Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi nối dài sức nóng mua sắm với loạt ưu đãi

Giao lưu cùng nghệ sĩ Sơn K cùng nhãn hàng Axe và Unilever - Ảnh: SGC

Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi tiếp tục duy trì sức nóng mua sắm với loạt chương trình khuyến mãi kéo dài đến ngày 5-12 cùng nhiều quà tặng và cơ hội trúng thưởng hấp dẫn.

Co.opFest - Ba ngày kết nối thương hiệu, bùng nổ niềm vui mua sắm

Co.opFest diễn ra trong ba ngày, kết hợp hoạt động mua sắm, giải trí và trải nghiệm thương hiệu. Khách hàng được tham gia các trò chơi tương tác như thử thách gắp snack khổng lồ cùng Lay's và Poca, giao lưu âm nhạc acoustic, mini game và trải nghiệm sản phẩm tại các gian hàng của Strongbow, Mirinda, Nestlé, Unilever, Pocari Sweat cùng nhiều nhãn hàng khác.

Sự kết hợp giữa mua sắm, âm nhạc, trò chơi và trải nghiệm thương hiệu đã tạo nên dấu ấn riêng cho Co.opFest 2026. Không chỉ mang đến không khí náo nhiệt trong những ngày khai trương, chương trình còn thể hiện định hướng của Co.opmart Pro trong việc đổi mới trải nghiệm bán lẻ: đưa niềm vui và sự kết nối trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi hành trình mua sắm.

Tiếp nối sự kiện, Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi triển khai chương trình rút thăm may mắn "Mua sắm thả ga - Trúng quà thật đã", kéo dài đến hết ngày 5-12-2026.

Khách hàng có hóa đơn mua sắm tại khu tự chọn từ 400.000 đồng được nhận một vé may mắn; hóa đơn từ 800.000 đồng nhận hai vé. Số vé được tính riêng theo từng hóa đơn, tối đa 10 vé/hóa đơn.

Giải thưởng gồm một iPhone 18 Pro Max 1TB, robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot T30C, xe đạp tập thể dục KingSport Ready KS-107 và nồi lẩu điện Elmich MPE1297.

Tung ưu đãi đậm - chào đón những người Bạn mới

Saigon Co.op tung mạnh chương trình khuyến mãi mừng khai trương Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi từ nay đến ngày 5-12-2026.- Ảnh: SGC

Với mong muốn mỗi khách hàng khi đến Co.opmart Pro đều cảm nhận được sự thân thiện và những quyền lợi thiết thực, điểm bán còn triển khai các chương trình chăm sóc đặc biệt dành cho khách hàng mới và khách hàng ghé thăm.

“Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi làm quen bạn mới” là chương trình dành cho khách hàng cá nhân chưa tham gia Chương trình Khách hàng Thành viên, diễn ra từ thời điểm đơn vị khai thác thẻ trước khai trương đến hết ngày 25-11.

Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi đặt tại tầng hầm B1, khu phức hợp Lancaster Legacy, số 230 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.

Theo đó, khách hàng đăng ký thành công Chương trình Khách hàng Thành viên sẽ được tặng ngay 01 e-voucher trị giá 30.000 đồng. Mỗi khách hàng được nhận tối đa 01 e-voucher trong chương trình. Đây là lời chào thân tình mà Co.opmart Pro dành tặng những khách hàng mới, đồng thời khuyến khích khách hàng kết nối lâu dài với hệ thống bán lẻ.

Bên cạnh đó từ nay đến ngày 12-11, chương trình “Ghé Co.opmart Pro - Mua sắm hứng khởi, mời nước miễn phí!” sẽ dành tặng những thức uống miễn phí cho khách hàng đến mua sắm tại Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi.

Tâm điểm thu hút sự chú ý của đông đảo khách hàng là thử thách gắp snack khổng lồ cùng Lay’s và Poca Việt Nam - Ảnh: SGC

Cụ thể, 50 khách hàng đầu tiên mỗi ngày sẽ được phục vụ miễn phí 01 phần nước ép, với số lượng 50 thức uống/ngày. Một món quà nhỏ nhưng ý nghĩa, góp phần mang đến cảm giác thư giãn, thoải mái và sự đón tiếp chu đáo dành cho khách hàng trong những ngày đầu khai trương.

Ngoài ra, từ nay đến hết ngày 25-11, khách hàng cá nhân chưa tham gia chương trình khách hàng thành viên khi đăng ký thành công sẽ được tặng e-voucher trị giá 30.000 đồng. Trong thời gian từ ngày 6 đến 12-11, 50 khách hàng đầu tiên mỗi ngày đến mua sắm còn được tặng một phần nước ép miễn phí.

Với tinh thần lấy khách hàng làm trọng tâm, Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mua sắm thân thuộc, đồng hành cùng người tiêu dùng trong đời sống hằng ngày, đồng thời góp phần lan tỏa những trải nghiệm mua sắm văn minh, tiện lợi và tràn đầy niềm vui.