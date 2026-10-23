Saigon Co.op tung đại tiệc sale cuối năm, hoàn tiền và nhân ba điểm thưởng

Các chương trình ưu đãi được triển khai đa dạng, từ thực phẩm phục vụ bữa ăn gia đình đến hàng gia dụng và sản phẩm chăm sóc cá nhân - Ảnh: SGC

Chương trình được triển khai đồng loạt tại hơn 800 điểm bán trên cả nước, gồm Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife, Co.opSmile… cùng các kênh mua sắm trực tuyến, chương trình mang đến trải nghiệm mua sắm tiết kiệm với quyền lợi trực tiếp cho khách hàng.

Đặc biệt, chuỗi hoạt động hoạt náo và các chương trình tặng quà tại điểm bán hứa hẹn mang đến không khí mua sắm sôi động, lan tỏa lời cảm ơn của Saigon Co.op đến hàng triệu khách hàng đã luôn tin tưởng, lựa chọn và đồng hành cùng hệ thống.

Kết hợp giảm giá, hoàn tiền và nhân ba điểm thưởng

Trong 21 ngày, chương trình "30 năm đồng hành - Tri ân triệu niềm tin" tập trung vào nhiều nhóm hàng, từ thực phẩm thiết yếu, sản phẩm chăm sóc cá nhân đến đồ gia dụng và hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm.

Khách hàng thành viên được hưởng nhiều quyền lợi như hoàn tiền, nhân ba điểm thưởng và nhận quà tặng theo thể lệ chương trình - Ảnh: SGC

Việc kết hợp nhiều nhóm hàng và hình thức khuyến mãi giúp khách hàng có thêm lựa chọn, từ thực phẩm thiết yếu cho bữa ăn gia đình đến các sản phẩm chăm sóc cá nhân, đồ dùng và quà tặng.

Đối với khách hàng thành viên mua sắm trực tiếp tại siêu thị, hóa đơn từ 300.000 đồng được hoàn tiền 5% trên giá trị mua sắm đủ điều kiện, tối đa 30.000 đồng mỗi lần. Mỗi mã thẻ được hưởng ưu đãi tối đa một lần mỗi tuần theo thể lệ chương trình.

Ở nhóm thực phẩm phục vụ bữa ăn gia đình, chuyên trang "30 năm chăm lo bữa cơm Việt - X3 số điểm" áp dụng chính sách nhân ba điểm thưởng cho khách hàng thành viên khi mua các sản phẩm thuộc danh mục chương trình. Với nhóm hàng chăn, ga, gối, nệm, chuyên trang "Bedding Fair" kết hợp giảm giá đến 50% với ưu đãi nhân ba điểm thưởng, tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng có nhu cầu mua sắm đồ dùng gia đình.

Các nhóm hàng bánh kẹo, sữa, nước giải khát, trái cây, giỏ quà, đồ hóa trang, đồ chơi, sản phẩm chăm sóc cá nhân và trang phục cũng được áp dụng giá ưu đãi theo danh mục tại từng hệ thống.

Đáng chú ý, trong Ngày Thành viên 10-11, khách hàng tiếp tục được hưởng ưu đãi nhân ba điểm thưởng và nhận quà theo giá trị hóa đơn đủ điều kiện. Với hóa đơn từ 300.000 đồng, khách hàng có thể nhận lốc sữa Yomost cam 4 hộp x 170ml hoặc dầu hào bào ngư Maggi 530g.

Với hóa đơn từ 1 triệu đồng, quà tặng gồm một lốc sữa Yomost cam 4 hộp x 170ml và một chai dầu hào bào ngư Maggi 530g hoặc sản phẩm tương đương, theo thể lệ chương trình.

Tăng trải nghiệm mua sắm tại siêu thị

Khách hàng có thêm lựa chọn mua sắm thuận tiện với các chương trình khuyến mãi được triển khai đồng thời tại điểm bán và trên kênh trực tuyến. - Ảnh: SGC

Bên cạnh ưu đãi về giá, Saigon Co.op tổ chức các hoạt động tương tác trực tiếp tại điểm bán nhằm tạo không khí mua sắm và tăng kết nối với khách hàng.

Trong hai ngày 30 và 31-10, hoạt động "Vui hội hóa trang - Quà tặng sẵn sàng" được phối hợp tổ chức cùng Suntory PepsiCo Việt Nam và FrieslandCampina Việt Nam tại các siêu thị Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.opXtra. Theo thể lệ, mỗi ngày có 30 học sinh, sinh viên và các bé đi cùng người thân là khách hàng thành viên được tham gia hóa trang, check-in tại siêu thị và nhận quà tặng từ các nhãn hàng.

Hoạt động "Khoảnh khắc tri ân - Cảm ơn khách hàng" cũng được triển khai tại quầy thu ngân. Trong các khung giờ do siêu thị lựa chọn, nhân viên gửi lời cảm ơn và trao phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng cho khách hàng theo quy định chương trình.

Đại diện Saigon Co.op cho biết đơn vị đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng, đa dạng hóa chương trình khuyến mãi và tăng quyền lợi cho khách hàng thành viên trong đợt mua sắm này.

"Mục tiêu của chúng tôi là để khách hàng của Co.op mua sắm không cần phải suy nghĩ", đại diện Saigon Co.op chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh việc cung cấp hàng hóa chất lượng, giá cả hợp lý và ưu đãi thiết thực. Theo đơn vị, hệ thống hiện có hơn 4 triệu khách hàng thành viên.

Thông qua chương trình kỷ niệm 30 năm và tri ân khách hàng, Saigon Co.op tiếp tục kết hợp các chính sách ưu đãi với hoạt động chăm sóc người tiêu dùng. Trong bối cảnh nhu cầu mua sắm cuối năm gia tăng, đại diện Saigon Co.op cho biết các chương trình khuyến mãi giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí, thoải mái mua sắm hơn.

Không khí mua sắm rộn ràng tại các siêu thị thuộc hệ thống Saigon Co.op trong những ngày đầu triển khai chương trình tri ân khách hàng. - Ảnh: SGC

Mở rộng ưu đãi trên kênh trực tuyến Trên các kênh mua sắm trực tuyến, Saigon Co.op kết hợp giảm giá theo chuyên trang, bán hàng ưu đãi trong khung giờ nhất định, combo tiết kiệm và mã giảm giá theo giá trị đơn hàng. Các mặt hàng được đưa vào chương trình gồm gạo, dầu ăn, hạt nêm, dầu gội, sữa tắm, mỹ phẩm chăm sóc da, nước giặt, nước xả vải và sản phẩm vệ sinh nhà cửa. Tùy danh mục và điều kiện áp dụng, khách hàng có thể mua sản phẩm giảm giá đến 50%, hưởng ưu đãi khi mua combo hoặc mua từ hai sản phẩm. Riêng chương trình trực tuyến "Tháng tri ân - Mua sắm thả ga" diễn ra từ ngày 22 đến 28-10, khách hàng có đơn hàng từ 800.000 đồng được sử dụng mã TRIAN55 để giảm trực tiếp 55.000 đồng theo điều kiện chương trình.