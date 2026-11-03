Đang khuyến mãi nhưng vẫn lo giá Tết, siêu thị làm gì để kìm giá?

Với đa dạng chương trình ưu đãi dịp này, siêu thị WinMart đã thu hút nhiều khách hàng đến mua sắm - Ảnh: N.N

Để hạn chế tăng giá, nhiều siêu thị đang đưa ra các giải pháp như đa dạng nguồn cung, hạn chế nguồn hàng nhập khẩu giá cao, thậm chí hỗ trợ tài chính cho nhà sản xuất.

Siêu thị khuyến mãi nhiều nhưng giá hàng ngoại nhập có thể "nhảy múa"

Theo ghi nhận tại nhiều siêu thị như MM Mega Market, WinMart, Bách Hóa Xanh… nhiều sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, hàng thực phẩm được khuyến mãi khá nhiều, một số mặt hàng như dầu gội, bột giặt, thịt heo, rau củ quả… được giảm giá từ 5-40% tùy thời điểm.

Điển hình, nhân dịp kỷ niệm 12 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam, hệ thống WinMart/WinMart+/WiN triển khai nhiều chương trình khuyến mãi lớn kéo dài từ nay đến 25-11, đặc biệt nhiều nhóm hàng thiết yếu giảm giá sâu, mua 1 tặng 1.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 3-11, đại diện siêu thị MM Mega Market cho biết, cơ bản giá hàng hóa vẫn đang ổn định, áp dụng nhiều khuyến mãi để kích cầu. Thậm chí nhiều sản phẩm nông sản, trái cây, thịt heo giá đang có dấu hiệu tốt hơn nhờ nguồn hàng ngoại nhập về nhiều.

Tuy nhiên, trước áp lực từ nhà cung cấp, một số sản phẩm giá có thể tăng 5-15% vào thời điểm cận Tết, đặc biệt các mặt hàng nhập khẩu trực tiếp hoặc nguồn nguyên vật liệu phụ thuộc nhập khẩu như dầu ăn…

Tương tự, ông Nguyễn Thanh Lâm, Quản lý ngành hàng của siêu thị thực phẩm sạch Farmers Market, cho rằng trước áp lực từ nhà cung cấp, khả năng sẽ có nhiều sản phẩm tăng giá vào cuối quý 3, đặc biệt các sản phẩm được tiêu dùng nhiều dịp Tết như bánh kẹo, các loại hạt… ngoại nhập chịu ảnh hưởng từ chi phí logistics tăng mạnh.

Nhiều loại hàng nông sản, trái cây ngoại nhập dự báo sẽ có mức giá ổn định vào dịp cuối năm - Ảnh: N.TRÍ

Trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Đông, giám đốc một doanh nghiệp sản xuất tại TP.HCM cho biết nhóm bánh kẹo, các loại hạt, bia, nước giải khát… được tiêu thụ nhiều vào dịp cuối năm khả năng cao sẽ tăng giá 5-15% so với Tết năm ngoái, đặc biệt một số loại bánh kẹo, hạt ngoại nhập có thể tăng 20-25%.

Giải pháp gì để kìm giá?

Theo ông Hồng Đông, trước áp lực tăng giá hàng nhập, hơn một tháng nay đơn vị đã ưu tiên tăng nhập các sản phẩm trong nước để thay thế. Với hàng ngoại, cũng đã chọn tăng nhập từ những thị trường gần, bớt chi phí logistics để có giá tốt hơn.

"Bánh kẹo, nước giải khát, bia, nguyên vật liệu được sản xuất ở Châu Á, đặc biệt các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia… hiện khá đa dạng và giá cũng mềm hơn hẳn so với nhóm hàng nhập từ Châu Âu, chưa kể chi phí logistics nhập ở thị trường gần có thể chỉ bằng 30% so với thị trường xa".

Dù nhận nhiều đề xuất tăng giá từ nhà cung cấp nhưng ông Nguyễn Thanh Lâm cho biết không cho tăng giá ào ạt, thay vào đó chủ động sớm tìm giải pháp để giảm tỉ lệ tăng giá trong khả năng.

Theo đó, đơn vị tăng trữ hàng hoặc ký kết với nhà cung cấp từ sớm để có được mức giá ổn định. Ngoài ra, ưu tiên nhập sỉ theo lô lốc để về trong nước tự phân chia và đóng gói lại theo quy cách phù hợp để tiết giảm giá thành và vừa túi tiền với người mua.

Nhiều siêu thị tăng cường làm việc với nhà cung cấp để ổn định giá cả, chất lượng, và nguồn cung nông sản, thực phẩm cho dịp cuối năm - Ảnh: N.TRÍ

Trong khi đó, đại diện MM khẳng định chấp nhận giảm lợi nhuận để tăng các chương trình khuyến mãi. Ngoài ra, tăng cường tìm kiếm đa dạng các nhà cung cấp, mỗi mặt hàng có thể 5-7 nhà cung cấp, gia tăng nhóm hàng OCOP… để giúp người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn cho dịp Tết, mức cạnh tranh về giá sẽ tốt hơn.

Dự kiến sản lượng hàng Tết sẽ tăng so với cùng kỳ năm ngoái, ông Võ Trần Ngọc, giám đốc kinh doanh Saigon Co.op cho biết năm nay không lo thiếu nguồn cung. Để hạn chế việc tăng giá, đơn vị đã ưu tiên tìm kiếm nhà cung cấp có giá tốt, đồng thời tăng cường hỗ trợ vốn cho nhà sản xuất và tăng ký kết bao tiêu đầu ra để cùng nhau giữ giá.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện hệ thống siêu thị WinMart, cho biết trước khi bước vào quý cuối năm, hệ thống WinMart/WinMart+/WiN đã làm việc với các nhà cung cấp từ 2 đến 3 tháng trước đó để tăng cường dự trữ hàng hóa. Ngoài ra, với gần 5.500 điểm bán, đơn vị lợi thế để giúp tối ưu giá thành, tối ưu chi phí vận hành, chủ động nguồn cung.