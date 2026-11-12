TP.HCM khởi động mùa mua sắm cuối năm kết nối hơn 5.000 điểm bán lẻ - Ảnh: DNCC

Chương trình kéo dài đến dịp Tết Nguyên đán 2027, với sự tham gia của hơn 30 tập đoàn, kết nối 66 trung tâm thương mại và trên 5.000 điểm bán lẻ.

Không chỉ triển khai khuyến mại tại các hệ thống bán lẻ và nền tảng thương mại điện tử, chương trình còn hướng đến kết nối mua sắm với du lịch, ẩm thực, văn hóa, thể thao và giải trí. Qua đó, thành phố kỳ vọng kích thích chi tiêu ở nhiều lĩnh vực, thay vì chỉ tập trung vào hoạt động bán hàng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026. Riêng khu vực dịch vụ trong quý 4 phấn đấu tăng trưởng 13,84%.

Để đạt mục tiêu này, thành phố cần những giải pháp kích cầu đủ mạnh, cách làm mới và sự tham gia đồng bộ của chính quyền, doanh nghiệp, người dân.

Theo ông Vũ, Shopping Season là một trong những mũi nhọn của chương trình tổng kích cầu Vibrant HCMC. Thành phố định hướng kết nối thương mại với du lịch, văn hóa, thể thao, ẩm thực, giải trí, công nghệ và tài chính, hướng đến chuyển hóa các hoạt động thành giao dịch và doanh thu cụ thể.

Tuy nhiên, chương trình không đặt trọng tâm vào cuộc đua giảm giá. Dù doanh nghiệp được áp dụng mức khuyến mại lên đến 100% theo quy định, chất lượng hàng hóa, uy tín thương hiệu và quyền lợi người tiêu dùng vẫn phải được bảo đảm.

Đây cũng là thách thức với các doanh nghiệp bán lẻ khi người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn giá cả giữa cửa hàng và các nền tảng trực tuyến.

Mức giảm giá hấp dẫn có thể thu hút khách trong ngắn hạn, nhưng để duy trì sức mua, doanh nghiệp còn phải chú trọng chất lượng sản phẩm, sự thuận tiện và dịch vụ sau bán hàng.

Một định hướng khác của thành phố là đưa hoạt động kích cầu đến các phường, xã, đặc khu, khu công nghiệp, khu chế xuất, trường đại học và chợ truyền thống, đồng thời hướng đến công nhân, người lao động, sinh viên và các hộ gia đình.

Cách làm này nhằm mở rộng phạm vi hưởng lợi, của người dân, tăng cơ hội tiếp cận khách hàng cho các doanh nghiệp, không để hoạt động mua sắm chỉ tập trung ở các trung tâm thương mại lớn.

Đại diện cho các doanh nghiệp, bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), đề xuất xây dựng Vibrant HCMC trở thành thương hiệu mùa mua sắm thường niên.

Bà cũng đề cập việc tăng cường kết nối với các hãng hàng không, công ty du lịch quốc tế, phát triển dịch vụ hoàn thuế và thanh toán xuyên biên giới để thu hút khách nước ngoài.

Theo bà Tiên, việc kết hợp mua sắm với kinh tế đêm, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và thể thao sẽ góp phần tạo thêm trải nghiệm đa dạng cho du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu tại thành phố.