Phạm Trung Kiên, Tổng giám đốc Saigon Co.op, Co.opmart Pro là công trình chào mừng 30 năm xây dựng và phát triển thương hiệu Co.opmart. Mô hình hướng đến kế thừa những giá trị đã tạo nên uy tín của hệ thống, đồng thời ứng dụng công nghệ, nâng cấp cơ sở vật chất và tiêu chuẩn phục vụ.

"Chúng tôi kỳ vọng Co.opmart Pro sẽ phát triển thành mô hình bán lẻ thế hệ mới, tạo thêm những lựa chọn mua sắm chất lượng cho người dân, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới trong tổ chức và vận hành hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op", ông Kiên nói.

Khai trương với nhiều ưu đãi, rút thăm trúng iPhone 18 Pro Max

Đông đảo người tiêu dùng đến mua sắm và trải nghiệm mua sắm bằng xe đẩy AI tại Co.opmart Pro giữa trung tâm TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhân dịp khai trương, Saigon Co.op tổ chức chuỗi hoạt động Co.opFest từ ngày 6 đến 8-11, với sự tham gia của hàng chục nhãn hàng. Khách hàng có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm, trò chơi tương tác, dùng thử sản phẩm và nhận quà tặng.

Trong ba ngày đầu khai trương, từ 6 đến 8-11, khách mua sắm tại khu tự chọn Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi được nhận quà theo giá trị hóa đơn: hóa đơn từ 700.000 đồng nhận e-voucher 30.000 đồng; từ 1,4 triệu đồng nhận dù Co.opmart Pro; từ 2 triệu đồng nhận bình giữ nhiệt cá nhân hóa.

Đặc biệt, chương trình rút thăm may mắn kéo dài đến hết ngày 5-12. Khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 400.000 đồng được nhận một vé may mắn; cứ mỗi 800.000 đồng giá trị mua sắm được nhận hai vé, tối đa 10 vé trên mỗi hóa đơn.

Cơ cấu giải thưởng gồm iPhone 18 Pro Max 1TB, robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot T30C, xe đạp tập thể dục KingSport Ready KS-107 và nồi lẩu điện Elmich MPE1297.

Với sự đầu tư về không gian, công nghệ, dịch vụ cùng chuỗi hoạt động khai trương và ưu đãi hấp dẫn, Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi là sự đánh dấu của Saigon Co.op trong cuộc đua nâng tầm bán lẻ hiện đại.

Qua đó, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định định hướng phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm, không ngừng đổi mới để mang đến những giá trị thiết thực cho người tiêu dùng.

Quầy tự thanh toán mang đến thêm lựa chọn giao dịch chủ động cho khách hàng - Ảnh: QUANG ĐỊNH