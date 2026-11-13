Các nhà bán lẻ chuẩn bị gì cho chiến dịch kích cầu cuối năm?

Loạt siêu thị tại TP.HCM đã chuẩn bị cho cao điểm mua sắm cuối năm với nhiều khuyến mãi kích cầu và dự trữ hàng hóa để bình ổn giá - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Từ ngày 11 đến 15-11, TP.HCM triển khai tuần lễ mua sắm, kích cầu cao điểm tại các siêu thị, trung tâm thương mại, điểm bán lẻ và sàn thương mại điện tử. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của chương trình "Vibrant HCMC - Shopping Season 2026", hướng đến thúc đẩy tiêu dùng trong những tháng cuối năm.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, chương trình đã kết nối hơn 30 tập đoàn, 66 trung tâm thương mại và hơn 5.000 điểm bán lẻ tham gia hưởng ứng. Các doanh nghiệp đăng ký, đề xuất 150 chương trình khuyến mại lớn với tổng giá trị ưu đãi trên 270 tỉ đồng.

Siêu thị làm gì để giữ giá tốt khi đầu vào tăng?

Không khí mua sắm tiếp tục được hâm nóng với chương trình "Vibrant HCMC - Shopping Season", diễn ra từ nay đến ngày 5-2-2027, Saigon Co.op mang đến hàng loạt ưu đãi cho các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng.

Nổi bật là khăn giấy rút Elene tre 3 lớp, 160 tờ giá 28.300 đồng/gói, mua 2 tặng 1; khăn giấy rút Fairy 3 lớp, 150 tờ giá 14.500 đồng/gói, mua 2 tính tiền 1; khẩu trang Perfectta Pin Cool 3 lớp, hộp 20 chiếc giá 69.000 đồng, mua 1 tặng 1.

Ở nhóm thực phẩm, nước tương Nam Dương thượng hạng giảm 25%, mua 2 tặng 1; yến sào đường phèn Win'Nest OCOP và yến sào Thiên Hoàng Plus 18%, cùng quy cách hộp 6 lọ x 70ml, áp dụng mua 1 tặng 1. Mật ong Honimore 500g giảm 10%, đồng thời mua 1 tặng 1, giúp khách hàng tiết kiệm thêm chi phí mua sắm cho gia đình.

Đại diện Saigon Co.op cho biết trong những tháng cuối năm, người tiêu dùng khi đến mua sắm với chuỗi sẽ tận hưởng không khí giảm giá, lễ hội sống động.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam và Big C Campuchia, cho biết hệ thống có loạt chương trình hưởng ứng "Vibrant HCMC - Shopping Season". Đặc biệt, hệ thống đang triển khai chương trình "Khóa giá" đối với khoảng 300 sản phẩm, với thời gian giữ giá thường kéo dài ba tháng.

Theo ông Toàn, để duy trì mức giá ổn định trong thời gian dài, doanh nghiệp phân phối và nhà sản xuất phải chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, thống nhất phương án cung ứng và giá bán.

Trong bối cảnh chi phí nguyên liệu, logistics, nhân công và biến động tỉ giá tạo sức ép lên giá thành sản phẩm, việc phối hợp giữa các bên càng có ý nghĩa trong việc bảo đảm giá bán đến tay người tiêu dùng.

Bên cạnh chương trình khóa giá, MM Mega Market tiếp tục duy trì chính sách giá thấp hằng ngày, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như rau củ quả, thịt tươi sống và cá. Hệ thống cũng tiếp tục triển khai các hoạt động "Tích xanh trách nhiệm", "Từ nông trại tới bàn ăn" và đồng hành với chương trình bình ổn giá của TP.HCM.

Tại Lotte Mart, đại diện doanh nghiệp cho biết hệ thống đang tập trung duy trì giá bán hợp lý, đồng thời tăng cường nguồn hàng để phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Giáng sinh và Tết.

Dù nhiều nhà cung cấp đã điều chỉnh tăng giá, siêu thị đến từ Hàn Quốc cũng cho biết đã chấp nhận giảm biên lợi nhuận để giữ mức giá tốt cho người tiêu dùng. Hệ thống cũng tăng cường nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng bánh kẹo, nước uống từ Hàn Quốc, đồng thời bổ sung nhiều lựa chọn giỏ quà có giá dưới 500.000 đồng so với Tết năm trước.

Hàng hóa thiết yếu được quan tâm giữ giá khi người dân có nhu cầu mua sắm cao vào cuối năm - Ảnh: THY NHUNG

Tăng dự trữ hàng hóa, tung khuyến mãi liên tiếp

Cùng với việc ổn định giá bán, các doanh nghiệp bán lẻ đang tập trung chuẩn bị nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong những tháng cuối năm.

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) cho biết đã xây dựng kế hoạch dự trữ khoảng 376,1 tỉ đồng hàng hóa phục vụ giai đoạn trước và sau Tết Nguyên đán 2027, tăng 10,8% so với Tết Bính Ngọ 2026.

Năm nay, SATRA ưu tiên tăng nguồn cung đối với những mặt hàng có sức mua cao, đặc biệt là thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng thiết yếu.

Trong đó, giá trị dự trữ nhóm thực phẩm tươi sống đạt 43,3 tỉ đồng, tăng 16,7%. Riêng rau củ quả tăng 22%, thịt heo và thịt bò tăng 14%, trứng tăng 14% và thịt gia cầm tăng 13%.

Nhóm bia, rượu và nước giải khát được chuẩn bị hơn 141,5 tỉ đồng, tăng 14,1% so với Tết năm trước.

Không chỉ tăng nguồn hàng, SATRA còn lên kế hoạch triển khai sáu kỳ khuyến mại từ tháng 12-2026 đến tháng 2-2027, với khoảng 700 - 1.000 sản phẩm mỗi kỳ. Nhiều mặt hàng thiết yếu dự kiến được giảm giá lên đến 49%.

Trong khi đó, Lotte Mart đã và đang chuẩn bị gần 1.000 mã sản phẩm phục vụ mùa Tết, bao gồm giỏ quà, bộ quà tặng và hàng hóa theo mùa. Các mặt hàng thiết yếu như gạo, đường, dầu ăn, nước mắm cũng được doanh nghiệp lên kế hoạch bảo đảm nguồn cung đầy đủ.

Nhiều khuyến mãi nhân dịp Vibrant HCMC Ngoài chương trình giá tốt tại các siêu thị, từ ngày 11 đến 15-11, sự kiện Sài Gòn Mega Sale trong khuôn khổ Vibrant HCMC tại khách sạn Rex Sài Gòn tập trung vào các nhóm hàng thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, phụ kiện và hàng thể thao, với mức ưu đãi dự kiến phổ biến từ 30% - 80%. Tiếp nối đợt mua sắm giữa tháng 11, trung tâm thương mại Gigamall dự kiến triển khai chương trình Black Friday từ ngày 16-11 đến 6-12, cao điểm từ ngày 24 đến 30-11, kết hợp ưu đãi mua sắm, tặng quà và các hoạt động trải nghiệm. Theo kế hoạch của TP.HCM, chương trình kích cầu kéo dài đến ngày 5-2-2027. Trong khuôn khổ chương trình khuyến mại tập trung, doanh nghiệp được áp dụng mức giảm giá tối đa lên đến 100% theo quy định pháp luật, tạo điều kiện triển khai thêm các chương trình ưu đãi phục vụ người dân và du khách trong mùa mua sắm cuối năm.