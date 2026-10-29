Khách hàng hào hứng săn ưu đãi mùa tri ân tại Saigon Co.op

Đến Co.opmart vui hội hóa trang nhận quà tưng bừng - Ảnh: SGC

Tiếp nối sức mua từ chương trình "30 năm đồng hành - Tri ân triệu niềm tin", Saigon Co.op tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kích cầu tại hệ thống Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra và các kênh mua sắm trực tuyến.

Chuỗi chương trình kết hợp ưu đãi theo nhóm hàng, quà tặng và điểm thưởng, giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn tiết kiệm chi phí trong mùa mua sắm cuối năm.

Co.opmart rộn ràng Halloween, tung loạt quà tặng và ưu đãi mua sắm

Trong hai ngày 30 và 31-10, không khí Halloween sẽ trở nên sôi động tại các siêu thị Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.opXtra với hoạt động "Vui hội hóa trang - Quà tặng sẵn sàng", phối hợp cùng Suntory PepsiCo Việt Nam và FrieslandCampina Việt Nam.

Chương trình mang đến sân chơi thú vị dành cho các em nhỏ, học sinh và sinh viên khi đi mua sắm cùng người thân là khách hàng thành viên.

Theo đó, mỗi ngày, 30 khách hàng đủ điều kiện tham gia hóa trang và check-in tại siêu thị với hóa đơn mua sắm bất kỳ sẽ nhận được phần quà gồm hai hộp sữa Yomost nguyên chất 170 ml cùng blind box và móc khóa phiên bản đặc biệt từ nhãn hàng PepsiCo.

Không chỉ gia tăng sức hút cho hoạt động mua sắm dịp Halloween, chương trình mong muốn tạo nên không gian gắn kết các gia đình cùng trải nghiệm không khí lễ hội vui tươi, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ và nhận về những phần quà bất ngờ khi ghé thăm siêu thị.

Song hành cùng không khí lễ hội Halloween là chuỗi ưu đãi mua sắm tích lũy dành cho khách hàng thành viên. Nổi bật trong giai đoạn này, chương trình tặng bộ bình ly thủy tinh bảy món diễn ra từ ngày 29-10 đến 11-11 mang đến món quà thiết thực cho không gian sống của mỗi gia đình.

Đối với khách hàng mua sắm trực tuyến, chương trình "Mua sắm tích lũy - Nhận ngay deal hời" diễn ra từ ngày 1 đến 8-11 mang đến cơ hội nhận e-voucher trị giá 60.000 đồng khi đạt tổng giá trị mua sắm tích lũy từ 1,5 triệu đồng theo thể lệ. Voucher được áp dụng cho đơn hàng từ 300.000 đồng, giúp khách hàng tiếp tục tiết kiệm chi phí trong những lần mua sắm tiếp theo.

Theo thể lệ, khách hàng thành viên mua sắm tại khu tự chọn của hệ thống Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra và các kênh trực tuyến, có tổng giá trị tích lũy từ 2,3 triệu đồng, với mỗi hóa đơn tích lũy từ 400.000 đồng, sẽ được tặng một bộ bình ly thủy tinh cao cấp bảy món.

Với tính ứng dụng cao trong sinh hoạt hằng ngày, phần quà không chỉ gia tăng giá trị mua sắm mà còn thể hiện sự quan tâm của Saigon Co.op đến những nhu cầu thiết thực của các gia đình.

Bên cạnh đó, chương trình "Quà liền tay - Say mê mua sắm" tiếp tục mang đến ưu đãi đến hết ngày 11-11. Khách hàng thành viên mua các sản phẩm Anlene thuộc danh mục áp dụng sẽ nhận được phiếu mua hàng trị giá 50.000 đồng cho mỗi sản phẩm đủ điều kiện, tối đa ba phiếu trên mỗi mã thẻ trong suốt chương trình.

Chương trình xả hàng lớn nhất năm và ngày hội dành cho thành viên

Khách hàng vui vẻ check in đón không khi hallowen tại siêu thị - Ảnh: SGC

Tiếp tục gia tăng sức nóng cho mùa mua sắm cuối năm, chương trình "Xả hàng lớn nhất năm" mang đến cơ hội săn ưu đãi với nhiều nhóm hàng được triển khai theo từng ngày.

Cụ thể, ngày 30-10 áp dụng cho nhóm đồ dùng, may mặc; ngày 31-10 dành cho nhóm hóa phẩm; ngày 1-11 tập trung vào nhóm thực phẩm công nghệ.

Trong đợt tiếp theo, từ ngày 6 đến 8-11, các nhóm hàng hóa phẩm, hàng nhãn riêng và thực phẩm công nghệ lần lượt được đưa vào chương trình.

Theo thể lệ, khách hàng có hóa đơn đạt mức chi tiêu theo quy định sẽ được mua thêm sản phẩm thuộc danh mục chương trình với mức giá ưu đãi đặc biệt. Số lượng sản phẩm được mua tương ứng với giá trị hóa đơn, tối đa 10 sản phẩm trên mỗi hóa đơn. Chương trình tạo thêm cơ hội để người tiêu dùng chủ động lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách gia đình.

Đặc biệt, ngày 11-11, chương trình "1.111 điểm thưởng ngày đôi" sẽ mang đến thêm quyền lợi cho khách hàng thành viên tại Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra và Finelife. Theo đó, khách hàng được tặng 11 điểm thưởng tương ứng mỗi 11 điểm mua hàng trên từng hóa đơn, theo thể lệ chương trình.

Đáng chú ý, 11 khách hàng thành viên đầu tiên trong ngày có hóa đơn mua sắm từ 1 triệu đồng trở lên, đáp ứng đầy đủ điều kiện, sẽ nhận thêm 1.111 điểm thưởng vào tài khoản thẻ.

Saigon Co.op gửi lời cảm ơn chân thành đến khách hàng đã luôn đồng hành trong suốt hành trinh phát triển - Ảnh: SGC

Sức hút của chuỗi khuyến mãi không chỉ đến từ sự đa dạng của các chương trình mà còn được thể hiện qua trải nghiệm mua sắm thực tế tại siêu thị. Với hàng loạt ưu đãi được triển khai đồng thời, từ giảm giá theo nhóm hàng, quà tặng tích lũy đến điểm thưởng và voucher dành cho khách hàng thành viên, người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn để mua sắm tiết kiệm và tối ưu chi tiêu gia đình.

Chia sẻ khi mua sắm tại siêu thị, Cô Hồng Nga tại quận Tân Phú cho biết: "Tôi khá bất ngờ vì đợt này có quá nhiều chương trình ưu đãi, từ giảm giá sản phẩm đến quà tặng và tích điểm thành viên. Đi một vòng siêu thị thấy nhiều mặt hàng có giá tốt nên tôi tranh thủ mua thêm những món gia đình đang cần. Mua sắm vừa thoải mái, vừa có cơ hội tiết kiệm thêm chi phí nên rất vui".

Saigon Co.op trân trọng cảm ơn khách hàng Mua sắm tích lũy, nhận quà hấp dẫn – thêm niềm vui cho khách hàng trong mùa tri ân của Saigon Co.op - Ảnh: SGC Bên cạnh những ưu đãi về giá và quà tặng, Saigon Co.op tiếp tục lan tỏa tinh thần tri ân thông qua hoạt động "Khoảnh khắc tri ân Cám ơn khách hàng". Tại các khung giờ được lựa chọn trong thời gian triển khai, đội ngũ cán bộ, nhân viên siêu thị sẽ cùng gửi lời cảm ơn chân thành đến khách hàng đang thanh toán tại quầy, đồng thời trao tặng phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng, áp dụng khi mua sản phẩm hàng nhãn riêng Co.op theo thể lệ chương trình. Với mạng lưới bán lẻ rộng khắp, danh mục hàng hóa phong phú và các chương trình ưu đãi được triển khai liên tục, Saigon Co.op tiếp tục nỗ lực mang đến những trải nghiệm mua sắm chất lượng, thuận tiện và phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Chương trình "30 năm đồng hành - Tri ân triệu niềm tin" là lời cảm ơn thiết thực của nhà bán lẻ Việt gửi đến những người tiêu dùng đã luôn tin yêu, ủng hộ hàng Việt và lựa chọn hệ thống trong đời sống hằng ngày.